پیش‌ بینی‌ های قیمت PoP Planet برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه P را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت PoP Planet را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.10975 $0.10975 $0.10975 +17.06% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت PoP Planet برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (P) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود PoP Planet احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.10975 برسد. پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (P) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود PoP Planet احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.115237 برسد. پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (P) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت P تا سال 2027 به حدود $ 0.120999 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (P) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت P تا سال 2028 به حدود $ 0.127049 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (P) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی P تا سال 2029 حدود $ 0.133401 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (P) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی P تا سال 2030 حدود $ 0.140071 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (P) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت PoP Planet احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.228162 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) PoP Planet (P) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت PoP Planet احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.371652 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.10975 0.00%

2026 $ 0.115237 5.00%

2027 $ 0.120999 10.25%

2028 $ 0.127049 15.76%

2029 $ 0.133401 21.55%

2030 $ 0.140071 27.63%

2031 $ 0.147075 34.01%

2032 $ 0.154429 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.162150 47.75%

2034 $ 0.170258 55.13%

2035 $ 0.178771 62.89%

2036 $ 0.187709 71.03%

2037 $ 0.197095 79.59%

2038 $ 0.206949 88.56%

2039 $ 0.217297 97.99%

2040 $ 0.228162 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت PoP Planet برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.10975 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.109765 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.109855 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.110201 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز PoP Planet (P) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای P در October 28, 2025(امروز) ، 0.10975$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا PoP Planet (P) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای P، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.109765$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته PoP Planet (P) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای P، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.109855$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (P) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای P به میزان 0.110201$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی PoP Planet قیمت فعلی $ 0.10975$ 0.10975 $ 0.10975 تغییر قیمت (24 ساعته) +17.06% ارزش بازار $ 15.37M$ 15.37M $ 15.37M سرمایه در گردش 140.00M 140.00M 140.00M حجم (24 ساعته) $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای P در حال حاضر $ 0.10975 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل +17.06% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 1.44M رسیده است. علاوه بر این، P دارای عرضه در گردش حدود 140.00M واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 15.37M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای P

قیمت تاریخی PoP Planet طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای PoP Planet، قیمت فعلی PoP Planet برابر با 0.10975 USD است. عرضه در گردش PoP Planet(P) برابر با 0.00 P است که ارزش بازار آن را به $15.37M می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 0.21% $ 0.019019 $ 0.11528 $ 0.09018

7 روز 0.51% $ 0.03708 $ 0.11528 $ 0.07172

30 روز 4.49% $ 0.08975 $ 0.151 $ 0.02 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، PoP Planet حرکت قیمتی 0.019019$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 0.21% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، PoP Planet با بالاترین قیمت $0.11528 و پایین‌ ترین قیمت $0.07172 معامله شده است. تغییر قیمت آن 0.51% بوده است. این روند اخیر پتانسیل P برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، PoP Planet تغییر 4.49% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $0.08975 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که P ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت PoP Planet را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت P

ماژول پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (P) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت PoP Planet ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی P را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای PoP Planet در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده P را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت PoP Planet را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده P ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت P می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده PoP Planet بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت P مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت P به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا P ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود P تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت P در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت PoP Planet (P)، انتظار می‌ رود که قیمت P تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک P در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد PoP Planet (P) در حال حاضر $0.10975 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که P تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی P در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که PoP Planet (P) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد P به حدود -- برسد. قیمت تخمینی P در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود PoP Planet (P) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی P در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود PoP Planet (P) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک P در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد PoP Planet (P) در حال حاضر $0.10975 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که P تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت P برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که PoP Planet (P) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد P به حدود -- برسد.