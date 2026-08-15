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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Polygon Ecosystem ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Polygon Ecosystem ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Polygon Ecosystem (POL)

تحلیل تکنیکال امروز Polygon Ecosystem (POL)

صفحه تحلیل Polygon Ecosystem، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه POL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Polygon Ecosystem را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Polygon Ecosystem (POL)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.07527---0.51%-9.30%-18.46%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Polygon Ecosystem

Polygon Ecosystem اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Polygon Ecosystem در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش قوی
فروش 14
خنثی 9
خرید 3
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 12خنثی 2خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 2خنثی 7خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.07517
0.07516
مقاومت دوم
0.07516
0.07516
مقاومت اول
0.07516
0.07516
نقطه محوری
0.07515
0.07515
حمایت اول
0.07515
0.07515
حمایت دوم
0.07514
0.07515
حمایت سوم
0.07514
0.07514

سیگنال‌ های بازار Polygon Ecosystem

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.15M
$5.86 M
$6.01 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.02M
خریدهای فعال 3 روزه
$1.41 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$1.38 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.11M
خریدهای فعال 7 روزه
$8.66 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$8.77 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Polygon Ecosystem جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت POLUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.08 M0.08
2026-08-14-$0.32 M0.07
2026-08-13-$0.24 M0.07
2026-08-12$0.14 M0.07
2026-08-11-$0.18 M0.08

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Polygon Ecosystem بیشتر کاوش کنید

معامله Polygon Ecosystem (POL) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Polygon Ecosystem را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTPOL
$0.07526
$0.07526$0.07526
-0.02%
1.74M (USDT)
/USDCPOL
$0.07511
$0.07511$0.07511
-0.15%
725.26K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب POL به USD

مقدار

POL
POL
USD
USD

1 POL = 0.07527 USD

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