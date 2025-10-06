PoP PlanetP چیست

PoPP یک پلتفرم هویت غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی است که رفتار کاربران در بلاکچ ین را تحلیل می کند و به صورت پویا آن ها را برچسب گذاری می کند. این پلتفرم به صورت یکپارچه کاربران را به برنامه های غیرمتمرکز (dApps) متناسب با نیازشان متصل می کند و در عین حفظ حریم خصوصی، به توسعهدهندگان امکان هدف گذاری دقیق مخاطبان را میدهد.

هم اکنون PoP Planet در MEXC در دسترس است



توکنومیکس PoP Planet (P)

درک، توکنومیکس PoP Planet (P) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده P بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره PoP Planet امروز PoP Planet (P) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای P به واحد USD برابر است با 0.10751 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی P نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.10751 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی P نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PoP Planet چقدر است؟ ارزش بازار P برابر است با $ 15.05M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش P چقدر است؟ عرضه در گردش P برابر است با 140.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت P چقدر بوده است؟ P به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.15013296267605908 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت P در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ P به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.06398758089266599 USD رسید. حجم معاملات P چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای P برابر است با $ 1.31M USD . آیا P در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد P در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت P مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PoP Planet (P)

