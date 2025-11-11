اقتصاد توکنی Boundless (ZKC)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Boundless (ZKC)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Boundless (ZKC)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Boundless (ZKC).
Boundless یک شبکه جهانی و بدون نیاز به مجوز مبتنی بر دانش صفر (ZK) است که قدرت ZK را به هر بلاکچینی میآورد. این شبکه توسط RISC-V zkVMها و یک سازوکار رمزنگاری نوآورانه و ثبت اختراع شده به نام «Proof of Verifiable Work» (PoVW) (اثبات کار قابلتأیید) پشتیبانی میشود، که شبکه ای از ماینرهای غیرمتمرکز ZK را با توکن بومی شبکه، Zero Knowledge Coin ($ZKC)، تشویق میکند. فناوری Boundless توسط RISC Zero، نوآوران پشت اولین RISC-V zkVM توسعه و راه اندازی شده است؛ این فناوری اثبات های ZK مقیاس پذیر ارائه میدهد تا پاسخگوی تقاضای رو به رشد وب3 برای اثبات های ZK از لایه های L1 و L2، بریجها، برنامه های دیفای و موارد دیگر باشد.
توکنومیکس Boundless (ZKC): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Boundless (ZKC) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای ZKC که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های ZKC که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی ZKC را درک کردید، قیمت زنده توکن ZKC را بررسی کنید!
تاریخچه قیمت Boundless (ZKC)
تحلیل تاریخچه قیمت ZKC به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت ZKC
میخواهید بدانید که ZKC به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت ZKC ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
