TANSSI قیمت لحظه ای(TANSSI)

قیمت لحظه‌ ای 1 TANSSI به USD:

$0.04563
+2.30%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای TANSSI (TANSSI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:58:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت TANSSI (TANSSI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.04368
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.04693
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.04368
$ 0.04693
--
--
+1.03%

+2.30%

+6.28%

+6.28%

قیمت لحظه‌ ای TANSSI (TANSSI) برابر است با $ 0.04567. در 24 ساعت گذشته، TANSSI در بازه قیمتی حداقل $ 0.04368 تا حداکثر $ 0.04693 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TANSSI برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TANSSI در یک ساعت گذشته +1.03%، در 24 ساعت گذشته +2.30% و در 7 روز گذشته +6.28% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار TANSSI (TANSSI)

$ 65.49K
$ 65.49K$ 65.49K

$ 45.67M
$ 45.67M$ 45.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

TANSSI

ارزش بازار فعلی TANSSI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.49K. عرضه در گردش TANSSI برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.67M است.

تاریخچه قیمت TANSSI (TANSSI) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت TANSSI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0010259+2.30%
30 روز$ +0.00176+4.00%
60 روز$ -0.01949-29.92%
90 روز$ +0.00067+1.48%
تغییر قیمت امروز TANSSI

امروز، TANSSI تغییر $ +0.0010259 (+2.30%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه TANSSI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00176 (+4.00%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه TANSSI

با گسترش بازه به 60 روز، TANSSI تغییر $ -0.01949 (-29.92%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه TANSSI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.00067 (+1.48%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت TANSSI (TANSSI) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت TANSSI را ببینید.

TANSSITANSSI چیست

تانسی (Tanssi) به تیم‌ های RWA و فین‌تک این امکان را می‌دهد که زنجیره‌های اپلیکیشن مستقل و در سطح تولید را با کلیک‌ ها مستقر کنند - با امنیت پشتیبانی‌ شده توسط اتریوم، زیرساخت غیرمتمرکز و منطق اجرایی کاملاً قابل تنظیم.

هم اکنون TANSSI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های TANSSI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ TANSSI را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره TANSSI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید TANSSI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت TANSSI (USD)

ارزش TANSSI (TANSSI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TANSSI (TANSSI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TANSSI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TANSSI را بررسی کنید!

توکنومیکس TANSSI (TANSSI)

درک، توکنومیکس TANSSI (TANSSI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TANSSI بیشتر بدانید!

نحوه خریدTANSSI (TANSSI)

آیا به دنبال نحوه خرید TANSSI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی TANSSI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

