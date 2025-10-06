MISSIONMISSION چیست

پلتفرم MissionPawsible یک پلتفرم موبایل GameFi است که به طور یکپارچه با برنامه‌ های پیام‌رسان ادغام شده است و از تلگرام شروع می‌شود. این پلتفرم توسط تیم پشت BabyDoge - یکی از بزرگترین میم‌ کوین‌ های جهان - توسعه داده شده است. این پلتفرم، سازنده کلاسیک شهر موبایل را از طریق اقتصاد Web3 که توسط توکن $MP پشتیبانی می‌شود، بازآفرینی می‌کند، جایی که پیشرفت، جوایز فصلی و مجموعه جوایز را آزاد می‌کند. فراتر از ساخت و ساز، کاربران می‌توانند در بازی‌های معمولی با عوامل هوش مصنوعی رقابت کنند یا دوستان خود را در اتاق‌های خصوصی به چالش بکشند - همه اینها بدون ترک چت. MissionPawsible با آموزش فوری، مکانیک‌های جذاب و دسترسی به یک جامعه عظیم، بازی‌های بلاکچین را به پلتفرم‌هایی که مردم هر روز از آنها استفاده می‌کنند، می‌آورد.

پیش‌ بینی قیمت MISSION (USD)

ارزش MISSION (MISSION) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MISSION (MISSION) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MISSION را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MISSION را بررسی کنید!

توکنومیکس MISSION (MISSION)

درک، توکنومیکس MISSION (MISSION) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MISSION بیشتر بدانید!

نحوه خریدMISSION (MISSION)

آیا به دنبال نحوه خرید MISSION هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی MISSION را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MISSION به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع MISSION

برای درک عمیق‌ تر MISSION، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره MISSION امروز MISSION (MISSION) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای MISSION به واحد USD برابر است با 0.000007287 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی MISSION نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.000007287 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی MISSION نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MISSION چقدر است؟ ارزش بازار MISSION برابر است با $ 0.00 USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش MISSION چقدر است؟ عرضه در گردش MISSION برابر است با 0.00 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت MISSION چقدر بوده است؟ MISSION به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.000031145798993297 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت MISSION در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ MISSION به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000002538518482296 USD رسید. حجم معاملات MISSION چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MISSION برابر است با $ 84.84K USD . آیا MISSION در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد MISSION در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MISSION مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MISSION (MISSION)

