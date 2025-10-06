قیمت لحظه‌ ای OpenPad AI امروز برابر است با 0.001384 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OPAD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OPAD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای OpenPad AI امروز برابر است با 0.001384 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OPAD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OPAD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

OpenPad AI قیمت لحظه ای(OPAD)

قیمت لحظه‌ ای 1 OPAD به USD:

$0.001382
$0.001382$0.001382
-0.64%1D
نمودار قیمت لحظه ای OpenPad AI (OPAD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:14:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت OpenPad AI (OPAD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.001382
$ 0.001382$ 0.001382
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.001501
$ 0.001501$ 0.001501
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.001382
$ 0.001382$ 0.001382

$ 0.001501
$ 0.001501$ 0.001501

--
----

--
----

-0.22%

-0.64%

-9.07%

-9.07%

قیمت لحظه‌ ای OpenPad AI (OPAD) برابر است با $ 0.001384. در 24 ساعت گذشته، OPAD در بازه قیمتی حداقل $ 0.001382 تا حداکثر $ 0.001501 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OPAD برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OPAD در یک ساعت گذشته -0.22%، در 24 ساعت گذشته -0.64% و در 7 روز گذشته -9.07% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار OpenPad AI (OPAD)

--
----

$ 30.88K
$ 30.88K$ 30.88K

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی OpenPad AI برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 30.88K. عرضه در گردش OPAD برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.38M است.

تاریخچه قیمت OpenPad AI (OPAD) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت OpenPad AI برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000089-0.64%
30 روز$ -0.003506-71.70%
60 روز$ -0.067286-97.99%
90 روز$ -0.018616-93.08%
تغییر قیمت امروز OpenPad AI

امروز، OPAD تغییر $ -0.0000089 (-0.64%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه OpenPad AI

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.003506 (-71.70%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه OpenPad AI

با گسترش بازه به 60 روز، OPAD تغییر $ -0.067286 (-97.99%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه OpenPad AI

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.018616 (-93.08%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت OpenPad AI (OPAD) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت OpenPad AI را ببینید.

OpenPad AIOPAD چیست

OPENPAD AI یک ساختار هوش مصنوعی غیرمتمرکز (deAI) تخصصی شده است که نسل بعدی برنامه های خودگردان و سوپر دی اپ ها (super dApps) را توانمند میسازد. پلتفرم ما اجزای کلیدی را برای ساخت نوآوری غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی با عملکرد بالا و کارایی هزینه، یکپارچه میکند.

هم اکنون OpenPad AI در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های OpenPad AI خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ OPAD را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره OpenPad AI را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید OpenPad AI شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت OpenPad AI (USD)

ارزش OpenPad AI (OPAD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OpenPad AI (OPAD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OpenPad AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OpenPad AI را بررسی کنید!

توکنومیکس OpenPad AI (OPAD)

درک، توکنومیکس OpenPad AI (OPAD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OPAD بیشتر بدانید!

نحوه خریدOpenPad AI (OPAD)

آیا به دنبال نحوه خرید OpenPad AI هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی OpenPad AI را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

