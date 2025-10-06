قیمت لحظه‌ ای TXC امروز برابر است با 5.36 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TXC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TXC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای TXC امروز برابر است با 5.36 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TXC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TXC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

TXC قیمت لحظه ای(TXC)

قیمت لحظه‌ ای 1 TXC به USD:

$5.36
+0.26%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای TXC (TXC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:38 (UTC+8)

اطلاعات قیمت TXC (TXC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 5.29
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 5.391
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 5.29
$ 5.391
--
--
-0.06%

+0.26%

+33.30%

+33.30%

قیمت لحظه‌ ای TXC (TXC) برابر است با $ 5.36. در 24 ساعت گذشته، TXC در بازه قیمتی حداقل $ 5.29 تا حداکثر $ 5.391 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TXC برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TXC در یک ساعت گذشته -0.06%، در 24 ساعت گذشته +0.26% و در 7 روز گذشته +33.30% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار TXC (TXC)

--
$ 38.17K
$ 1.89B
--
353,396,296
TEXITCOIN

ارزش بازار فعلی TXC برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 38.17K. عرضه در گردش TXC برابر است با --، و عرضه کل آن 353396296 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.89B است.

تاریخچه قیمت TXC (TXC) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت TXC برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0139+0.26%
30 روز$ +3.36+168.00%
60 روز$ +3.36+168.00%
90 روز$ +3.36+168.00%
تغییر قیمت امروز TXC

امروز، TXC تغییر $ +0.0139 (+0.26%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه TXC

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +3.36 (+168.00%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه TXC

با گسترش بازه به 60 روز، TXC تغییر $ +3.36 (+168.00%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه TXC

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +3.36 (+168.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت TXC (TXC) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت TXC را ببینید.

TXCTXC چیست

برای تگزاس و توسط مردم تگزاس، TEXITcoin یک ارز دیجیتال سریع لایه 1 است که به‌ طور انحصاری در تگزاس استخراج می‌شود و برای نسل‌ ها تجارت صادقانه طراحی شده است.

هم اکنون TXC در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های TXC خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TXC را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره TXC را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید TXC شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت TXC (USD)

ارزش TXC (TXC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TXC (TXC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TXC را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TXC را بررسی کنید!

توکنومیکس TXC (TXC)

درک، توکنومیکس TXC (TXC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TXC بیشتر بدانید!

نحوه خریدTXC (TXC)

آیا به دنبال نحوه خرید TXC هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی TXC را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TXC به ارزهای محلی

