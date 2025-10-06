قیمت لحظه‌ ای Spheron Network امروز برابر است با 0.0164 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Spheron Network امروز برابر است با 0.0164 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SPON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SPON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Spheron Network

Spheron Network قیمت لحظه ای(SPON)

قیمت لحظه‌ ای 1 SPON به USD:

$0.01641
$0.01641$0.01641
-1.26%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Spheron Network (SPON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:18:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Spheron Network (SPON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01631
$ 0.01631$ 0.01631
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01694
$ 0.01694$ 0.01694
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01631
$ 0.01631$ 0.01631

$ 0.01694
$ 0.01694$ 0.01694

--
----

--
----

+0.18%

-1.26%

-8.18%

-8.18%

قیمت لحظه‌ ای Spheron Network (SPON) برابر است با $ 0.0164. در 24 ساعت گذشته، SPON در بازه قیمتی حداقل $ 0.01631 تا حداکثر $ 0.01694 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SPON برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SPON در یک ساعت گذشته +0.18%، در 24 ساعت گذشته -1.26% و در 7 روز گذشته -8.18% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Spheron Network (SPON)

--
----

$ 136.51K
$ 136.51K$ 136.51K

$ 16.40M
$ 16.40M$ 16.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

ارزش بازار فعلی Spheron Network برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 136.51K. عرضه در گردش SPON برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.40M است.

تاریخچه قیمت Spheron Network (SPON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Spheron Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0002094-1.26%
30 روز$ -0.01002-37.93%
60 روز$ -0.06869-80.73%
90 روز$ -0.02092-56.06%
تغییر قیمت امروز Spheron Network

امروز، SPON تغییر $ -0.0002094 (-1.26%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Spheron Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.01002 (-37.93%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Spheron Network

با گسترش بازه به 60 روز، SPON تغییر $ -0.06869 (-80.73%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Spheron Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.02092 (-56.06%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Spheron Network (SPON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Spheron Network را ببینید.

Spheron NetworkSPON چیست

بزرگ‌ ترین مرکز داده جهان که توسط جامعه برای بارهای کاری هوش مصنوعی پشتیبانی می‌ شود.

هم اکنون Spheron Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Spheron Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SPON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Spheron Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Spheron Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Spheron Network (USD)

ارزش Spheron Network (SPON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Spheron Network (SPON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Spheron Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Spheron Network را بررسی کنید!

توکنومیکس Spheron Network (SPON)

درک، توکنومیکس Spheron Network (SPON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPON بیشتر بدانید!

نحوه خریدSpheron Network (SPON)

آیا به دنبال نحوه خرید Spheron Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Spheron Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SPON به ارزهای محلی

