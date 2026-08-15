تحلیل تکنیکال امروز iExec RLC (RLC) صفحه تحلیل iExec RLC، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه RLC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل iExec RLC را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت iExec RLC (RLC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.2823 -- +1.40% -2.46% -34.49%

IExec RLC اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت IExec RLC در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 17 خنثی 2 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 13 خنثی 0 خرید 1 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 2 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.283 0.2829 مقاومت دوم 0.2829 0.2828 مقاومت اول 0.2828 0.2828 نقطه محوری 0.2827 0.2827 حمایت اول 0.2826 0.2826 حمایت دوم 0.2825 0.2826 حمایت سوم 0.2824 0.2825

سیگنال‌ های بازار IExec RLC حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.45M $6.87 M $7.32 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.14 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.14 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.18 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.18 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. IExec RLC جریان سرمایه خالص ورودی قیمت RLCUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.16 M 0.29 2026-08-14 $0.00 M 0.27 2026-08-13 -$0.01 M 0.27 2026-08-12 -$0.01 M 0.27 2026-08-11 $0.00 M 0.27 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله iExec RLC (RLC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای iExec RLC را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT RLC $0.2824 $0.2824 $0.2824 -2.55% 263.49K (USDT) معامله کنید