TANSSI به ارزهای محلی

1 TANSSI(TANSSI) به VND
1,201.80605
1 TANSSI(TANSSI) به AUD
A$0.0689617
1 TANSSI(TANSSI) به GBP
0.0337958
1 TANSSI(TANSSI) به EUR
0.0388195
1 TANSSI(TANSSI) به USD
$0.04567
1 TANSSI(TANSSI) به MYR
RM0.191814
1 TANSSI(TANSSI) به TRY
1.9021555
1 TANSSI(TANSSI) به JPY
¥6.71349
1 TANSSI(TANSSI) به ARS
ARS$65.056915
1 TANSSI(TANSSI) به RUB
3.7545307
1 TANSSI(TANSSI) به INR
4.0522991
1 TANSSI(TANSSI) به IDR
Rp761.1663622
1 TANSSI(TANSSI) به KRW
64.3239115
1 TANSSI(TANSSI) به PHP
2.644293
1 TANSSI(TANSSI) به EGP
￡E.2.1798291
1 TANSSI(TANSSI) به BRL
R$0.2434211
1 TANSSI(TANSSI) به CAD
C$0.0634813
1 TANSSI(TANSSI) به BDT
5.5557555
1 TANSSI(TANSSI) به NGN
66.8663604
1 TANSSI(TANSSI) به COP
$177.7042535
1 TANSSI(TANSSI) به ZAR
R.0.7864374
1 TANSSI(TANSSI) به UAH
1.8834308
1 TANSSI(TANSSI) به TZS
T.Sh.112.21119
1 TANSSI(TANSSI) به VES
Bs8.31194
1 TANSSI(TANSSI) به CLP
$44.07155
1 TANSSI(TANSSI) به PKR
Rs12.8465143
1 TANSSI(TANSSI) به KZT
24.9970178
1 TANSSI(TANSSI) به THB
฿1.4769678
1 TANSSI(TANSSI) به TWD
NT$1.3879113
1 TANSSI(TANSSI) به AED
د.إ0.1676089
1 TANSSI(TANSSI) به CHF
Fr0.0360793
1 TANSSI(TANSSI) به HKD
HK$0.3553126
1 TANSSI(TANSSI) به AMD
֏17.4980038
1 TANSSI(TANSSI) به MAD
.د.م0.4151403
1 TANSSI(TANSSI) به MXN
$0.8398713
1 TANSSI(TANSSI) به SAR
ريال0.1708058
1 TANSSI(TANSSI) به ETB
Br6.6262603
1 TANSSI(TANSSI) به KES
KSh5.8978238
1 TANSSI(TANSSI) به JOD
د.أ0.03238003
1 TANSSI(TANSSI) به PLN
0.1653254
1 TANSSI(TANSSI) به RON
лв0.1977511
1 TANSSI(TANSSI) به SEK
kr0.4279279
1 TANSSI(TANSSI) به BGN
лв0.0758122
1 TANSSI(TANSSI) به HUF
Ft15.1021556
1 TANSSI(TANSSI) به CZK
0.9435422
1 TANSSI(TANSSI) به KWD
د.ك0.01392935
1 TANSSI(TANSSI) به ILS
0.150711
1 TANSSI(TANSSI) به BOB
Bs0.315123
1 TANSSI(TANSSI) به AZN
0.077639
1 TANSSI(TANSSI) به TJS
SM0.4251877
1 TANSSI(TANSSI) به GEL
0.1242224
1 TANSSI(TANSSI) به AOA
Kz41.8606653
1 TANSSI(TANSSI) به BHD
.د.ب0.01717192
1 TANSSI(TANSSI) به BMD
$0.04567
1 TANSSI(TANSSI) به DKK
kr0.2904612
1 TANSSI(TANSSI) به HNL
L1.1942705
1 TANSSI(TANSSI) به MUR
2.0693077
1 TANSSI(TANSSI) به NAD
$0.7868941
1 TANSSI(TANSSI) به NOK
kr0.4544165
1 TANSSI(TANSSI) به NZD
$0.0780957
1 TANSSI(TANSSI) به PAB
B/.0.04567
1 TANSSI(TANSSI) به PGK
K0.1940975
1 TANSSI(TANSSI) به QAR
ر.ق0.1662388
1 TANSSI(TANSSI) به RSD
дин.4.5564959
1 TANSSI(TANSSI) به UZS
soʻm550.2408373
1 TANSSI(TANSSI) به ALL
L3.7627513
1 TANSSI(TANSSI) به ANG
ƒ0.0817493
1 TANSSI(TANSSI) به AWG
ƒ0.082206
1 TANSSI(TANSSI) به BBD
$0.09134
1 TANSSI(TANSSI) به BAM
KM0.0758122
1 TANSSI(TANSSI) به BIF
Fr134.31547
1 TANSSI(TANSSI) به BND
$0.0584576
1 TANSSI(TANSSI) به BSD
$0.04567
1 TANSSI(TANSSI) به JMD
$7.3327752
1 TANSSI(TANSSI) به KHR
183.4134602
1 TANSSI(TANSSI) به KMF
Fr19.13573
1 TANSSI(TANSSI) به LAK
992.8260671
1 TANSSI(TANSSI) به LKR
Rs13.8096946
1 TANSSI(TANSSI) به MDL
L0.7645158
1 TANSSI(TANSSI) به MGA
Ar203.8836676
1 TANSSI(TANSSI) به MOP
P0.3658167
1 TANSSI(TANSSI) به MVR
0.698751
1 TANSSI(TANSSI) به MWK
MK79.2881437
1 TANSSI(TANSSI) به MZN
MT2.918313
1 TANSSI(TANSSI) به NPR
Rs6.494274
1 TANSSI(TANSSI) به PYG
321.60814
1 TANSSI(TANSSI) به RWF
Fr66.08449
1 TANSSI(TANSSI) به SBD
$0.3763208
1 TANSSI(TANSSI) به SCR
0.6676954
1 TANSSI(TANSSI) به SRD
$1.740027
1 TANSSI(TANSSI) به SVC
$0.3991558
1 TANSSI(TANSSI) به SZL
L0.7864374
1 TANSSI(TANSSI) به TMT
m0.159845
1 TANSSI(TANSSI) به TND
د.ت0.13299104
1 TANSSI(TANSSI) به TTD
$0.3091859
1 TANSSI(TANSSI) به UGX
Sh158.0182
1 TANSSI(TANSSI) به XAF
Fr25.48386
1 TANSSI(TANSSI) به XCD
$0.123309
1 TANSSI(TANSSI) به XOF
Fr25.48386
1 TANSSI(TANSSI) به XPF
Fr4.61267
1 TANSSI(TANSSI) به BWP
P0.6064976
1 TANSSI(TANSSI) به BZD
$0.0917967
1 TANSSI(TANSSI) به CVE
$4.2888697
1 TANSSI(TANSSI) به DJF
Fr8.12926
1 TANSSI(TANSSI) به DOP
$2.858942
1 TANSSI(TANSSI) به DZD
د.ج5.9133516
1 TANSSI(TANSSI) به FJD
$0.1027575
1 TANSSI(TANSSI) به GNF
Fr397.10065
1 TANSSI(TANSSI) به GTQ
Q0.3498322
1 TANSSI(TANSSI) به GYD
$9.5500537
1 TANSSI(TANSSI) به ISK
kr5.4804

منابع TANSSI

برای درک عمیق‌ تر TANSSI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی TANSSI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره TANSSI

امروز TANSSI (TANSSI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TANSSI به واحد USD برابر است با 0.04567 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TANSSI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TANSSI نسبت به USD برابر است با $ 0.04567. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار TANSSI چقدر است؟
ارزش بازار TANSSI برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TANSSI چقدر است؟
عرضه در گردش TANSSI برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TANSSI چقدر بوده است؟
TANSSI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TANSSI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TANSSI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات TANSSI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TANSSI برابر است با $ 65.49K USD.
آیا TANSSI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TANSSI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TANSSI مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به TANSSI (TANSSI)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

اخبار برتر

بازده مارجین فیوچرز MEXC: فرصتها و چالشهای کسب درآمد دوگانه از معاملات

October 3, 2025

معامله هوشمندتر، صفر کارمزد: چگونه سفارشات کمکی هوش مصنوعی MEXC بازی را تغییر می‌دهند

October 3, 2025

GameFi 2.0: چرا اقتصاد توکن‌ها آینده بازی‌های بلاک‌چین را تعیین خواهد کرد

October 3, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

