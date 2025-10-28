پیش‌بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Hims Hers Health برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه HIMSON را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $48.72 $48.72 $48.72 -0.75% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Hims Hers Health احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 48.72 برسد. پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Hims Hers Health احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 51.156 برسد. پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت HIMSON تا سال 2027 به حدود $ 53.7138 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت HIMSON تا سال 2028 به حدود $ 56.3994 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی HIMSON تا سال 2029 حدود $ 59.2194 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی HIMSON تا سال 2030 حدود $ 62.1804 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Hims Hers Health احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 101.2853 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Hims Hers Health (HIMSON) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Hims Hers Health احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 164.9832 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 48.72 0.00%

2026 $ 51.156 5.00%

2027 $ 53.7138 10.25%

2028 $ 56.3994 15.76%

2029 $ 59.2194 21.55%

2030 $ 62.1804 27.63%

2031 $ 65.2894 34.01%

2032 $ 68.5539 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 71.9816 47.75%

2034 $ 75.5807 55.13%

2035 $ 79.3597 62.89%

2036 $ 83.3277 71.03%

2037 $ 87.4941 79.59%

2038 $ 91.8688 88.56%

2039 $ 96.4622 97.99%

2040 $ 101.2853 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Hims Hers Health برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 48.72 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 48.7266 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 48.7667 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 48.9202 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Hims Hers Health (HIMSON) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای HIMSON در October 28, 2025(امروز) ، 48.72$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Hims Hers Health (HIMSON) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای HIMSON، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 48.7266$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Hims Hers Health (HIMSON) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای HIMSON، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 48.7667$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای HIMSON به میزان 48.9202$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Hims Hers Health قیمت فعلی $ 48.72$ 48.72 $ 48.72 تغییر قیمت (24 ساعته) -0.75% ارزش بازار $ 288.80K$ 288.80K $ 288.80K سرمایه در گردش 5.93K 5.93K 5.93K حجم (24 ساعته) $ 56.38K$ 56.38K $ 56.38K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای HIMSON در حال حاضر $ 48.72 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل -0.75% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 56.38K رسیده است. علاوه بر این، HIMSON دارای عرضه در گردش حدود 5.93K واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 288.80K برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای HIMSON

قیمت تاریخی Hims Hers Health طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Hims Hers Health، قیمت فعلی Hims Hers Health برابر با 48.74 USD است. عرضه در گردش Hims Hers Health(HIMSON) برابر با 0.00 HIMSON است که ارزش بازار آن را به $288.80K می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.03% $ -1.6099 $ 50.4 $ 48.18

7 روز -0.04% $ -2.4699 $ 51.34 $ 46.17

30 روز -0.16% $ -9.3699 $ 65.15 $ 46.17 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Hims Hers Health حرکت قیمتی -1.6099$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.03% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Hims Hers Health با بالاترین قیمت $51.34 و پایین‌ ترین قیمت $46.17 معامله شده است. تغییر قیمت آن -0.04% بوده است. این روند اخیر پتانسیل HIMSON برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Hims Hers Health تغییر -0.16% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-9.3699 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که HIMSON ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Hims Hers Health را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت HIMSON

ماژول پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی HIMSON را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Hims Hers Health در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده HIMSON را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Hims Hers Health را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده HIMSON ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت HIMSON می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Hims Hers Health بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت HIMSON مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت HIMSON به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا HIMSON ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود HIMSON تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت HIMSON در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Hims Hers Health (HIMSON)، انتظار می‌ رود که قیمت HIMSON تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک HIMSON در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Hims Hers Health (HIMSON) در حال حاضر $48.72 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که HIMSON تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی HIMSON در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Hims Hers Health (HIMSON) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد HIMSON به حدود -- برسد. قیمت تخمینی HIMSON در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Hims Hers Health (HIMSON) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی HIMSON در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Hims Hers Health (HIMSON) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک HIMSON در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Hims Hers Health (HIMSON) در حال حاضر $48.72 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که HIMSON تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت HIMSON برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Hims Hers Health (HIMSON) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد HIMSON به حدود -- برسد.