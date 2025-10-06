قیمت لحظه‌ ای PoP Planet امروز برابر است با 0.10751 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت P به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت P را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای PoP Planet امروز برابر است با 0.10751 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت P به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت P را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو PoP Planet

PoP Planet قیمت لحظه ای(P)

قیمت لحظه‌ ای 1 P به USD:

+14.45%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای PoP Planet (P)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:59:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PoP Planet (P) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

+0.58%

+14.45%

+44.61%

+44.61%

قیمت لحظه‌ ای PoP Planet (P) برابر است با $ 0.10751. در 24 ساعت گذشته، P در بازه قیمتی حداقل $ 0.08976 تا حداکثر $ 0.11437 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته P برابر با $ 0.15013296267605908 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.06398758089266599 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، P در یک ساعت گذشته +0.58%، در 24 ساعت گذشته +14.45% و در 7 روز گذشته +44.61% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PoP Planet (P)

No.990

14.00%

BSC

ارزش بازار فعلی PoP Planet برابر است با $ 15.05M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.31M. عرضه در گردش P برابر است با 140.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 107.51M است.

تاریخچه قیمت PoP Planet (P) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت PoP Planet برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0135473+14.45%
30 روز$ +0.08751+437.55%
60 روز$ +0.08751+437.55%
90 روز$ +0.08751+437.55%
تغییر قیمت امروز PoP Planet

امروز، P تغییر $ +0.0135473 (+14.45%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه PoP Planet

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.08751 (+437.55%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه PoP Planet

با گسترش بازه به 60 روز، P تغییر $ +0.08751 (+437.55%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه PoP Planet

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.08751 (+437.55%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت PoP Planet (P) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت PoP Planet را ببینید.

PoP PlanetP چیست

PoPP یک پلتفرم هویت غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی است که رفتار کاربران در بلاکچ ین را تحلیل می کند و به صورت پویا آن ها را برچسب گذاری می کند. این پلتفرم به صورت یکپارچه کاربران را به برنامه های غیرمتمرکز (dApps) متناسب با نیازشان متصل می کند و در عین حفظ حریم خصوصی، به توسعهدهندگان امکان هدف گذاری دقیق مخاطبان را میدهد.

هم اکنون PoP Planet در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های PoP Planet خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ P را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره PoP Planet را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید PoP Planet شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (USD)

ارزش PoP Planet (P) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PoP Planet (P) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PoP Planet را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PoP Planet را بررسی کنید!

توکنومیکس PoP Planet (P)

درک، توکنومیکس PoP Planet (P) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده P بیشتر بدانید!

نحوه خریدPoP Planet (P)

آیا به دنبال نحوه خرید PoP Planet هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی PoP Planet را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

