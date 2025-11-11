با بینش‌ های کلیدی در مورد PoP Planet (P)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت PoP Planet (P)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

PoPP یک پلتفرم هویت غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی است که رفتار کاربران در بلاکچ ین را تحلیل می کند و به صورت پویا آن ها را برچسب گذاری می کند. این پلتفرم به صورت یکپارچه کاربران را به برنامه های غیرمتمرکز (dApps) متناسب با نیازشان متصل می کند و در عین حفظ حریم خصوصی، به توسعهدهندگان امکان هدف گذاری دقیق مخاطبان را میدهد.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی PoP Planet (P) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت PoP Planet (P) تحلیل تاریخچه قیمت P به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت P را بررسی کنید!