قیمت لحظه‌ ای Grand Gangsta City امروز برابر است با 0.002243 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GGC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GGC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Grand Gangsta City امروز برابر است با 0.002243 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GGC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GGC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره GGC

اطلاعات قیمت GGC

وایت‌ پیپر GGC

وب‌سایت رسمی GGC

توکنومیکس GGC

پیش‌بینی قیمت GGC

تاریخچه GGC

راهنمای خرید GGC

مبدل GGC به ارز فیات

اسپات GGC

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Grand Gangsta City

Grand Gangsta City قیمت لحظه ای(GGC)

قیمت لحظه‌ ای 1 GGC به USD:

$0.002243
$0.002243$0.002243
-0.62%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Grand Gangsta City (GGC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:04:48 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Grand Gangsta City (GGC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.002243
$ 0.002243$ 0.002243
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.002448
$ 0.002448$ 0.002448
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.002243
$ 0.002243$ 0.002243

$ 0.002448
$ 0.002448$ 0.002448

--
----

--
----

0.00%

-0.62%

+14.14%

+14.14%

قیمت لحظه‌ ای Grand Gangsta City (GGC) برابر است با $ 0.002243. در 24 ساعت گذشته، GGC در بازه قیمتی حداقل $ 0.002243 تا حداکثر $ 0.002448 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GGC برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GGC در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -0.62% و در 7 روز گذشته +14.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Grand Gangsta City (GGC)

--
----

$ 137.60K
$ 137.60K$ 137.60K

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

ارزش بازار فعلی Grand Gangsta City برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 137.60K. عرضه در گردش GGC برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.24M است.

تاریخچه قیمت Grand Gangsta City (GGC) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Grand Gangsta City برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00001399-0.62%
30 روز$ -0.000978-30.37%
60 روز$ -0.002432-52.03%
90 روز$ -0.001658-42.51%
تغییر قیمت امروز Grand Gangsta City

امروز، GGC تغییر $ -0.00001399 (-0.62%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Grand Gangsta City

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000978 (-30.37%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Grand Gangsta City

با گسترش بازه به 60 روز، GGC تغییر $ -0.002432 (-52.03%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Grand Gangsta City

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.001658 (-42.51%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Grand Gangsta City (GGC) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Grand Gangsta City را ببینید.

Grand Gangsta CityGGC چیست

شهر بزرگ گنگستا (Grand Gangsta City) یک بازی وب 3 جهان باز است که توسط شبکه Sei پشتیبانی می‌شود. در یک شهر مجازی عظیم غرق شوید، ماموریت‌ها را انجام دهید، گروه خود را بسازید و جوایز واقعی کسب کنید. وسایل نقلیه خود را داشته باشید، شخصیت خود را سفارشی کنید و با دنیای زنده‌ای از NPCها و بازیکنان تعامل داشته باشید. با فناوری بلاکچین، تمام دارایی‌های درون بازی شما واقعاً متعلق به شماست - امن، قابل معامله و غیرمتمرکز.

هم اکنون Grand Gangsta City در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Grand Gangsta City خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ GGC را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Grand Gangsta City را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Grand Gangsta City شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Grand Gangsta City (USD)

ارزش Grand Gangsta City (GGC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Grand Gangsta City (GGC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Grand Gangsta City را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Grand Gangsta City را بررسی کنید!

توکنومیکس Grand Gangsta City (GGC)

درک، توکنومیکس Grand Gangsta City (GGC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GGC بیشتر بدانید!

نحوه خریدGrand Gangsta City (GGC)

آیا به دنبال نحوه خرید Grand Gangsta City هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Grand Gangsta City را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GGC به ارزهای محلی

