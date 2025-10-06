قیمت لحظه‌ ای Black Mirror امروز برابر است با 0.010253 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MIRROR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MIRROR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Black Mirror امروز برابر است با 0.010253 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MIRROR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MIRROR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Black Mirror

Black Mirror قیمت لحظه ای(MIRROR)

قیمت لحظه‌ ای 1 MIRROR به USD:

$0.010256
$0.010256$0.010256
-0.01%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Black Mirror (MIRROR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:53:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Black Mirror (MIRROR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.010195
$ 0.010195$ 0.010195
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.012038
$ 0.012038$ 0.012038
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.010195
$ 0.010195$ 0.010195

$ 0.012038
$ 0.012038$ 0.012038

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.008786149593027325
$ 0.008786149593027325$ 0.008786149593027325

-2.76%

-0.01%

-9.78%

-9.78%

قیمت لحظه‌ ای Black Mirror (MIRROR) برابر است با $ 0.010253. در 24 ساعت گذشته، MIRROR در بازه قیمتی حداقل $ 0.010195 تا حداکثر $ 0.012038 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MIRROR برابر با $ 0.08619121021102388 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.008786149593027325 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MIRROR در یک ساعت گذشته -2.76%، در 24 ساعت گذشته -0.01% و در 7 روز گذشته -9.78% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Black Mirror (MIRROR)

No.2201

$ 984.05K
$ 984.05K$ 984.05K

$ 135.69K
$ 135.69K$ 135.69K

$ 10.25M
$ 10.25M$ 10.25M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

ارزش بازار فعلی Black Mirror برابر است با $ 984.05K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 135.69K. عرضه در گردش MIRROR برابر است با 95.98M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.25M است.

تاریخچه قیمت Black Mirror (MIRROR) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Black Mirror برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00000103-0.01%
30 روز$ -0.013697-57.19%
60 روز$ -0.009747-48.74%
90 روز$ -0.009747-48.74%
تغییر قیمت امروز Black Mirror

امروز، MIRROR تغییر $ -0.00000103 (-0.01%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Black Mirror

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.013697 (-57.19%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Black Mirror

با گسترش بازه به 60 روز، MIRROR تغییر $ -0.009747 (-48.74%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Black Mirror

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.009747 (-48.74%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Black Mirror (MIRROR) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Black Mirror را ببینید.

Black MirrorMIRROR چیست

گسترش رسمی و زنجیره ای دنیای Black Mirror—تبدیل این مجموعه تلویزیونی نمادین به یک اکوسیستم سرگرمی تعاملی که توسط جامعه خود مالک، شکل داده و هدایت میشود.

هم اکنون Black Mirror در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Black Mirror خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MIRROR را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Black Mirror را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Black Mirror شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Black Mirror (USD)

ارزش Black Mirror (MIRROR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Black Mirror (MIRROR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Black Mirror را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Black Mirror را بررسی کنید!

توکنومیکس Black Mirror (MIRROR)

درک، توکنومیکس Black Mirror (MIRROR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MIRROR بیشتر بدانید!

نحوه خریدBlack Mirror (MIRROR)

آیا به دنبال نحوه خرید Black Mirror هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Black Mirror را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MIRROR به ارزهای محلی

