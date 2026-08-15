تحلیل تکنیکال امروز Pyth Network (PYTH) صفحه تحلیل Pyth Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه PYTH، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Pyth Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Pyth Network (PYTH) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.03991 -- +0.73% -22.46% -11.49%

Pyth Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Pyth Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 5 خرید 13 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 3 خنثی 1 خرید 10 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 5 خنثی 4 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.03984 0.03983 مقاومت دوم 0.03983 0.03983 مقاومت اول 0.03983 0.03983 نقطه محوری 0.03982 0.03982 حمایت اول 0.03982 0.03982 حمایت دوم 0.03981 0.03982 حمایت سوم 0.03981 0.03981

سیگنال‌ های بازار Pyth Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.02M $6.64 M $6.66 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.12M خریدهای فعال 3 روزه $0.73 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.61 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.15M خریدهای فعال 7 روزه $1.79 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.65 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Pyth Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت PYTHUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.16 M 0.04 2026-08-14 -$0.06 M 0.04 2026-08-13 -$0.04 M 0.04 2026-08-12 -$0.16 M 0.04 2026-08-11 -$0.10 M 0.04 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Pyth Network (PYTH) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Pyth Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT PYTH $0.03991 $0.03991 $0.03991 +0.20% 3.79M (USDT) معامله کنید / USDC PYTH $0.03989 $0.03989 $0.03989 +0.27% 1.39M (USDT) معامله کنید