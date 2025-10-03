قیمت لحظه‌ ای XOCIETY امروز برابر است با 0.003057 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای XOCIETY امروز برابر است با 0.003057 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت XO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت XO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو XOCIETY

XOCIETY قیمت لحظه ای(XO)

قیمت لحظه‌ ای 1 XO به USD:

$0.003057
$0.003057$0.003057
-0.45%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای XOCIETY (XO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:54:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت XOCIETY (XO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.002992
$ 0.002992$ 0.002992

$ 0.003217
$ 0.003217$ 0.003217

--
----

--
----

-0.07%

-0.44%

+6.40%

+6.40%

قیمت لحظه‌ ای XOCIETY (XO) برابر است با $ 0.003057. در 24 ساعت گذشته، XO در بازه قیمتی حداقل $ 0.002992 تا حداکثر $ 0.003217 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته XO برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، XO در یک ساعت گذشته -0.07%، در 24 ساعت گذشته -0.44% و در 7 روز گذشته +6.40% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار XOCIETY (XO)

--
----

$ 82.35K
$ 82.35K$ 82.35K

$ 15.29M
$ 15.29M$ 15.29M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SUI

ارزش بازار فعلی XOCIETY برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 82.35K. عرضه در گردش XO برابر است با --، و عرضه کل آن 5000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.29M است.

تاریخچه قیمت XOCIETY (XO) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت XOCIETY برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00001382-0.44%
30 روز$ -0.003246-51.50%
60 روز$ -0.003794-55.38%
90 روز$ -0.004266-58.26%
تغییر قیمت امروز XOCIETY

امروز، XO تغییر $ -0.00001382 (-0.44%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه XOCIETY

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.003246 (-51.50%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه XOCIETY

با گسترش بازه به 60 روز، XO تغییر $ -0.003794 (-55.38%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه XOCIETY

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.004266 (-58.26%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت XOCIETY (XO) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت XOCIETY را ببینید.

XOCIETYXO چیست

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

هم اکنون XOCIETY در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های XOCIETY خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ XO را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره XOCIETY را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید XOCIETY شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت XOCIETY (USD)

ارزش XOCIETY (XO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XOCIETY (XO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XOCIETY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XOCIETY را بررسی کنید!

توکنومیکس XOCIETY (XO)

درک، توکنومیکس XOCIETY (XO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XO بیشتر بدانید!

نحوه خریدXOCIETY (XO)

آیا به دنبال نحوه خرید XOCIETY هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی XOCIETY را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

XO به ارزهای محلی

منابع XOCIETY

برای درک عمیق‌ تر XOCIETY، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی XOCIETY
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره XOCIETY

امروز XOCIETY (XO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای XO به واحد USD برابر است با 0.003057 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی XO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی XO نسبت به USD برابر است با $ 0.003057. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار XOCIETY چقدر است؟
ارزش بازار XO برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش XO چقدر است؟
عرضه در گردش XO برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت XO چقدر بوده است؟
XO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت XO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
XO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات XO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XO برابر است با $ 82.35K USD.
آیا XO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد XO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:54:26 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به XOCIETY (XO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

