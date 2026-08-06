خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره VANRY ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره VANRY ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره VANRY

اطلاعات قیمت VANRY

جفت VANRY چیست؟

وایت‌ پیپر VANRY

وب‌سایت رسمی VANRY

توکنومیکس VANRY

پیش‌بینی قیمت VANRY

تاریخچه VANRY

راهنمای خرید VANRY

مبدل VANRY به ارز فیات

اسپات VANRY

فیوچرز USDT-M VANRY

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز VANRY (VANRY)

تحلیل تکنیکال امروز VANRY (VANRY)

صفحه تحلیل VANRY، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه VANRY، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل VANRY را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت VANRY (VANRY)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.001369---57.59%-71.01%-70.92%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت VANRY

سیگنال‌ های بازار VANRY

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.00M
$0.00 M
$0.00 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.00 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.00 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.12M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.07 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.19 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

VANRY جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت VANRYUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-16-$0.04 M0.00
2026-08-15-$0.04 M0.00
2026-08-14$0.03 M0.00
2026-08-13$0.02 M0.00
2026-08-12$0.12 M0.00

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره VANRY بیشتر کاوش کنید

معامله VANRY (VANRY) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای VANRY را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTVANRY
$0.001369
$0.001369$0.001369
-4.85%
47.69M (USDT)
/USDCVANRY
$0.00137
$0.00137$0.00137
-4.32%
35.28M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب VANRY به USD

مقدار

VANRY
VANRY
USD
USD

1 VANRY = 0.001369 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.