قیمت لحظه‌ ای Simon the Gator امروز برابر است با 0.0001202 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SIMON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SIMON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Simon the Gator

Simon the Gator قیمت لحظه ای(SIMON)

قیمت لحظه‌ ای 1 SIMON به USD:

$0.0001202
$0.0001202$0.0001202
-1.47%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Simon the Gator (SIMON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:06:17 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Simon the Gator (SIMON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0001129
$ 0.0001129$ 0.0001129
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0001406
$ 0.0001406$ 0.0001406
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0001129
$ 0.0001129$ 0.0001129

$ 0.0001406
$ 0.0001406$ 0.0001406

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

0.00%

-1.47%

-17.90%

-17.90%

قیمت لحظه‌ ای Simon the Gator (SIMON) برابر است با $ 0.0001202. در 24 ساعت گذشته، SIMON در بازه قیمتی حداقل $ 0.0001129 تا حداکثر $ 0.0001406 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SIMON برابر با $ 0.00509385059964004 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000098669640871021 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SIMON در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -1.47% و در 7 روز گذشته -17.90% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Simon the Gator (SIMON)

No.3187

$ 77.74K
$ 77.74K$ 77.74K

$ 7.14K
$ 7.14K$ 7.14K

$ 82.94K
$ 82.94K$ 82.94K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

ارزش بازار فعلی Simon the Gator برابر است با $ 77.74K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.14K. عرضه در گردش SIMON برابر است با 646.75M، و عرضه کل آن 690000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 82.94K است.

تاریخچه قیمت Simon the Gator (SIMON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Simon the Gator برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000001793-1.47%
30 روز$ -0.0001848-60.60%
60 روز$ -0.0018248-93.83%
90 روز$ -0.0008798-87.98%
تغییر قیمت امروز Simon the Gator

امروز، SIMON تغییر $ -0.000001793 (-1.47%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Simon the Gator

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0001848 (-60.60%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Simon the Gator

با گسترش بازه به 60 روز، SIMON تغییر $ -0.0018248 (-93.83%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Simon the Gator

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0008798 (-87.98%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Simon the Gator (SIMON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Simon the Gator را ببینید.

Simon the GatorSIMON چیست

Simon the Gator یک میم‌ کوین جسور و رک‌ گو است که با هدف «خشکاندن مرداب کریپتو» از کلاهبرداران، افراد ضعیف و دست‌ کاری‌ کنندگان بازار ساخته شده است. این پروژه با نمادی الهام‌گرفته از آثار Matt Furie که هیچ تحملی برای «اشک تمساح» ندارد، قدرت می‌گیرد. جامعه‌ی $SIMON با شوخی‌ های تند، به چالش کشیدن هنجارها و ایجاد هیجان از طریق گفت‌ و گوی بی‌ پرده و فیلترنشده رشد می‌ کند. با جهش‌ های سریع قیمتی، دنبال‌ کنندگان رو به افزایش و یک گروه تلگرام که هیچ فضای امنی در آن وجود ندارد، سایمون تمساح خود را هم به‌عنوان یک جنبش و هم یک میم معرفی می‌ کند—به کسانی پاداش می‌ دهد که جرأت موج‌ سواری دارند و کسانی را به سخره می‌ گیرد که مسیر امن را انتخاب می‌کنند.

هم اکنون Simon the Gator در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Simon the Gator خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ SIMON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Simon the Gator را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Simon the Gator شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Simon the Gator (USD)

ارزش Simon the Gator (SIMON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Simon the Gator (SIMON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Simon the Gator را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Simon the Gator را بررسی کنید!

توکنومیکس Simon the Gator (SIMON)

درک، توکنومیکس Simon the Gator (SIMON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SIMON بیشتر بدانید!

