قیمت لحظه‌ ای Smart Pocket امروز برابر است با 0.013766 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Smart Pocket

Smart Pocket قیمت لحظه ای(SP)

قیمت لحظه‌ ای 1 SP به USD:

$0.013766
$0.013766$0.013766
-0.42%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Smart Pocket (SP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:18:37 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Smart Pocket (SP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.013529
$ 0.013529$ 0.013529
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01476
$ 0.01476$ 0.01476
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.013529
$ 0.013529$ 0.013529

$ 0.01476
$ 0.01476$ 0.01476

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

+0.69%

-0.42%

+1.90%

+1.90%

قیمت لحظه‌ ای Smart Pocket (SP) برابر است با $ 0.013766. در 24 ساعت گذشته، SP در بازه قیمتی حداقل $ 0.013529 تا حداکثر $ 0.01476 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SP برابر با $ 0.023315600067172444 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.002919119255657682 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SP در یک ساعت گذشته +0.69%، در 24 ساعت گذشته -0.42% و در 7 روز گذشته +1.90% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Smart Pocket (SP)

No.1019

$ 14.33M
$ 14.33M$ 14.33M

$ 207.79K
$ 207.79K$ 207.79K

$ 1.38B
$ 1.38B$ 1.38B

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

ارزش بازار فعلی Smart Pocket برابر است با $ 14.33M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 207.79K. عرضه در گردش SP برابر است با 1.04B، و عرضه کل آن 100000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.38B است.

تاریخچه قیمت Smart Pocket (SP) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Smart Pocket برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00005806-0.42%
30 روز$ +0.013516+5,406.40%
60 روز$ +0.013516+5,406.40%
90 روز$ +0.013516+5,406.40%
تغییر قیمت امروز Smart Pocket

امروز، SP تغییر $ -0.00005806 (-0.42%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Smart Pocket

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.013516 (+5,406.40%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Smart Pocket

با گسترش بازه به 60 روز، SP تغییر $ +0.013516 (+5,406.40%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Smart Pocket

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.013516 (+5,406.40%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Smart Pocket (SP) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Smart Pocket را ببینید.

Smart PocketSP چیست

توکن SP ارز پایه‌ ی توکن‌ های IP است. این توکن مثل یک «زبان اقتصادی جهانی» عمل می‌ کند که هر شخصیت، داستان و اثر هنری را به هم متصل می‌ سازد. از اینجا عصری تازه آغاز می‌ شود؛ عصری که در آن خالقان و هواداران در سراسر جهان رؤیاهایشان را با یک ارز مشترک به اشتراک می‌ گذارند—و ارزش میان آن‌ ها آزادانه جریان پیدا می‌ کند.

هم اکنون Smart Pocket در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Smart Pocket خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SP را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Smart Pocket را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Smart Pocket شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Smart Pocket (USD)

ارزش Smart Pocket (SP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Smart Pocket (SP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Smart Pocket را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Smart Pocket را بررسی کنید!

توکنومیکس Smart Pocket (SP)

درک، توکنومیکس Smart Pocket (SP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SP بیشتر بدانید!

نحوه خریدSmart Pocket (SP)

آیا به دنبال نحوه خرید Smart Pocket هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Smart Pocket را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SP به ارزهای محلی

منابع Smart Pocket

برای درک عمیق‌ تر Smart Pocket، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Smart Pocket
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Smart Pocket

امروز Smart Pocket (SP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SP به واحد USD برابر است با 0.013766 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SP نسبت به USD برابر است با $ 0.013766. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Smart Pocket چقدر است؟
ارزش بازار SP برابر است با $ 14.33M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SP چقدر است؟
عرضه در گردش SP برابر است با 1.04B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SP چقدر بوده است؟
SP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.023315600067172444 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.002919119255657682 USD رسید.
حجم معاملات SP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SP برابر است با $ 207.79K USD.
آیا SP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:18:37 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Smart Pocket (SP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 SP = 0.013766 USD

معامله SP

/USDTSP
$0.013766
$0.013766$0.013766
-0.42%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

