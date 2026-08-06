تحلیل تکنیکال امروز Spell Token (SPELL) صفحه تحلیل Spell Token، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه SPELL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Spell Token را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Spell Token (SPELL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.00007906 -- -1.49% -8.75% -51.14%

Spell Token اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Spell Token در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 5 خنثی 18 خرید 3 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 2 خنثی 10 خرید 2 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 3 خنثی 8 خرید 1 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0000791 0.0000791 مقاومت دوم 0.0000791 0.000079 مقاومت اول 0.000079 0.000079 نقطه محوری 0.000079 0.000079 حمایت اول 0.0000789 0.0000789 حمایت دوم 0.0000789 0.0000789 حمایت سوم 0.0000788 0.0000789

سیگنال‌ های بازار Spell Token حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.58M $9.34 M $9.93 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.02 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.02 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.04 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.05 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Spell Token جریان سرمایه خالص ورودی قیمت SPELLUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-16 $0.01 M 0.00 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 -$0.01 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.03 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Spell Token (SPELL) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Spell Token را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT SPELL $0.00007908 $0.00007908 $0.00007908 -0.21% 687.54M (USDT) معامله کنید