نحوه خریدSimon the Gator (SIMON)

آیا به دنبال نحوه خرید Simon the Gator هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Simon the Gator را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

SIMON به ارزهای محلی

1 Simon the Gator(SIMON) به VND
3.163063
1 Simon the Gator(SIMON) به AUD
A$0.000182704
1 Simon the Gator(SIMON) به GBP
0.000088948
1 Simon the Gator(SIMON) به EUR
0.00010217
1 Simon the Gator(SIMON) به USD
$0.0001202
1 Simon the Gator(SIMON) به MYR
RM0.00050484
1 Simon the Gator(SIMON) به TRY
0.005043592
1 Simon the Gator(SIMON) به JPY
¥0.0182704
1 Simon the Gator(SIMON) به ARS
ARS$0.172205732
1 Simon the Gator(SIMON) به RUB
0.00952585
1 Simon the Gator(SIMON) به INR
0.010604044
1 Simon the Gator(SIMON) به IDR
Rp2.003332532
1 Simon the Gator(SIMON) به PHP
0.007114638
1 Simon the Gator(SIMON) به EGP
￡E.0.005702288
1 Simon the Gator(SIMON) به BRL
R$0.000645474
1 Simon the Gator(SIMON) به CAD
C$0.000167078
1 Simon the Gator(SIMON) به BDT
0.014710076
1 Simon the Gator(SIMON) به NGN
0.175217944
1 Simon the Gator(SIMON) به COP
$0.46230723
1 Simon the Gator(SIMON) به ZAR
R.0.002069844
1 Simon the Gator(SIMON) به UAH
0.005062824
1 Simon the Gator(SIMON) به TZS
T.Sh.0.296789426
1 Simon the Gator(SIMON) به VES
Bs0.0256026
1 Simon the Gator(SIMON) به CLP
$0.1128678
1 Simon the Gator(SIMON) به PKR
Rs0.033934864
1 Simon the Gator(SIMON) به KZT
0.064657984
1 Simon the Gator(SIMON) به THB
฿0.00392453
1 Simon the Gator(SIMON) به TWD
NT$0.003681726
1 Simon the Gator(SIMON) به AED
د.إ0.000441134
1 Simon the Gator(SIMON) به CHF
Fr0.000094958
1 Simon the Gator(SIMON) به HKD
HK$0.000932752
1 Simon the Gator(SIMON) به AMD
֏0.046194062
1 Simon the Gator(SIMON) به MAD
.د.م0.001108244
1 Simon the Gator(SIMON) به MXN
$0.002210478
1 Simon the Gator(SIMON) به SAR
ريال0.00045075
1 Simon the Gator(SIMON) به ETB
Br0.018205492
1 Simon the Gator(SIMON) به KES
KSh0.015539456
1 Simon the Gator(SIMON) به JOD
د.أ0.0000852218
1 Simon the Gator(SIMON) به PLN
0.000436326
1 Simon the Gator(SIMON) به RON
лв0.000524072
1 Simon the Gator(SIMON) به SEK
kr0.001126274
1 Simon the Gator(SIMON) به BGN
лв0.000200734
1 Simon the Gator(SIMON) به HUF
Ft0.04009271
1 Simon the Gator(SIMON) به CZK
0.002508574
1 Simon the Gator(SIMON) به KWD
د.ك0.0000367812
1 Simon the Gator(SIMON) به ILS
0.00039065
1 Simon the Gator(SIMON) به BOB
Bs0.000831784
1 Simon the Gator(SIMON) به AZN
0.00020434
1 Simon the Gator(SIMON) به TJS
SM0.00111185
1 Simon the Gator(SIMON) به GEL
0.000326944
1 Simon the Gator(SIMON) به AOA
Kz0.109972182
1 Simon the Gator(SIMON) به BHD
.د.ب0.0000451952
1 Simon the Gator(SIMON) به BMD
$0.0001202
1 Simon the Gator(SIMON) به DKK
kr0.00076928
1 Simon the Gator(SIMON) به HNL
L0.00316727
1 Simon the Gator(SIMON) به MUR
0.005466696
1 Simon the Gator(SIMON) به NAD
$0.002069844
1 Simon the Gator(SIMON) به NOK
kr0.001199596
1 Simon the Gator(SIMON) به NZD
$0.000207946
1 Simon the Gator(SIMON) به PAB
B/.0.0001202
1 Simon the Gator(SIMON) به PGK
K0.00050484
1 Simon the Gator(SIMON) به QAR
ر.ق0.000437528
1 Simon the Gator(SIMON) به RSD
дин.0.012090918
1 Simon the Gator(SIMON) به UZS
soʻm1.465853424
1 Simon the Gator(SIMON) به ALL
L0.00999463
1 Simon the Gator(SIMON) به ANG
ƒ0.000215158
1 Simon the Gator(SIMON) به AWG
ƒ0.00021636
1 Simon the Gator(SIMON) به BBD
$0.0002404
1 Simon the Gator(SIMON) به BAM
