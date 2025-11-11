با بینش‌ های کلیدی در مورد Smart Pocket (SP)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Smart Pocket (SP)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

توکن SP ارز پایه‌ ی توکن‌ های IP است. این توکن مثل یک «زبان اقتصادی جهانی» عمل می‌ کند که هر شخصیت، داستان و اثر هنری را به هم متصل می‌ سازد. از اینجا عصری تازه آغاز می‌ شود؛ عصری که در آن خالقان و هواداران در سراسر جهان رؤیاهایشان را با یک ارز مشترک به اشتراک می‌ گذارند—و ارزش میان آن‌ ها آزادانه جریان پیدا می‌ کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Smart Pocket (SP) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Smart Pocket (SP) تحلیل تاریخچه قیمت SP به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت SP را بررسی کنید!