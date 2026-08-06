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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Velodrome Finance ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Velodrome Finance ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره VELODROME

اطلاعات قیمت VELODROME

جفت VELODROME چیست؟

وایت‌ پیپر VELODROME

وب‌سایت رسمی VELODROME

توکنومیکس VELODROME

پیش‌بینی قیمت VELODROME

تاریخچه VELODROME

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تحلیل تکنیکال امروز Velodrome Finance (VELODROME)

تحلیل تکنیکال امروز Velodrome Finance (VELODROME)

صفحه تحلیل Velodrome Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه VELODROME، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Velodrome Finance را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Velodrome Finance (VELODROME)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.01686---6.44%-18.36%+9.40%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Velodrome Finance

Velodrome Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Velodrome Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش قوی
فروش 19
خنثی 4
خرید 3
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 11خنثی 1خرید 2
شاخص‌ های تکنیکال:فروش قویفروش 8خنثی 3خرید 1
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.01692
0.01691
مقاومت دوم
0.01691
0.01691
مقاومت اول
0.01691
0.01691
نقطه محوری
0.0169
0.0169
حمایت اول
0.0169
0.0169
حمایت دوم
0.01689
0.0169
حمایت سوم
0.01689
0.01689

سیگنال‌ های بازار Velodrome Finance

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
1.16M
$10.08 M
$8.92 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.03 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.04 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.04M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.71 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.68 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Velodrome Finance جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت VELODROMEUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16-$0.01 M0.02
2026-08-15-$0.09 M0.02
2026-08-14-$0.05 M0.02
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Velodrome Finance بیشتر کاوش کنید

معامله Velodrome Finance (VELODROME) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Velodrome Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTVELODROME
$0.01686
$0.01686$0.01686
+0.29%
3.31M (USDT)
/USDCVELODROME
$0.01685
$0.01685$0.01685
+0.47%
3.41M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب VELODROME به USD

مقدار

VELODROME
VELODROME
USD
USD

1 VELODROME = 0.01686 USD

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