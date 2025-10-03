XOCIETYXO چیست

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

هم اکنون XOCIETY در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های XOCIETY خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ XO را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره XOCIETY را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید XOCIETY شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت XOCIETY (USD)

ارزش XOCIETY (XO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از XOCIETY (XO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت XOCIETY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت XOCIETY را بررسی کنید!

توکنومیکس XOCIETY (XO)

درک، توکنومیکس XOCIETY (XO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XO بیشتر بدانید!

نحوه خریدXOCIETY (XO)

آیا به دنبال نحوه خرید XOCIETY هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی XOCIETY را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

XO به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع XOCIETY

برای درک عمیق‌ تر XOCIETY، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره XOCIETY امروز XOCIETY (XO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XO به واحد USD برابر است با 0.003057 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.003057 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XOCIETY چقدر است؟ ارزش بازار XO برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XO چقدر است؟ عرضه در گردش XO برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XO چقدر بوده است؟ XO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات XO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XO برابر است با $ 82.35K USD . آیا XO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XO مراجعه کنید.

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-04 13:39:16 داده های زنجیره ای ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته 10-04 11:26:38 به روز رسانی های صنعت انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد 10-03 10:20:00 به روز رسانی های صنعت ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت 10-03 05:17:00 به روز رسانی های صنعت بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد 10-01 14:11:00 به روز رسانی های صنعت دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند 09-30 18:14:00 به روز رسانی های صنعت نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