1 Spheron Network(SPON) به VND
431.566
1 Spheron Network(SPON) به AUD
A$0.024928
1 Spheron Network(SPON) به GBP
0.012136
1 Spheron Network(SPON) به EUR
0.01394
1 Spheron Network(SPON) به USD
$0.0164
1 Spheron Network(SPON) به MYR
RM0.06888
1 Spheron Network(SPON) به TRY
0.688144
1 Spheron Network(SPON) به JPY
¥2.4928
1 Spheron Network(SPON) به ARS
ARS$23.495624
1 Spheron Network(SPON) به RUB
1.299372
1 Spheron Network(SPON) به INR
1.446808
1 Spheron Network(SPON) به IDR
Rp273.333224
1 Spheron Network(SPON) به PHP
0.969404
1 Spheron Network(SPON) به EGP
￡E.0.778016
1 Spheron Network(SPON) به BRL
R$0.088068
1 Spheron Network(SPON) به CAD
C$0.022796
1 Spheron Network(SPON) به BDT
2.007032
1 Spheron Network(SPON) به NGN
23.906608
1 Spheron Network(SPON) به COP
$63.07686
1 Spheron Network(SPON) به ZAR
R.0.282244
1 Spheron Network(SPON) به UAH
0.690768
1 Spheron Network(SPON) به TZS
T.Sh.40.493732
1 Spheron Network(SPON) به VES
Bs3.4932
1 Spheron Network(SPON) به CLP
$15.416
1 Spheron Network(SPON) به PKR
Rs4.630048
1 Spheron Network(SPON) به KZT
8.821888
1 Spheron Network(SPON) به THB
฿0.53464
1 Spheron Network(SPON) به TWD
NT$0.502332
1 Spheron Network(SPON) به AED
د.إ0.060188
1 Spheron Network(SPON) به CHF
Fr0.012956
1 Spheron Network(SPON) به HKD
HK$0.127264
1 Spheron Network(SPON) به AMD
֏6.302684
1 Spheron Network(SPON) به MAD
.د.م0.151208
1 Spheron Network(SPON) به MXN
$0.301596
1 Spheron Network(SPON) به SAR
ريال0.0615
1 Spheron Network(SPON) به ETB
Br2.483944
1 Spheron Network(SPON) به KES
KSh2.120192
1 Spheron Network(SPON) به JOD
د.أ0.0116276
1 Spheron Network(SPON) به PLN
0.059532
1 Spheron Network(SPON) به RON
лв0.071504
1 Spheron Network(SPON) به SEK
kr0.153504
1 Spheron Network(SPON) به BGN
лв0.027388
1 Spheron Network(SPON) به HUF
Ft5.468416
1 Spheron Network(SPON) به CZK
0.34194
1 Spheron Network(SPON) به KWD
د.ك0.0050184
1 Spheron Network(SPON) به ILS
0.0533
1 Spheron Network(SPON) به BOB
Bs0.113488
1 Spheron Network(SPON) به AZN
0.02788
1 Spheron Network(SPON) به TJS
SM0.1517
1 Spheron Network(SPON) به GEL
0.044608
1 Spheron Network(SPON) به AOA
Kz15.004524
1 Spheron Network(SPON) به BHD
.د.ب0.0061664
1 Spheron Network(SPON) به BMD
$0.0164
1 Spheron Network(SPON) به DKK
kr0.10496
1 Spheron Network(SPON) به HNL
L0.43214
1 Spheron Network(SPON) به MUR
0.745872
1 Spheron Network(SPON) به NAD
$0.282408
1 Spheron Network(SPON) به NOK
kr0.163508
1 Spheron Network(SPON) به NZD
$0.028372
1 Spheron Network(SPON) به PAB
B/.0.0164
1 Spheron Network(SPON) به PGK
K0.06888
1 Spheron Network(SPON) به QAR
ر.ق0.059696
1 Spheron Network(SPON) به RSD
дин.1.648856
1 Spheron Network(SPON) به UZS
soʻm199.999968
1 Spheron Network(SPON) به ALL
L1.36366
1 Spheron Network(SPON) به ANG
ƒ0.029356
1 Spheron Network(SPON) به AWG
ƒ0.02952
1 Spheron Network(SPON) به BBD
$0.0328
1 Spheron Network(SPON) به BAM
KM0.027552
1 Spheron Network(SPON) به BIF
Fr48.8064
1 Spheron Network(SPON) به BND
$0.021156
1 Spheron Network(SPON) به BSD
$0.0164
1 Spheron Network(SPON) به JMD
$2.62974
1 Spheron Network(SPON) به KHR
66.1289
1 Spheron Network(SPON) به KMF
Fr6.9372
1 Spheron Network(SPON) به LAK
356.521732
1 Spheron Network(SPON) به LKR
රු4.989208
1 Spheron Network(SPON) به MDL
L0.277816
1 Spheron Network(SPON) به MGA
Ar73.54252
1 Spheron Network(SPON) به MOP
P0.1312
1 Spheron Network(SPON) به MVR
0.25092
1 Spheron Network(SPON) به MWK
MK28.472204
1 Spheron Network(SPON) به MZN
MT1.048124
1 Spheron Network(SPON) به NPR
रु2.315352
1 Spheron Network(SPON) به PYG
116.3088
1 Spheron Network(SPON) به RWF
Fr23.7964
1 Spheron Network(SPON) به SBD
$0.134972
1 Spheron Network(SPON) به SCR
0.224188
1 Spheron Network(SPON) به SRD
$0.654196
1 Spheron Network(SPON) به SVC
$0.1435
1 Spheron Network(SPON) به SZL
L0.282408
1 Spheron Network(SPON) به TMT
m0.057564
1 Spheron Network(SPON) به TND
د.ت0.0478552
1 Spheron Network(SPON) به TTD
$0.111356
1 Spheron Network(SPON) به UGX
Sh57.1376
1 Spheron Network(SPON) به XAF
Fr9.2168
1 Spheron Network(SPON) به XCD
$0.04428
1 Spheron Network(SPON) به XOF
Fr9.2168
1 Spheron Network(SPON) به XPF
Fr1.6728
1 Spheron Network(SPON) به BWP
P0.21894
1 Spheron Network(SPON) به BZD
$0.032964
1 Spheron Network(SPON) به CVE
$1.556524
1 Spheron Network(SPON) به DJF
Fr2.9028
1 Spheron Network(SPON) به DOP
$1.05042
1 Spheron Network(SPON) به DZD
د.ج2.132328
1 Spheron Network(SPON) به FJD
$0.037064
1 Spheron Network(SPON) به GNF
Fr142.598
1 Spheron Network(SPON) به GTQ
Q0.125624
1 Spheron Network(SPON) به GYD
$3.433832
1 Spheron Network(SPON) به ISK
kr2.0008

منابع Spheron Network

برای درک عمیق‌ تر Spheron Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Spheron Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Spheron Network

امروز Spheron Network (SPON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SPON به واحد USD برابر است با 0.0164 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SPON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SPON نسبت به USD برابر است با $ 0.0164. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Spheron Network چقدر است؟
ارزش بازار SPON برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SPON چقدر است؟
عرضه در گردش SPON برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPON چقدر بوده است؟
SPON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SPON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SPON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات SPON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPON برابر است با $ 136.51K USD.
آیا SPON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SPON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:18:52 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Spheron Network (SPON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

