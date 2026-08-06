تحلیل تکنیکال امروز Velodrome Finance (VELODROME) صفحه تحلیل Velodrome Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه VELODROME، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Velodrome Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Velodrome Finance (VELODROME) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.01686 -- -6.44% -18.36% +9.40%

Velodrome Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Velodrome Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 19 خنثی 4 خرید 3 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 11 خنثی 1 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : فروش قوی فروش 8 خنثی 3 خرید 1 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.01692 0.01691 مقاومت دوم 0.01691 0.01691 مقاومت اول 0.01691 0.01691 نقطه محوری 0.0169 0.0169 حمایت اول 0.0169 0.0169 حمایت دوم 0.01689 0.0169 حمایت سوم 0.01689 0.01689

سیگنال‌ های بازار Velodrome Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 1.16M $10.08 M $8.92 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.03 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.04 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.04M خریدهای فعال 7 روزه $0.71 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.68 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Velodrome Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت VELODROMEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 -$0.01 M 0.02 2026-08-15 -$0.09 M 0.02 2026-08-14 -$0.05 M 0.02 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Velodrome Finance (VELODROME) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Velodrome Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT VELODROME $0.01686 $0.01686 $0.01686 +0.29% 3.31M (USDT) معامله کنید / USDC VELODROME $0.01685 $0.01685 $0.01685 +0.47% 3.41M (USDT) معامله کنید