1 Grand Gangsta City(GGC) به VND
59.024545
1 Grand Gangsta City(GGC) به AUD
A$0.00340936
1 Grand Gangsta City(GGC) به GBP
0.00165982
1 Grand Gangsta City(GGC) به EUR
0.00190655
1 Grand Gangsta City(GGC) به USD
$0.002243
1 Grand Gangsta City(GGC) به MYR
RM0.0094206
1 Grand Gangsta City(GGC) به TRY
0.09411628
1 Grand Gangsta City(GGC) به JPY
¥0.340936
1 Grand Gangsta City(GGC) به ARS
ARS$3.21345638
1 Grand Gangsta City(GGC) به RUB
0.17773532
1 Grand Gangsta City(GGC) به INR
0.19787746
1 Grand Gangsta City(GGC) به IDR
Rp37.38331838
1 Grand Gangsta City(GGC) به PHP
0.13265102
1 Grand Gangsta City(GGC) به EGP
￡E.0.10640792
1 Grand Gangsta City(GGC) به BRL
R$0.01204491
1 Grand Gangsta City(GGC) به CAD
C$0.00311777
1 Grand Gangsta City(GGC) به BDT
0.27449834
1 Grand Gangsta City(GGC) به NGN
3.26966596
1 Grand Gangsta City(GGC) به COP
$8.62691445
1 Grand Gangsta City(GGC) به ZAR
R.0.03862446
1 Grand Gangsta City(GGC) به UAH
0.09447516
1 Grand Gangsta City(GGC) به TZS
T.Sh.5.53825859
1 Grand Gangsta City(GGC) به VES
Bs0.477759
1 Grand Gangsta City(GGC) به CLP
$2.10842
1 Grand Gangsta City(GGC) به PKR
Rs0.63324376
1 Grand Gangsta City(GGC) به KZT
1.20655456
1 Grand Gangsta City(GGC) به THB
฿0.07316666
1 Grand Gangsta City(GGC) به TWD
NT$0.06874795
1 Grand Gangsta City(GGC) به AED
د.إ0.00823181
1 Grand Gangsta City(GGC) به CHF
Fr0.00177197
1 Grand Gangsta City(GGC) به HKD
HK$0.01740568
1 Grand Gangsta City(GGC) به AMD
֏0.86200733
1 Grand Gangsta City(GGC) به MAD
.د.م0.02068046
1 Grand Gangsta City(GGC) به MXN
$0.04124877
1 Grand Gangsta City(GGC) به SAR
ريال0.00841125
1 Grand Gangsta City(GGC) به ETB
Br0.33972478
1 Grand Gangsta City(GGC) به KES
KSh0.28997504
1 Grand Gangsta City(GGC) به JOD
د.أ0.001590287
1 Grand Gangsta City(GGC) به PLN
0.00814209
1 Grand Gangsta City(GGC) به RON
лв0.00977948
1 Grand Gangsta City(GGC) به SEK
kr0.02099448
1 Grand Gangsta City(GGC) به BGN
лв0.00374581
1 Grand Gangsta City(GGC) به HUF
Ft0.74765919
1 Grand Gangsta City(GGC) به CZK
0.04678898
1 Grand Gangsta City(GGC) به KWD
د.ك0.000686358
1 Grand Gangsta City(GGC) به ILS
0.00728975
1 Grand Gangsta City(GGC) به BOB
Bs0.01552156
1 Grand Gangsta City(GGC) به AZN
0.0038131
1 Grand Gangsta City(GGC) به TJS
SM0.02074775
1 Grand Gangsta City(GGC) به GEL
0.00610096
1 Grand Gangsta City(GGC) به AOA
Kz2.05214313
1 Grand Gangsta City(GGC) به BHD
.د.ب0.000843368
1 Grand Gangsta City(GGC) به BMD
$0.002243
1 Grand Gangsta City(GGC) به DKK
kr0.0143552
1 Grand Gangsta City(GGC) به HNL
L0.05910305
1 Grand Gangsta City(GGC) به MUR
0.10201164
1 Grand Gangsta City(GGC) به NAD
$0.03862446
1 Grand Gangsta City(GGC) به NOK
kr0.02238514
1 Grand Gangsta City(GGC) به NZD
$0.00388039
1 Grand Gangsta City(GGC) به PAB
B/.0.002243
1 Grand Gangsta City(GGC) به PGK
K0.0094206
1 Grand Gangsta City(GGC) به QAR
ر.ق0.00816452
1 Grand Gangsta City(GGC) به RSD
дин.0.22555608
1 Grand Gangsta City(GGC) به UZS
soʻm27.35365416
1 Grand Gangsta City(GGC) به ALL
L0.18650545
1 Grand Gangsta City(GGC) به ANG
ƒ0.00401497
1 Grand Gangsta City(GGC) به AWG
ƒ0.0040374
1 Grand Gangsta City(GGC) به BBD
$0.004486
1 Grand Gangsta City(GGC) به BAM
KM0.00376824
1 Grand Gangsta City(GGC) به BIF
Fr6.675168
1 Grand Gangsta City(GGC) به BND
$0.00289347
1 Grand Gangsta City(GGC) به BSD
$0.002243
1 Grand Gangsta City(GGC) به JMD
$0.35966505
1 Grand Gangsta City(GGC) به KHR
9.04433675
1 Grand Gangsta City(GGC) به KMF
Fr0.948789
1 Grand Gangsta City(GGC) به LAK
48.76086859
1 Grand Gangsta City(GGC) به LKR
රු0.68236546
1 Grand Gangsta City(GGC) به MDL
L0.03799642
1 Grand Gangsta City(GGC) به MGA
Ar10.0582849
1 Grand Gangsta City(GGC) به MOP
P0.017944
1 Grand Gangsta City(GGC) به MVR
0.0343179
1 Grand Gangsta City(GGC) به MWK
MK3.89409473
1 Grand Gangsta City(GGC) به MZN
MT0.14335013
1 Grand Gangsta City(GGC) به NPR
रु0.31666674
1 Grand Gangsta City(GGC) به PYG
15.907356
1 Grand Gangsta City(GGC) به RWF
Fr3.254593
1 Grand Gangsta City(GGC) به SBD
$0.01845989
1 Grand Gangsta City(GGC) به SCR
0.03066181
1 Grand Gangsta City(GGC) به SRD
$0.08947327
1 Grand Gangsta City(GGC) به SVC
$0.01962625
1 Grand Gangsta City(GGC) به SZL
L0.03862446
1 Grand Gangsta City(GGC) به TMT
m0.00787293
1 Grand Gangsta City(GGC) به TND
د.ت0.006545074
1 Grand Gangsta City(GGC) به TTD
$0.01522997
1 Grand Gangsta City(GGC) به UGX
Sh7.814612
1 Grand Gangsta City(GGC) به XAF
Fr1.260566
1 Grand Gangsta City(GGC) به XCD
$0.0060561
1 Grand Gangsta City(GGC) به XOF
Fr1.260566
1 Grand Gangsta City(GGC) به XPF
Fr0.228786
1 Grand Gangsta City(GGC) به BWP
P0.02994405
1 Grand Gangsta City(GGC) به BZD
$0.00450843
1 Grand Gangsta City(GGC) به CVE
$0.21288313
1 Grand Gangsta City(GGC) به DJF
Fr0.397011
1 Grand Gangsta City(GGC) به DOP
$0.14366415
1 Grand Gangsta City(GGC) به DZD
د.ج0.29163486
1 Grand Gangsta City(GGC) به FJD
$0.00506918
1 Grand Gangsta City(GGC) به GNF
Fr19.502885
1 Grand Gangsta City(GGC) به GTQ
Q0.01718138
1 Grand Gangsta City(GGC) به GYD
$0.46963934
1 Grand Gangsta City(GGC) به ISK
kr0.273646

