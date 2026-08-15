تحلیل تکنیکال امروز Polygon Ecosystem (POL) صفحه تحلیل Polygon Ecosystem، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه POL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Polygon Ecosystem را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Polygon Ecosystem (POL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.07527 -- -0.51% -9.30% -18.46%

Polygon Ecosystem اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Polygon Ecosystem در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 14 خنثی 9 خرید 3 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 12 خنثی 2 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 2 خنثی 7 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.07517 0.07516 مقاومت دوم 0.07516 0.07516 مقاومت اول 0.07516 0.07516 نقطه محوری 0.07515 0.07515 حمایت اول 0.07515 0.07515 حمایت دوم 0.07514 0.07515 حمایت سوم 0.07514 0.07514

سیگنال‌ های بازار Polygon Ecosystem حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.15M $5.86 M $6.01 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.02M خریدهای فعال 3 روزه $1.41 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.38 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.11M خریدهای فعال 7 روزه $8.66 M فروش‌ های فعال 7 روزه $8.77 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Polygon Ecosystem جریان سرمایه خالص ورودی قیمت POLUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.08 M 0.08 2026-08-14 -$0.32 M 0.07 2026-08-13 -$0.24 M 0.07 2026-08-12 $0.14 M 0.07 2026-08-11 -$0.18 M 0.08 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Polygon Ecosystem (POL) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Polygon Ecosystem را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT POL $0.07526 $0.07526 $0.07526 -0.02% 1.74M (USDT) معامله کنید / USDC POL $0.07511 $0.07511 $0.07511 -0.15% 725.26K (USDT) معامله کنید