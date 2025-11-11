Boundless یک شبکه جهانی و بدون نیاز به مجوز مبتنی بر دانش صفر (ZK) است که قدرت ZK را به هر بلاکچینی میآورد. این شبکه توسط RISC-V zkVMها و یک سازوکار رمزنگاری نوآورانه و ثبت اختراع شده به نام «Proof of Verifiable Work» (PoVW) (اثبات کار قابلتأیید) پشتیبانی میشود، که شبکه ای از ماینرهای غیرمتمرکز ZK را با توکن بومی شبکه، Zero Knowledge Coin ($ZKC)، تشویق میکند. فناوری Boundless توسط RISC Zero، نوآوران پشت اولین RISC-V zkVM توسعه و راه اندازی شده است؛ این فناوری اثبات های ZK مقیاس پذیر ارائه میدهد تا پاسخگوی تقاضای رو به رشد وب3 برای اثبات های ZK از لایه های L1 و L2، بریجها، برنامه های دیفای و موارد دیگر باشد.