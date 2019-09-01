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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Kaia ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Kaia ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Kaia (KAIA)

تحلیل تکنیکال امروز Kaia (KAIA)

صفحه تحلیل Kaia، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه KAIA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Kaia را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Kaia (KAIA)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.02524---7.75%-25.68%-54.70%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Kaia

Kaia اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Kaia در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 10
خنثی 4
خرید 12
میانگین‌ های متحرک:خریدفروش 3خنثی 1خرید 10
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 3خرید 2
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.02523
0.02522
مقاومت دوم
0.02522
0.02522
مقاومت اول
0.02522
0.02522
نقطه محوری
0.02521
0.02521
حمایت اول
0.02521
0.02521
حمایت دوم
0.0252
0.02521
حمایت سوم
0.0252
0.0252

سیگنال‌ های بازار Kaia

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.01M
$1.28 M
$1.27 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.04M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.16 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.13 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.04M
خریدهای فعال 7 روزه
$1.41 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$1.44 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Kaia جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت KAIAUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.06 M0.03
2026-08-14-$0.02 M0.03
2026-08-13$0.01 M0.03
2026-08-12-$0.02 M0.03
2026-08-11-$0.01 M0.03

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Kaia (KAIA) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Kaia را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTKAIA
$0.02525
$0.02525$0.02525
-0.38%
2.38M (USDT)
/USDCKAIA
$0.02525
$0.02525$0.02525
-0.27%
2.20M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب KAIA به USD

مقدار

KAIA
KAIA
USD
USD

1 KAIA = 0.02524 USD

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