OPAD به ارزهای محلی

1 OpenPad AI(OPAD) به VND
36.41996
1 OpenPad AI(OPAD) به AUD
A$0.00210368
1 OpenPad AI(OPAD) به GBP
0.00102416
1 OpenPad AI(OPAD) به EUR
0.0011764
1 OpenPad AI(OPAD) به USD
$0.001384
1 OpenPad AI(OPAD) به MYR
RM0.0058128
1 OpenPad AI(OPAD) به TRY
0.05807264
1 OpenPad AI(OPAD) به JPY
¥0.210368
1 OpenPad AI(OPAD) به ARS
ARS$1.98280144
1 OpenPad AI(OPAD) به RUB
0.10965432
1 OpenPad AI(OPAD) به INR
0.12209648
1 OpenPad AI(OPAD) به IDR
Rp23.06665744
1 OpenPad AI(OPAD) به PHP
0.08180824
1 OpenPad AI(OPAD) به EGP
￡E.0.06565696
1 OpenPad AI(OPAD) به BRL
R$0.00743208
1 OpenPad AI(OPAD) به CAD
C$0.00192376
1 OpenPad AI(OPAD) به BDT
0.16937392
1 OpenPad AI(OPAD) به NGN
2.01748448
1 OpenPad AI(OPAD) به COP
$5.3230716
1 OpenPad AI(OPAD) به ZAR
R.0.02381864
1 OpenPad AI(OPAD) به UAH
0.05829408
1 OpenPad AI(OPAD) به TZS
T.Sh.3.41727592
1 OpenPad AI(OPAD) به VES
Bs0.294792
1 OpenPad AI(OPAD) به CLP
$1.30096
1 OpenPad AI(OPAD) به PKR
Rs0.39073088
1 OpenPad AI(OPAD) به KZT
0.74448128
1 OpenPad AI(OPAD) به THB
฿0.0451184
1 OpenPad AI(OPAD) به TWD
NT$0.04239192
1 OpenPad AI(OPAD) به AED
د.إ0.00507928
1 OpenPad AI(OPAD) به CHF
Fr0.00109336
1 OpenPad AI(OPAD) به HKD
HK$0.01073984
1 OpenPad AI(OPAD) به AMD
֏0.53188504
1 OpenPad AI(OPAD) به MAD
.د.م0.01276048
1 OpenPad AI(OPAD) به MXN
$0.02545176
1 OpenPad AI(OPAD) به SAR
ريال0.00519
1 OpenPad AI(OPAD) به ETB
Br0.20962064
1 OpenPad AI(OPAD) به KES
KSh0.17892352
1 OpenPad AI(OPAD) به JOD
د.أ0.000981256
1 OpenPad AI(OPAD) به PLN
0.00502392
1 OpenPad AI(OPAD) به RON
лв0.00603424
1 OpenPad AI(OPAD) به SEK
kr0.01295424
1 OpenPad AI(OPAD) به BGN
лв0.00231128
1 OpenPad AI(OPAD) به HUF
Ft0.46148096
1 OpenPad AI(OPAD) به CZK
0.0288564
1 OpenPad AI(OPAD) به KWD
د.ك0.000423504
1 OpenPad AI(OPAD) به ILS
0.004498
1 OpenPad AI(OPAD) به BOB
Bs0.00957728
1 OpenPad AI(OPAD) به AZN
0.0023528
1 OpenPad AI(OPAD) به TJS
SM0.012802
1 OpenPad AI(OPAD) به GEL
0.00376448
1 OpenPad AI(OPAD) به AOA
Kz1.26623544
1 OpenPad AI(OPAD) به BHD
.د.ب0.000520384
1 OpenPad AI(OPAD) به BMD
$0.001384
1 OpenPad AI(OPAD) به DKK
kr0.0088576
1 OpenPad AI(OPAD) به HNL
L0.0364684
1 OpenPad AI(OPAD) به MUR
0.06294432
1 OpenPad AI(OPAD) به NAD
$0.02383248
1 OpenPad AI(OPAD) به NOK
kr0.01379848
1 OpenPad AI(OPAD) به NZD
$0.00239432
1 OpenPad AI(OPAD) به PAB
B/.0.001384
1 OpenPad AI(OPAD) به PGK
K0.0058128
1 OpenPad AI(OPAD) به QAR
ر.ق0.00503776
1 OpenPad AI(OPAD) به RSD
дин.0.13914736
1 OpenPad AI(OPAD) به UZS
soʻm16.87804608
1 OpenPad AI(OPAD) به ALL
L0.1150796
1 OpenPad AI(OPAD) به ANG
ƒ0.00247736
1 OpenPad AI(OPAD) به AWG
ƒ0.0024912
1 OpenPad AI(OPAD) به BBD
$0.002768
1 OpenPad AI(OPAD) به BAM
KM0.00232512
1 OpenPad AI(OPAD) به BIF
Fr4.118784
1 OpenPad AI(OPAD) به BND
$0.00178536
1 OpenPad AI(OPAD) به BSD
$0.001384
1 OpenPad AI(OPAD) به JMD
$0.2219244
1 OpenPad AI(OPAD) به KHR
5.580634
1 OpenPad AI(OPAD) به KMF
Fr0.585432
1 OpenPad AI(OPAD) به LAK
30.08695592
1 OpenPad AI(OPAD) به LKR
රු0.42104048
1 OpenPad AI(OPAD) به MDL
L0.02344496
1 OpenPad AI(OPAD) به MGA
Ar6.2062712
1 OpenPad AI(OPAD) به MOP
P0.011072
1 OpenPad AI(OPAD) به MVR
0.0211752
1 OpenPad AI(OPAD) به MWK
MK2.40277624
1 OpenPad AI(OPAD) به MZN
MT0.08845144
1 OpenPad AI(OPAD) به NPR
रु0.19539312
1 OpenPad AI(OPAD) به PYG
9.815328
1 OpenPad AI(OPAD) به RWF
Fr2.008184
1 OpenPad AI(OPAD) به SBD
$0.01139032
1 OpenPad AI(OPAD) به SCR
0.01891928
1 OpenPad AI(OPAD) به SRD
$0.05520776
1 OpenPad AI(OPAD) به SVC
$0.01211
1 OpenPad AI(OPAD) به SZL
L0.02383248
1 OpenPad AI(OPAD) به TMT
m0.00485784
1 OpenPad AI(OPAD) به TND
د.ت0.004038512
1 OpenPad AI(OPAD) به TTD
$0.00939736
1 OpenPad AI(OPAD) به UGX
Sh4.821856
1 OpenPad AI(OPAD) به XAF
Fr0.777808
1 OpenPad AI(OPAD) به XCD
$0.0037368
1 OpenPad AI(OPAD) به XOF
Fr0.777808
1 OpenPad AI(OPAD) به XPF
Fr0.141168
1 OpenPad AI(OPAD) به BWP
P0.0184764
1 OpenPad AI(OPAD) به BZD
$0.00278184
1 OpenPad AI(OPAD) به CVE
$0.13135544
1 OpenPad AI(OPAD) به DJF
Fr0.244968
1 OpenPad AI(OPAD) به DOP
$0.0886452
1 OpenPad AI(OPAD) به DZD
د.ج0.17994768
1 OpenPad AI(OPAD) به FJD
$0.00312784
1 OpenPad AI(OPAD) به GNF
Fr12.03388
1 OpenPad AI(OPAD) به GTQ
Q0.01060144
1 OpenPad AI(OPAD) به GYD
$0.28978192
1 OpenPad AI(OPAD) به ISK
kr0.168848

منابع OpenPad AI

برای درک عمیق‌ تر OpenPad AI، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی OpenPad AI
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره OpenPad AI

امروز OpenPad AI (OPAD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OPAD به واحد USD برابر است با 0.001384 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OPAD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OPAD نسبت به USD برابر است با $ 0.001384. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار OpenPad AI چقدر است؟
ارزش بازار OPAD برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OPAD چقدر است؟
عرضه در گردش OPAD برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OPAD چقدر بوده است؟
OPAD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OPAD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OPAD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات OPAD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OPAD برابر است با $ 30.88K USD.
آیا OPAD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OPAD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OPAD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:14:00 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OpenPad AI (OPAD)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

