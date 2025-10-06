قیمت لحظه‌ ای YALA امروز برابر است با 0.10385 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YALA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YALA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای YALA امروز برابر است با 0.10385 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت YALA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت YALA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره YALA

اطلاعات قیمت YALA

وایت‌ پیپر YALA

وب‌سایت رسمی YALA

توکنومیکس YALA

پیش‌بینی قیمت YALA

تاریخچه YALA

راهنمای خرید YALA

مبدل YALA به ارز فیات

اسپات YALA

فیوچرز USDT-M YALA

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو YALA

YALA قیمت لحظه ای(YALA)

قیمت لحظه‌ ای 1 YALA به USD:

$0.10385
$0.10385$0.10385
+1.73%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای YALA (YALA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:16:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت YALA (YALA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.09765
$ 0.09765$ 0.09765
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.11366
$ 0.11366$ 0.11366
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.09765
$ 0.09765$ 0.09765

$ 0.11366
$ 0.11366$ 0.11366

$ 0.45623373838083625
$ 0.45623373838083625$ 0.45623373838083625

$ 0.060140710054708627
$ 0.060140710054708627$ 0.060140710054708627

-0.19%

+1.73%

+24.38%

+24.38%

قیمت لحظه‌ ای YALA (YALA) برابر است با $ 0.10385. در 24 ساعت گذشته، YALA در بازه قیمتی حداقل $ 0.09765 تا حداکثر $ 0.11366 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته YALA برابر با $ 0.45623373838083625 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.060140710054708627 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، YALA در یک ساعت گذشته -0.19%، در 24 ساعت گذشته +1.73% و در 7 روز گذشته +24.38% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار YALA (YALA)

No.730

$ 25.58M
$ 25.58M$ 25.58M

$ 193.92K
$ 193.92K$ 193.92K

$ 103.85M
$ 103.85M$ 103.85M

246.36M
246.36M 246.36M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.63%

BSC

ارزش بازار فعلی YALA برابر است با $ 25.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 193.92K. عرضه در گردش YALA برابر است با 246.36M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 103.85M است.

تاریخچه قیمت YALA (YALA) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت YALA برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0017661+1.73%
30 روز$ +0.00969+10.29%
60 روز$ -0.05127-33.06%
90 روز$ -0.07073-40.52%
تغییر قیمت امروز YALA

امروز، YALA تغییر $ +0.0017661 (+1.73%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه YALA

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00969 (+10.29%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه YALA

با گسترش بازه به 60 روز، YALA تغییر $ -0.05127 (-33.06%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه YALA

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.07073 (-40.52%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت YALA (YALA) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت YALA را ببینید.

YALAYALA چیست

پروتکل Yala یک پروتکل دارایی مبتنی بر بیت‌ کوین است که با استفاده از $YU، یک استیبل‌ کوین وثیقه‌ گذاری‌ شده با بیت‌ کوین و متصل به دلار آمریکا، نقدینگی بیت‌ کوین را در اکوسیستم‌ های مختلف افزایش می‌ دهد. با امکان واریز BTC و ساخت $YU به‌ صورت بومی، Yala ادغام بیت‌ کوین در فضای گسترده‌ تر امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را تسهیل می‌ کند و فرصت‌ های متنوع کسب بازده را در عین حفظ کارایی سرمایه فراهم می‌ آورد.

هم اکنون YALA در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های YALA خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ YALA را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره YALA را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید YALA شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت YALA (USD)

ارزش YALA (YALA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از YALA (YALA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت YALA را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت YALA را بررسی کنید!

توکنومیکس YALA (YALA)

درک، توکنومیکس YALA (YALA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده YALA بیشتر بدانید!