1 Black Mirror(MIRROR) به VND
269.807695
1 Black Mirror(MIRROR) به AUD
A$0.01558456
1 Black Mirror(MIRROR) به GBP
0.00758722
1 Black Mirror(MIRROR) به EUR
0.00871505
1 Black Mirror(MIRROR) به USD
$0.010253
1 Black Mirror(MIRROR) به MYR
RM0.0430626
1 Black Mirror(MIRROR) به TRY
0.43021588
1 Black Mirror(MIRROR) به JPY
¥1.558456
1 Black Mirror(MIRROR) به ARS
ARS$14.68906298
1 Black Mirror(MIRROR) به RUB
0.81255025
1 Black Mirror(MIRROR) به INR
0.90451966
1 Black Mirror(MIRROR) به IDR
Rp170.88326498
1 Black Mirror(MIRROR) به PHP
0.60687507
1 Black Mirror(MIRROR) به EGP
￡E.0.48640232
1 Black Mirror(MIRROR) به BRL
R$0.05505861
1 Black Mirror(MIRROR) به CAD
C$0.01425167
1 Black Mirror(MIRROR) به BDT
1.25476214
1 Black Mirror(MIRROR) به NGN
14.94600316
1 Black Mirror(MIRROR) به COP
$39.43457595
1 Black Mirror(MIRROR) به ZAR
R.0.17655666
1 Black Mirror(MIRROR) به UAH
0.43185636
1 Black Mirror(MIRROR) به TZS
T.Sh.25.31598989
1 Black Mirror(MIRROR) به VES
Bs2.183889
1 Black Mirror(MIRROR) به CLP
$9.627567
1 Black Mirror(MIRROR) به PKR
Rs2.89462696
1 Black Mirror(MIRROR) به KZT
5.51529376
1 Black Mirror(MIRROR) به THB
฿0.33476045
1 Black Mirror(MIRROR) به TWD
NT$0.31404939
1 Black Mirror(MIRROR) به AED
د.إ0.03762851
1 Black Mirror(MIRROR) به CHF
Fr0.00809987
1 Black Mirror(MIRROR) به HKD
HK$0.07956328
1 Black Mirror(MIRROR) به AMD
֏3.94033043
1 Black Mirror(MIRROR) به MAD
.د.م0.09453266
1 Black Mirror(MIRROR) به MXN
$0.18855267
1 Black Mirror(MIRROR) به SAR
ريال0.03844875
1 Black Mirror(MIRROR) به ETB
Br1.55291938
1 Black Mirror(MIRROR) به KES
KSh1.32550784
1 Black Mirror(MIRROR) به JOD
د.أ0.007269377
1 Black Mirror(MIRROR) به PLN
0.03721839
1 Black Mirror(MIRROR) به RON
лв0.04470308
1 Black Mirror(MIRROR) به SEK
kr0.09607061
1 Black Mirror(MIRROR) به BGN
лв0.01712251
1 Black Mirror(MIRROR) به HUF
Ft3.41988815
1 Black Mirror(MIRROR) به CZK
0.21398011
1 Black Mirror(MIRROR) به KWD
د.ك0.003137418
1 Black Mirror(MIRROR) به ILS
0.03332225
1 Black Mirror(MIRROR) به BOB
Bs0.07095076
1 Black Mirror(MIRROR) به AZN
0.0174301
1 Black Mirror(MIRROR) به TJS
SM0.09484025
1 Black Mirror(MIRROR) به GEL
0.02788816
1 Black Mirror(MIRROR) به AOA
Kz9.38057223
1 Black Mirror(MIRROR) به BHD
.د.ب0.003855128
1 Black Mirror(MIRROR) به BMD
$0.010253
1 Black Mirror(MIRROR) به DKK
kr0.0656192
1 Black Mirror(MIRROR) به HNL
L0.27016655
1 Black Mirror(MIRROR) به MUR
0.46630644
1 Black Mirror(MIRROR) به NAD
$0.17655666
1 Black Mirror(MIRROR) به NOK
kr0.10232494
1 Black Mirror(MIRROR) به NZD
$0.01773769
1 Black Mirror(MIRROR) به PAB
B/.0.010253
1 Black Mirror(MIRROR) به PGK
K0.0430626
1 Black Mirror(MIRROR) به QAR
ر.ق0.03732092
1 Black Mirror(MIRROR) به RSD
дин.1.03134927
1 Black Mirror(MIRROR) به UZS
soʻm125.03656536
1 Black Mirror(MIRROR) به ALL
L0.85253695
1 Black Mirror(MIRROR) به ANG
ƒ0.01835287
1 Black Mirror(MIRROR) به AWG
ƒ0.0184554
1 Black Mirror(MIRROR) به BBD
$0.020506
1 Black Mirror(MIRROR) به BAM
KM0.01722504
1 Black Mirror(MIRROR) به BIF
Fr30.512928
1 Black Mirror(MIRROR) به BND
$0.01322637
1 Black Mirror(MIRROR) به BSD
$0.010253
1 Black Mirror(MIRROR) به JMD
$1.64406855
1 Black Mirror(MIRROR) به KHR
41.34265925
1 Black Mirror(MIRROR) به KMF
Fr4.337019
1 Black Mirror(MIRROR) به LAK
222.89129989
