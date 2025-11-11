با بینش‌ های کلیدی در مورد OpenPad AI (OPAD)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت OpenPad AI (OPAD)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

OPENPAD AI یک ساختار هوش مصنوعی غیرمتمرکز (deAI) تخصصی شده است که نسل بعدی برنامه های خودگردان و سوپر دی اپ ها (super dApps) را توانمند میسازد. پلتفرم ما اجزای کلیدی را برای ساخت نوآوری غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی با عملکرد بالا و کارایی هزینه، یکپارچه میکند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی OpenPad AI (OPAD) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید OPAD آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن OpenPad AI (OPAD) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید OPAD، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه OPAD را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت OpenPad AI (OPAD) تحلیل تاریخچه قیمت OPAD به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت OPAD را بررسی کنید!