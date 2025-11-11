در DreamCraft، خالقان تنها سرمایه واقعی هستند! با بهره‌ گیری از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی می‌توانید آثار دیجیتال خود را خلق کنید، به اشتراک بگذارید و آن‌ ها را به توکن تبدیل کنید. به کمک فناوری بلاکچین، آزادی کامل در خلق آثار دارید، پاداش دریافت می‌کنید و اطمینان حاصل می‌ شود که هر خالق، قدردانی و جبران شایسته خود را به دست آورد. به جامعه خلاق ما بپیوندید و بگذارید هنر شما در دنیای دیجیتال بدرخشد!