KM0.000201936
1 Simon the Gator(SIMON) به BIF
Fr0.3577152
1 Simon the Gator(SIMON) به BND
$0.000155058
1 Simon the Gator(SIMON) به BSD
$0.0001202
1 Simon the Gator(SIMON) به JMD
$0.01927407
1 Simon the Gator(SIMON) به KHR
0.48467645
1 Simon the Gator(SIMON) به KMF
Fr0.0508446
1 Simon the Gator(SIMON) به LAK
2.613043426
1 Simon the Gator(SIMON) به LKR
රු0.036567244
1 Simon the Gator(SIMON) به MDL
L0.002036188
1 Simon the Gator(SIMON) به MGA
Ar0.53901286
1 Simon the Gator(SIMON) به MOP
P0.0009616
1 Simon the Gator(SIMON) به MVR
0.00183906
1 Simon the Gator(SIMON) به MWK
MK0.208680422
1 Simon the Gator(SIMON) به MZN
MT0.007681982
1 Simon the Gator(SIMON) به NPR
रु0.016969836
1 Simon the Gator(SIMON) به PYG
0.8524584
1 Simon the Gator(SIMON) به RWF
Fr0.1744102
1 Simon the Gator(SIMON) به SBD
$0.000989246
1 Simon the Gator(SIMON) به SCR
0.001643134
1 Simon the Gator(SIMON) به SRD
$0.004794778
1 Simon the Gator(SIMON) به SVC
$0.00105175
1 Simon the Gator(SIMON) به SZL
L0.002069844
1 Simon the Gator(SIMON) به TMT
m0.000421902
1 Simon the Gator(SIMON) به TND
د.ت0.0003507436
1 Simon the Gator(SIMON) به TTD
$0.000816158
1 Simon the Gator(SIMON) به UGX
Sh0.4187768
1 Simon the Gator(SIMON) به XAF
Fr0.0675524
1 Simon the Gator(SIMON) به XCD
$0.00032454
1 Simon the Gator(SIMON) به XOF
Fr0.0675524
1 Simon the Gator(SIMON) به XPF
Fr0.0122604
1 Simon the Gator(SIMON) به BWP
P0.00160467
1 Simon the Gator(SIMON) به BZD
$0.000241602
1 Simon the Gator(SIMON) به CVE
$0.011408182
1 Simon the Gator(SIMON) به DJF
Fr0.0212754
1 Simon the Gator(SIMON) به DOP
$0.00769881
1 Simon the Gator(SIMON) به DZD
د.ج0.015628404
1 Simon the Gator(SIMON) به FJD
$0.000271652
1 Simon the Gator(SIMON) به GNF
Fr1.045139
1 Simon the Gator(SIMON) به GTQ
Q0.000920732
1 Simon the Gator(SIMON) به GYD
$0.025167476
1 Simon the Gator(SIMON) به ISK
kr0.0146644

منابع Simon the Gator

برای درک عمیق‌ تر Simon the Gator، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Simon the Gator
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Simon the Gator

امروز Simon the Gator (SIMON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SIMON به واحد USD برابر است با 0.0001202 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SIMON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SIMON نسبت به USD برابر است با $ 0.0001202. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Simon the Gator چقدر است؟
ارزش بازار SIMON برابر است با $ 77.74K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SIMON چقدر است؟
عرضه در گردش SIMON برابر است با 646.75M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SIMON چقدر بوده است؟
SIMON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00509385059964004 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SIMON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SIMON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000098669640871021 USD رسید.
حجم معاملات SIMON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SIMON برابر است با $ 7.14K USD.
آیا SIMON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SIMON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SIMON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:06:17 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Simon the Gator (SIMON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

1 SIMON = 0.0001202 USD

