اطلاعات بیشتر درباره VELODROME
اطلاعات قیمت VELODROME
جفت VELODROME چیست؟
وایت پیپر VELODROME
وبسایت رسمی VELODROME
توکنومیکس VELODROME
پیشبینی قیمت VELODROME
تاریخچه VELODROME
راهنمای خرید VELODROME
مبدل VELODROME به ارز فیات
اسپات VELODROME
فیوچرز USDT-M VELODROME
پیش-بازار
کسب درآمد
+Airdrop
اخبار
بلاگ
مرکز دانستنی
تحلیل تکنیکال امروز Velodrome Finance (VELODROME)
تغییر قیمت Velodrome Finance (VELODROME)
|قیمت فعلی
|24 ساعت
|7 روز
|30 روز
|90 روز
|$0.01686
|--
|-6.44%
|-18.36%
|+9.40%
Velodrome Finance اندیکاتورهای تکنیکال
تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Velodrome Finance در چندین تایم فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال های احتمالی نمودار را خلاصه می کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.
|میانگین های متحرک:
|فروش قوی
|فروش 11
|خنثی 1
|خرید 2
|شاخص های تکنیکال:
|فروش قوی
|فروش 8
|خنثی 3
|خرید 1
سیگنال های بازار Velodrome Finance
داده های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی دهد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با یک متخصص مشورت کنید.
Velodrome Finance جریان سرمایه
|تاریخچه
|خالص ورودی
|قیمت
|2026-08-16
|-$0.01 M
|0.02
|2026-08-15
|-$0.09 M
|0.02
|2026-08-14
|-$0.05 M
|0.02
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.02
|2026-08-12
|-$0.03 M
|0.02
داده های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی دهد. لطفاً قبل از سرمایه گذاری با یک متخصص مشورت کنید.
درباره Velodrome Finance بیشتر کاوش کنید
معامله Velodrome Finance (VELODROME) در بازارهای MEXC
بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه ای Velodrome Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.
سلب مسئولیت
اطلاعات ارائه شده در این مطلب ماهیت سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ گونه مشاوره حرفهای دیگری ندارد و نباید بهعنوان توصیهای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع رسانی منتشر می کند و هیچ گونه مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسکهای مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم های سرمایه گذاری کاربران بر عهده ندارد.