نحوه خریدYALA (YALA)

آیا به دنبال نحوه خرید YALA هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی YALA را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

YALA به ارزهای محلی

1 YALA(YALA) به VND
2,732.81275
1 YALA(YALA) به AUD
A$0.157852
1 YALA(YALA) به GBP
0.076849
1 YALA(YALA) به EUR
0.0882725
1 YALA(YALA) به USD
$0.10385
1 YALA(YALA) به MYR
RM0.43617
1 YALA(YALA) به TRY
4.357546
1 YALA(YALA) به JPY
¥15.7852
1 YALA(YALA) به ARS
ARS$148.781741
1 YALA(YALA) به RUB
8.2301125
1 YALA(YALA) به INR
9.1626855
1 YALA(YALA) به IDR
Rp1,730.832641
1 YALA(YALA) به PHP
6.1448045
1 YALA(YALA) به EGP
￡E.4.9276825
1 YALA(YALA) به BRL
R$0.5576745
1 YALA(YALA) به CAD
C$0.1443515
1 YALA(YALA) به BDT
12.709163
1 YALA(YALA) به NGN
151.384222
1 YALA(YALA) به COP
$399.4226775
1 YALA(YALA) به ZAR
R.1.788297
1 YALA(YALA) به UAH
4.374162
1 YALA(YALA) به TZS
T.Sh.256.4191505
1 YALA(YALA) به VES
Bs22.12005
1 YALA(YALA) به CLP
$97.51515
1 YALA(YALA) به PKR
Rs29.318932
1 YALA(YALA) به KZT
55.862992
1 YALA(YALA) به THB
฿3.3907025
1 YALA(YALA) به TWD
NT$3.179887
1 YALA(YALA) به AED
د.إ0.3811295
1 YALA(YALA) به CHF
Fr0.0820415
1 YALA(YALA) به HKD
HK$0.805876
1 YALA(YALA) به AMD
֏39.9105935
1 YALA(YALA) به MAD
.د.م0.957497
1 YALA(YALA) به MXN
$1.9098015
1 YALA(YALA) به SAR
ريال0.3894375
1 YALA(YALA) به ETB
Br15.729121
1 YALA(YALA) به KES
KSh13.425728
1 YALA(YALA) به JOD
د.أ0.07362965
1 YALA(YALA) به PLN
0.3769755
1 YALA(YALA) به RON
лв0.452786
1 YALA(YALA) به SEK
kr0.9730745
1 YALA(YALA) به BGN
лв0.1734295
1 YALA(YALA) به HUF
Ft34.6391675
1 YALA(YALA) به CZK
2.166311
1 YALA(YALA) به KWD
د.ك0.0317781
1 YALA(YALA) به ILS
0.3375125
1 YALA(YALA) به BOB
Bs0.718642
1 YALA(YALA) به AZN
0.176545
1 YALA(YALA) به TJS
SM0.9606125
1 YALA(YALA) به GEL
0.282472
1 YALA(YALA) به AOA
Kz95.0134035
1 YALA(YALA) به BHD
.د.ب0.0390476
1 YALA(YALA) به BMD
$0.10385
1 YALA(YALA) به DKK
kr0.66464
1 YALA(YALA) به HNL
L2.7364475
1 YALA(YALA) به MUR
4.723098
1 YALA(YALA) به NAD
$1.788297
1 YALA(YALA) به NOK
kr1.036423
1 YALA(YALA) به NZD
$0.1796605
1 YALA(YALA) به PAB
B/.0.10385
1 YALA(YALA) به PGK
K0.43617
1 YALA(YALA) به QAR
ر.ق0.378014
1 YALA(YALA) به RSD
дин.10.4441945
1 YALA(YALA) به UZS
soʻm1,266.463212
1 YALA(YALA) به ALL
L8.6351275
1 YALA(YALA) به ANG
ƒ0.1858915
1 YALA(YALA) به AWG
ƒ0.18693
1 YALA(YALA) به BBD
$0.2077
1 YALA(YALA) به BAM
KM0.174468
1 YALA(YALA) به BIF
Fr309.0576
1 YALA(YALA) به BND
$0.1339665
1 YALA(YALA) به BSD
$0.10385
1 YALA(YALA) به JMD
$16.6523475
1 YALA(YALA) به KHR
418.7491625
1 YALA(YALA) به KMF
Fr43.92855
1 YALA(YALA) به LAK
2,257.6086505
1 YALA(YALA) به LKR
රු31.593247
1 YALA(YALA) به MDL
L1.759219
1 YALA(YALA) به MGA
Ar465.694555
1 YALA(YALA) به MOP
P0.8308
1 YALA(YALA) به MVR
1.588905
1 YALA(YALA) به MWK
MK180.2950235
1 YALA(YALA) به MZN
MT6.6370535
1 YALA(YALA) به NPR
रु14.661543
1 YALA(YALA) به PYG
736.5042
1 YALA(YALA) به RWF
Fr150.68635
1 YALA(YALA) به SBD
$0.8546855
1 YALA(YALA) به SCR
1.4196295
1 YALA(YALA) به SRD
$4.1425765
1 YALA(YALA) به SVC
$0.9086875
1 YALA(YALA) به SZL
L1.788297
1 YALA(YALA) به TMT
m0.3645135
1 YALA(YALA) به TND
د.ت0.3030343
1 YALA(YALA) به TTD
$0.7051415
1 YALA(YALA) به UGX
Sh361.8134
1 YALA(YALA) به XAF
Fr58.3637
1 YALA(YALA) به XCD
$0.280395
1 YALA(YALA) به XOF
Fr58.3637
1 YALA(YALA) به XPF
Fr10.5927
1 YALA(YALA) به BWP
P1.3863975
1 YALA(YALA) به BZD
$0.2087385
1 YALA(YALA) به CVE
$9.8564035
1 YALA(YALA) به DJF
Fr18.38145
1 YALA(YALA) به DOP
$6.6515925
1 YALA(YALA) به DZD
د.ج13.502577
1 YALA(YALA) به FJD
$0.234701
1 YALA(YALA) به GNF
Fr902.97575
1 YALA(YALA) به GTQ
Q0.795491
1 YALA(YALA) به GYD
$21.744113
1 YALA(YALA) به ISK
kr12.6697

