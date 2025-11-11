اقتصاد توکنی OpenPad AI (OPAD)

با بینش‌ های کلیدی در مورد OpenPad AI (OPAD)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:28:07 (UTC+8)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت OpenPad AI (OPAD)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت OpenPad AI (OPAD)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
کل عرضه:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.18882
$ 0.18882$ 0.18882
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
قیمت فعلی:
$ 0.001492
$ 0.001492$ 0.001492

اطلاعات OpenPad AI (OPAD).

OPENPAD AI یک ساختار هوش مصنوعی غیرمتمرکز (deAI) تخصصی شده است که نسل بعدی برنامه های خودگردان و سوپر دی اپ ها (super dApps) را توانمند میسازد. پلتفرم ما اجزای کلیدی را برای ساخت نوآوری غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی با عملکرد بالا و کارایی هزینه، یکپارچه میکند.

وب‌ سایت رسمی:
https://openpad.io/homepage
وایت پیپر
https://docs.openpad.io/
کاوشگر بلوک:
https://bscscan.com/token/0x9aa52de273b5855f25247c312054b086345e4027

توکنومیکس OpenPad AI (OPAD): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی OpenPad AI (OPAD) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های OPAD که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های OPAD که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی OPAD را درک کردید، قیمت زنده توکن OPAD را بررسی کنید!