1 Black Mirror(MIRROR) به LKR
රු3.11916766
1 Black Mirror(MIRROR) به MDL
L0.17368582
1 Black Mirror(MIRROR) به MGA
Ar45.9775279
1 Black Mirror(MIRROR) به MOP
P0.082024
1 Black Mirror(MIRROR) به MVR
0.1568709
1 Black Mirror(MIRROR) به MWK
MK17.80033583
1 Black Mirror(MIRROR) به MZN
MT0.65526923
1 Black Mirror(MIRROR) به NPR
रु1.44751854
1 Black Mirror(MIRROR) به PYG
72.714276
1 Black Mirror(MIRROR) به RWF
Fr14.877103
1 Black Mirror(MIRROR) به SBD
$0.08438219
1 Black Mirror(MIRROR) به SCR
0.14015851
1 Black Mirror(MIRROR) به SRD
$0.40899217
1 Black Mirror(MIRROR) به SVC
$0.08971375
1 Black Mirror(MIRROR) به SZL
L0.17655666
1 Black Mirror(MIRROR) به TMT
m0.03598803
1 Black Mirror(MIRROR) به TND
د.ت0.029918254
1 Black Mirror(MIRROR) به TTD
$0.06961787
1 Black Mirror(MIRROR) به UGX
Sh35.721452
1 Black Mirror(MIRROR) به XAF
Fr5.762186
1 Black Mirror(MIRROR) به XCD
$0.0276831
1 Black Mirror(MIRROR) به XOF
Fr5.762186
1 Black Mirror(MIRROR) به XPF
Fr1.045806
1 Black Mirror(MIRROR) به BWP
P0.13687755
1 Black Mirror(MIRROR) به BZD
$0.02060853
1 Black Mirror(MIRROR) به CVE
$0.97311223
1 Black Mirror(MIRROR) به DJF
Fr1.814781
1 Black Mirror(MIRROR) به DOP
$0.65670465
1 Black Mirror(MIRROR) به DZD
د.ج1.33309506
1 Black Mirror(MIRROR) به FJD
$0.02317178
1 Black Mirror(MIRROR) به GNF
Fr89.149835
1 Black Mirror(MIRROR) به GTQ
Q0.07853798
1 Black Mirror(MIRROR) به GYD
$2.14677314
1 Black Mirror(MIRROR) به ISK
kr1.250866

منابع Black Mirror

برای درک عمیق‌ تر Black Mirror، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Black Mirror
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Black Mirror

امروز Black Mirror (MIRROR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MIRROR به واحد USD برابر است با 0.010253 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MIRROR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MIRROR نسبت به USD برابر است با $ 0.010253. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Black Mirror چقدر است؟
ارزش بازار MIRROR برابر است با $ 984.05K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MIRROR چقدر است؟
عرضه در گردش MIRROR برابر است با 95.98M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MIRROR چقدر بوده است؟
MIRROR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.08619121021102388 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MIRROR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MIRROR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.008786149593027325 USD رسید.
حجم معاملات MIRROR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MIRROR برابر است با $ 135.69K USD.
آیا MIRROR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MIRROR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MIRROR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:53:52 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Black Mirror (MIRROR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MIRROR به USD

مقدار

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.010253 USD

معامله MIRROR

/USDTMIRROR
$0.010256
$0.010256$0.010256
-0.01%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

$113,920.95
$4,094.79
$0.05169
$200.25
$4.2418
$4,094.79
$113,920.95
$200.25
$2.6209
$1,133.10
$0.00000
$0.000
$0.00000
$0.00000
$0.001151