P به ارزهای محلی

1 PoP Planet(P) به VND
2,829.12565
1 PoP Planet(P) به AUD
A$0.1634152
1 PoP Planet(P) به GBP
0.0795574
1 PoP Planet(P) به EUR
0.0913835
1 PoP Planet(P) به USD
$0.10751
1 PoP Planet(P) به MYR
RM0.451542
1 PoP Planet(P) به TRY
4.5111196
1 PoP Planet(P) به JPY
¥16.34152
1 PoP Planet(P) به ARS
ARS$154.0252766
1 PoP Planet(P) به RUB
8.5201675
1 PoP Planet(P) به INR
9.4845322
1 PoP Planet(P) به IDR
Rp1,791.8326166
1 PoP Planet(P) به PHP
6.3635169
1 PoP Planet(P) به EGP
￡E.5.1002744
1 PoP Planet(P) به BRL
R$0.5773287
1 PoP Planet(P) به CAD
C$0.1494389
1 PoP Planet(P) به BDT
13.1570738
1 PoP Planet(P) به NGN
156.7194772
1 PoP Planet(P) به COP
$413.4995865
1 PoP Planet(P) به ZAR
R.1.8513222
1 PoP Planet(P) به UAH
4.5283212
1 PoP Planet(P) به TZS
T.Sh.265.4561663
1 PoP Planet(P) به VES
Bs22.89963
1 PoP Planet(P) به CLP
$100.95189
1 PoP Planet(P) به PKR
Rs30.3522232
1 PoP Planet(P) به KZT
57.8317792
1 PoP Planet(P) به THB
฿3.5102015
1 PoP Planet(P) به TWD
NT$3.2930313
1 PoP Planet(P) به AED
د.إ0.3945617
1 PoP Planet(P) به CHF
Fr0.0849329
1 PoP Planet(P) به HKD
HK$0.8342776
1 PoP Planet(P) به AMD
֏41.3171681
1 PoP Planet(P) به MAD
.د.م0.9912422
1 PoP Planet(P) به MXN
$1.9771089
1 PoP Planet(P) به SAR
ريال0.4031625
1 PoP Planet(P) به ETB
Br16.2834646
1 PoP Planet(P) به KES
KSh13.8988928
1 PoP Planet(P) به JOD
د.أ0.07622459
1 PoP Planet(P) به PLN
0.3902613
1 PoP Planet(P) به RON
лв0.4687436
1 PoP Planet(P) به SEK
kr1.0073687
1 PoP Planet(P) به BGN
лв0.1795417
1 PoP Planet(P) به HUF
Ft35.8599605
1 PoP Planet(P) به CZK
2.2437337
1 PoP Planet(P) به KWD
د.ك0.03289806
1 PoP Planet(P) به ILS
0.3494075
1 PoP Planet(P) به BOB
Bs0.7439692
1 PoP Planet(P) به AZN
0.182767
1 PoP Planet(P) به TJS
SM0.9944675
1 PoP Planet(P) به GEL
0.2924272
1 PoP Planet(P) به AOA
Kz98.3619741
1 PoP Planet(P) به BHD
.د.ب0.04042376
1 PoP Planet(P) به BMD
$0.10751
1 PoP Planet(P) به DKK
kr0.688064
1 PoP Planet(P) به HNL
L2.8328885
1 PoP Planet(P) به MUR
4.8895548
1 PoP Planet(P) به NAD
$1.8513222
1 PoP Planet(P) به NOK
kr1.0729498
1 PoP Planet(P) به NZD
$0.1859923
1 PoP Planet(P) به PAB
B/.0.10751
1 PoP Planet(P) به PGK
K0.451542
1 PoP Planet(P) به QAR
ر.ق0.3913364
1 PoP Planet(P) به RSD
дин.10.8144309
1 PoP Planet(P) به UZS
soʻm1,311.0973512
1 PoP Planet(P) به ALL
L8.9394565
1 PoP Planet(P) به ANG
ƒ0.1924429
1 PoP Planet(P) به AWG
ƒ0.193518
1 PoP Planet(P) به BBD
$0.21502
1 PoP Planet(P) به BAM
KM0.1806168
1 PoP Planet(P) به BIF
Fr319.94976
1 PoP Planet(P) به BND
$0.1386879
1 PoP Planet(P) به BSD
$0.10751
1 PoP Planet(P) به JMD
$17.2392285
1 PoP Planet(P) به KHR
433.5071975
1 PoP Planet(P) به KMF
Fr45.47673
1 PoP Planet(P) به LAK
2,337.1738663
1 PoP Planet(P) به LKR
රු32.7066922
1 PoP Planet(P) به MDL
L1.8212194
1 PoP Planet(P) به MGA
Ar482.107093
1 PoP Planet(P) به MOP
P0.86008
1 PoP Planet(P) به MVR
1.644903
1 PoP Planet(P) به MWK
MK186.6491861
1 PoP Planet(P) به MZN
MT6.8709641
1 PoP Planet(P) به NPR
रु15.1782618
1 PoP Planet(P) به PYG
762.46092
1 PoP Planet(P) به RWF
Fr155.99701
1 PoP Planet(P) به SBD
$0.8848073
1 PoP Planet(P) به SCR
1.4696617
1 PoP Planet(P) به SRD
$4.2885739
1 PoP Planet(P) به SVC
$0.9407125
1 PoP Planet(P) به SZL
L1.8513222
1 PoP Planet(P) به TMT
m0.3773601
1 PoP Planet(P) به TND
د.ت0.31371418
1 PoP Planet(P) به TTD
$0.7299929
1 PoP Planet(P) به UGX
Sh374.56484
1 PoP Planet(P) به XAF
Fr60.42062
1 PoP Planet(P) به XCD
$0.290277
1 PoP Planet(P) به XOF
Fr60.42062
1 PoP Planet(P) به XPF
Fr10.96602
1 PoP Planet(P) به BWP
P1.4352585
1 PoP Planet(P) به BZD
$0.2160951
1 PoP Planet(P) به CVE
$10.2037741
1 PoP Planet(P) به DJF
Fr19.02927
1 PoP Planet(P) به DOP
$6.8860155
1 PoP Planet(P) به DZD
د.ج13.9784502
1 PoP Planet(P) به FJD
$0.2429726
1 PoP Planet(P) به GNF
Fr934.79945
1 PoP Planet(P) به GTQ
Q0.8235266
1 PoP Planet(P) به GYD
$22.5104438
1 PoP Planet(P) به ISK
kr13.11622

منابع PoP Planet

برای درک عمیق‌ تر PoP Planet، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی PoP Planet
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره PoP Planet

امروز PoP Planet (P) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای P به واحد USD برابر است با 0.10751 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی P نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی P نسبت به USD برابر است با $ 0.10751. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PoP Planet چقدر است؟
ارزش بازار P برابر است با $ 15.05M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش P چقدر است؟
عرضه در گردش P برابر است با 140.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت P چقدر بوده است؟
P به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.15013296267605908 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت P در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
P به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.06398758089266599 USD رسید.
حجم معاملات P چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای P برابر است با $ 1.31M USD.
آیا P در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد P در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت P مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:59:46 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PoP Planet (P)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب P به USD

مقدار

P
P
USD
USD

1 P = 0.10751 USD

معامله P

/USDTP
+14.42%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