منابع YALA

برای درک عمیق‌ تر YALA، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی YALA
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره YALA

امروز YALA (YALA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای YALA به واحد USD برابر است با 0.10385 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی YALA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی YALA نسبت به USD برابر است با $ 0.10385. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار YALA چقدر است؟
ارزش بازار YALA برابر است با $ 25.58M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش YALA چقدر است؟
عرضه در گردش YALA برابر است با 246.36M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت YALA چقدر بوده است؟
YALA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.45623373838083625 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت YALA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
YALA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.060140710054708627 USD رسید.
حجم معاملات YALA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای YALA برابر است با $ 193.92K USD.
آیا YALA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد YALA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت YALA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:16:21 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به YALA (YALA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب YALA به USD

مقدار

YALA
YALA
USD
USD

1 YALA = 0.10385 USD

معامله YALA

/USDTYALA
$0.10385
$0.10385$0.10385
+1.68%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,870.27
$113,870.27$113,870.27

-0.95%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,085.10
$4,085.10$4,085.10

-2.10%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05496
$0.05496$0.05496

-1.34%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.38
$200.38$200.38

+0.13%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2213
$4.2213$4.2213

-18.60%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,085.10
$4,085.10$4,085.10

-2.10%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,870.27
$113,870.27$113,870.27

-0.95%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.38
$200.38$200.38

+0.13%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6330
$2.6330$2.6330

-1.06%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.04
$1,136.04$1,136.04

-0.66%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.000967
$0.000967$0.000967

+61.16%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001251
$0.0000000000000001251$0.0000000000000001251

+1,047.70%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000394
$0.0000000000394$0.0000000000394

+286.27%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1610
$0.1610$0.1610

+222.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04311
$0.04311$0.04311

+115.55%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01867
$0.01867$0.01867

+86.70%