1 TXC(TXC) به VND
141,048.4
1 TXC(TXC) به AUD
A$8.1472
1 TXC(TXC) به GBP
3.9664
1 TXC(TXC) به EUR
4.556
1 TXC(TXC) به USD
$5.36
1 TXC(TXC) به MYR
RM22.512
1 TXC(TXC) به TRY
224.9056
1 TXC(TXC) به JPY
¥814.72
1 TXC(TXC) به ARS
ARS$7,679.0576
1 TXC(TXC) به RUB
424.6728
1 TXC(TXC) به INR
472.8592
1 TXC(TXC) به IDR
Rp89,333.2976
1 TXC(TXC) به PHP
316.8296
1 TXC(TXC) به EGP
￡E.254.2784
1 TXC(TXC) به BRL
R$28.7832
1 TXC(TXC) به CAD
C$7.4504
1 TXC(TXC) به BDT
655.9568
1 TXC(TXC) به NGN
7,813.3792
1 TXC(TXC) به COP
$20,615.364
1 TXC(TXC) به ZAR
R.92.2456
1 TXC(TXC) به UAH
225.7632
1 TXC(TXC) به TZS
T.Sh.13,234.5368
1 TXC(TXC) به VES
Bs1,141.68
1 TXC(TXC) به CLP
$5,038.4
1 TXC(TXC) به PKR
Rs1,513.2352
1 TXC(TXC) به KZT
2,883.2512
1 TXC(TXC) به THB
฿174.736
1 TXC(TXC) به TWD
NT$164.1768
1 TXC(TXC) به AED
د.إ19.6712
1 TXC(TXC) به CHF
Fr4.2344
1 TXC(TXC) به HKD
HK$41.5936
1 TXC(TXC) به AMD
֏2,059.9016
1 TXC(TXC) به MAD
.د.م49.4192
1 TXC(TXC) به MXN
$98.5704
1 TXC(TXC) به SAR
ريال20.1
1 TXC(TXC) به ETB
Br811.8256
1 TXC(TXC) به KES
KSh692.9408
1 TXC(TXC) به JOD
د.أ3.80024
1 TXC(TXC) به PLN
19.4568
1 TXC(TXC) به RON
лв23.3696
1 TXC(TXC) به SEK
kr50.1696
1 TXC(TXC) به BGN
лв8.9512
1 TXC(TXC) به HUF
Ft1,787.2384
1 TXC(TXC) به CZK
111.756
1 TXC(TXC) به KWD
د.ك1.64016
1 TXC(TXC) به ILS
17.42
1 TXC(TXC) به BOB
Bs37.0912
1 TXC(TXC) به AZN
9.112
1 TXC(TXC) به TJS
SM49.58
1 TXC(TXC) به GEL
14.5792
1 TXC(TXC) به AOA
Kz4,903.9176
1 TXC(TXC) به BHD
.د.ب2.01536
1 TXC(TXC) به BMD
$5.36
1 TXC(TXC) به DKK
kr34.304
1 TXC(TXC) به HNL
L141.236
1 TXC(TXC) به MUR
243.7728
1 TXC(TXC) به NAD
$92.2992
1 TXC(TXC) به NOK
kr53.4392
1 TXC(TXC) به NZD
$9.2728
1 TXC(TXC) به PAB
B/.5.36
1 TXC(TXC) به PGK
K22.512
1 TXC(TXC) به QAR
ر.ق19.5104
1 TXC(TXC) به RSD
дин.538.8944
1 TXC(TXC) به UZS
soʻm65,365.8432
1 TXC(TXC) به ALL
L445.684
1 TXC(TXC) به ANG
ƒ9.5944
1 TXC(TXC) به AWG
ƒ9.648
1 TXC(TXC) به BBD
$10.72
1 TXC(TXC) به BAM
KM9.0048
1 TXC(TXC) به BIF
Fr15,951.36
1 TXC(TXC) به BND
$6.9144
1 TXC(TXC) به BSD
$5.36
1 TXC(TXC) به JMD
$859.476
1 TXC(TXC) به KHR
21,612.86
1 TXC(TXC) به KMF
Fr2,267.28
1 TXC(TXC) به LAK
116,521.7368
1 TXC(TXC) به LKR
රු1,630.6192
1 TXC(TXC) به MDL
L90.7984
1 TXC(TXC) به MGA
Ar24,035.848
1 TXC(TXC) به MOP
P42.88
1 TXC(TXC) به MVR
82.008
1 TXC(TXC) به MWK
MK9,305.5496
1 TXC(TXC) به MZN
MT342.5576
1 TXC(TXC) به NPR
रु756.7248
1 TXC(TXC) به PYG
38,013.12
1 TXC(TXC) به RWF
Fr7,777.36
1 TXC(TXC) به SBD
$44.1128
1 TXC(TXC) به SCR
73.2712
1 TXC(TXC) به SRD
$213.8104
1 TXC(TXC) به SVC
$46.9
1 TXC(TXC) به SZL
L92.2992
1 TXC(TXC) به TMT
m18.8136
1 TXC(TXC) به TND
د.ت15.64048
1 TXC(TXC) به TTD
$36.3944
1 TXC(TXC) به UGX
Sh18,674.24
1 TXC(TXC) به XAF
Fr3,012.32
1 TXC(TXC) به XCD
$14.472
1 TXC(TXC) به XOF
Fr3,012.32
1 TXC(TXC) به XPF
Fr546.72
1 TXC(TXC) به BWP
P71.556
1 TXC(TXC) به BZD
$10.7736
1 TXC(TXC) به CVE
$508.7176
1 TXC(TXC) به DJF
Fr948.72
1 TXC(TXC) به DOP
$343.308
1 TXC(TXC) به DZD
د.ج696.9072
1 TXC(TXC) به FJD
$12.1136
1 TXC(TXC) به GNF
Fr46,605.2
1 TXC(TXC) به GTQ
Q41.0576
1 TXC(TXC) به GYD
$1,122.2768
1 TXC(TXC) به ISK
kr653.92

منابع TXC

برای درک عمیق‌ تر TXC، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی TXC
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره TXC

امروز TXC (TXC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TXC به واحد USD برابر است با 5.36 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TXC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TXC نسبت به USD برابر است با $ 5.36. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار TXC چقدر است؟
ارزش بازار TXC برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TXC چقدر است؟
عرضه در گردش TXC برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TXC چقدر بوده است؟
TXC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TXC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TXC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TXC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TXC برابر است با $ 38.17K USD.
آیا TXC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TXC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TXC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:21:38 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TXC (TXC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب TXC به USD

مقدار

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.36 USD

معامله TXC

/USDTTXC
$5.36
+0.26%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

