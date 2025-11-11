پلتفرم MissionPawsible یک پلتفرم موبایل GameFi است که به طور یکپارچه با برنامه‌ های پیام‌رسان ادغام شده است و از تلگرام شروع می‌شود. این پلتفرم توسط تیم پشت BabyDoge - یکی از بزرگترین میم‌ کوین‌ های جهان - توسعه داده شده است. این پلتفرم، سازنده کلاسیک شهر موبایل را از طریق اقتصاد Web3 که توسط توکن $MP پشتیبانی می‌شود، بازآفرینی می‌کند، جایی که پیشرفت، جوایز فصلی و مجموعه جوایز را آزاد می‌کند. فراتر از ساخت و ساز، کاربران می‌توانند در بازی‌های معمولی با عوامل هوش مصنوعی رقابت کنند یا دوستان خود را در اتاق‌های خصوصی به چالش بکشند - همه اینها بدون ترک چت. MissionPawsible با آموزش فوری، مکانیک‌های جذاب و دسترسی به یک جامعه عظیم، بازی‌های بلاکچین را به پلتفرم‌هایی که مردم هر روز از آنها استفاده می‌کنند، می‌آورد.