Simon the Gator یک میم‌ کوین جسور و رک‌ گو است که با هدف «خشکاندن مرداب کریپتو» از کلاهبرداران، افراد ضعیف و دست‌ کاری‌ کنندگان بازار ساخته شده است. این پروژه با نمادی الهام‌گرفته از آثار Matt Furie که هیچ تحملی برای «اشک تمساح» ندارد، قدرت می‌گیرد. جامعه‌ی $SIMON با شوخی‌ های تند، به چالش کشیدن هنجارها و ایجاد هیجان از طریق گفت‌ و گوی بی‌ پرده و فیلترنشده رشد می‌ کند. با جهش‌ های سریع قیمتی، دنبال‌ کنندگان رو به افزایش و یک گروه تلگرام که هیچ فضای امنی در آن وجود ندارد، سایمون تمساح خود را هم به‌عنوان یک جنبش و هم یک میم معرفی می‌ کند—به کسانی پاداش می‌ دهد که جرأت موج‌ سواری دارند و کسانی را به سخره می‌ گیرد که مسیر امن را انتخاب می‌کنند.