منابع Grand Gangsta City

برای درک عمیق‌ تر Grand Gangsta City، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Grand Gangsta City
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Grand Gangsta City

امروز Grand Gangsta City (GGC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GGC به واحد USD برابر است با 0.002243 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GGC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GGC نسبت به USD برابر است با $ 0.002243. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Grand Gangsta City چقدر است؟
ارزش بازار GGC برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GGC چقدر است؟
عرضه در گردش GGC برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GGC چقدر بوده است؟
GGC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GGC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GGC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات GGC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GGC برابر است با $ 137.60K USD.
آیا GGC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GGC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GGC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:04:48 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Grand Gangsta City (GGC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب GGC به USD

مقدار

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.002243 USD

معامله GGC

/USDTGGC
$0.002243
$0.002243$0.002243
-0.75%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,436.21
$114,436.21$114,436.21

-0.46%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,139.31
$4,139.31$4,139.31

-0.80%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05575
$0.05575$0.05575

+0.07%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.49
$201.49$201.49

+0.68%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1370
$4.1370$4.1370

-20.22%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,139.31
$4,139.31$4,139.31

-0.80%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,436.21
$114,436.21$114,436.21

-0.46%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.49
$201.49$201.49

+0.68%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6443
$2.6443$2.6443

-0.63%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,145.35
$1,145.35$1,145.35

+0.14%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001178
$0.001178$0.001178

+96.33%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01818
$0.01818$0.01818

+81.80%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001595
$0.0000000000000001595$0.0000000000000001595

+1,363.30%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1630
$0.1630$0.1630

+226.00%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000296
$0.0000000000296$0.0000000000296

+190.19%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04589
$0.04589$0.04589

+129.45%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01818
$0.01818$0.01818

+81.80%