Simon the Gator یک میم‌ کوین جسور و رک‌ گو است که با هدف «خشکاندن مرداب کریپتو» از کلاهبرداران، افراد ضعیف و دست‌ کاری‌ کنندگان بازار ساخته شده است. این پروژه با نمادی الهام‌گرفته از آثار Matt Furie که هیچ تحملی برای «اشک تمساح» ندارد، قدرت می‌گیرد. جامعه‌ی $SIMON با شوخی‌ های تند، به چالش کشیدن هنجارها و ایجاد هیجان از طریق گفت‌ و گوی بی‌ پرده و فیلترنشده رشد می‌ کند. با جهش‌ های سریع قیمتی، دنبال‌ کنندگان رو به افزایش و یک گروه تلگرام که هیچ فضای امنی در آن وجود ندارد، سایمون تمساح خود را هم به‌عنوان یک جنبش و هم یک میم معرفی می‌ کند—به کسانی پاداش می‌ دهد که جرأت موج‌ سواری دارند و کسانی را به سخره می‌ گیرد که مسیر امن را انتخاب می‌کنند.

هم اکنون Simon the Gator در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Simon the Gator خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ SIMON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Simon the Gator را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Simon the Gator شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Simon the Gator (USD)

ارزش Simon the Gator (SIMON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Simon the Gator (SIMON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Simon the Gator را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Simon the Gator را بررسی کنید!

توکنومیکس Simon the Gator (SIMON)

درک، توکنومیکس Simon the Gator (SIMON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SIMON بیشتر بدانید!

نحوه خریدSimon the Gator (SIMON)

آیا به دنبال نحوه خرید Simon the Gator هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Simon the Gator را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SIMON به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Simon the Gator

برای درک عمیق‌ تر Simon the Gator، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Simon the Gator امروز Simon the Gator (SIMON) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SIMON به واحد USD برابر است با 0.0001202 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SIMON نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0001202 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SIMON نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Simon the Gator چقدر است؟ ارزش بازار SIMON برابر است با $ 77.74K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SIMON چقدر است؟ عرضه در گردش SIMON برابر است با 646.75M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SIMON چقدر بوده است؟ SIMON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00509385059964004 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SIMON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SIMON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000098669640871021 USD رسید. حجم معاملات SIMON چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SIMON برابر است با $ 7.14K USD . آیا SIMON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SIMON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SIMON مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Simon the Gator (SIMON)

