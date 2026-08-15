تحلیل تکنیکال امروز Quant (QNT) صفحه تحلیل Quant، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه QNT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Quant را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Quant (QNT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $58.08 -- -1.70% -10.26% -26.01%

Quant اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Quant در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 3 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 2 خنثی 0 خرید 12 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 5 خنثی 3 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 58.0166 58.0133 مقاومت دوم 58.0133 58.0095 مقاومت اول 58.0066 58.0071 نقطه محوری 58.0033 58.0033 حمایت اول 57.9966 57.9995 حمایت دوم 57.9933 57.9971 حمایت سوم 57.9866 57.9933

سیگنال‌ های بازار Quant حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.05M $4.84 M $4.89 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.24 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.25 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.99 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.00 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Quant جریان سرمایه خالص ورودی قیمت QNTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 58.06 2026-08-14 $0.00 M 58.25 2026-08-13 $0.03 M 57.95 2026-08-12 -$0.04 M 58.89 2026-08-11 -$0.22 M 57.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Quant (QNT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Quant را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT QNT $58.08 $58.08 $58.08 0.00% 503.93 (USDT) معامله کنید / USDC QNT $58.02 $58.02 $58.02 +0.01% 964.84 (USDT) معامله کنید