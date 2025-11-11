شهر بزرگ گنگستا (Grand Gangsta City) یک بازی وب 3 جهان باز است که توسط شبکه Sei پشتیبانی می‌شود. در یک شهر مجازی عظیم غرق شوید، ماموریت‌ها را انجام دهید، گروه خود را بسازید و جوایز واقعی کسب کنید. وسایل نقلیه خود را داشته باشید، شخصیت خود را سفارشی کنید و با دنیای زنده‌ای از NPCها و بازیکنان تعامل داشته باشید. با فناوری بلاکچین، تمام دارایی‌های درون بازی شما واقعاً متعلق به شماست - امن، قابل معامله و غیرمتمرکز.