تحلیل تکنیکال امروز SPACE ID (ID) صفحه تحلیل SPACE ID، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ID، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل SPACE ID را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت SPACE ID (ID) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.02963 -- +4.88% -16.02% -1.21%

SPACE ID اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت SPACE ID در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 5 خرید 13 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 3 خنثی 1 خرید 10 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 5 خنثی 4 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.02959 0.02958 مقاومت دوم 0.02958 0.02958 مقاومت اول 0.02958 0.02958 نقطه محوری 0.02957 0.02957 حمایت اول 0.02957 0.02957 حمایت دوم 0.02956 0.02957 حمایت سوم 0.02956 0.02956

سیگنال‌ های بازار SPACE ID حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.07M $6.92 M $6.85 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.17 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.17 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.38 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.37 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. SPACE ID جریان سرمایه خالص ورودی قیمت IDUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.07 M 0.03 2026-08-14 $0.05 M 0.03 2026-08-13 $0.17 M 0.03 2026-08-12 $0.11 M 0.03 2026-08-11 $0.19 M 0.03 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله SPACE ID (ID) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای SPACE ID را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ID $0.02967 $0.02967 $0.02967 -0.03% 2.73M (USDT) معامله کنید