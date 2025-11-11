اقتصاد توکنی Grand Gangsta City (GGC)
اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Grand Gangsta City (GGC)
داده های کلیدی توکنومیکس و قیمت Grand Gangsta City (GGC)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.
اطلاعات Grand Gangsta City (GGC).
شهر بزرگ گنگستا (Grand Gangsta City) یک بازی وب 3 جهان باز است که توسط شبکه Sei پشتیبانی میشود. در یک شهر مجازی عظیم غرق شوید، ماموریتها را انجام دهید، گروه خود را بسازید و جوایز واقعی کسب کنید. وسایل نقلیه خود را داشته باشید، شخصیت خود را سفارشی کنید و با دنیای زندهای از NPCها و بازیکنان تعامل داشته باشید. با فناوری بلاکچین، تمام داراییهای درون بازی شما واقعاً متعلق به شماست - امن، قابل معامله و غیرمتمرکز.
توکنومیکس Grand Gangsta City (GGC): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده
درک اقتصاد توکنی Grand Gangsta City (GGC) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.
معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:
کل عرضه:
حداکثر تعداد توکنهای GGC که ایجاد شده اند یا خواهند شد.
منبع تغذیه در گردش:
تعداد توکن هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.
حداکثر عرضه:
محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن های GGC که می توانند وجود داشته باشند.
ارزش گذاری کاملاً رقیق شده (FDV):
به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می شود و پیش بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن ها در گردش باشند، ارائه می دهد.
نرخ تورم:
نشان می دهد که توکن های جدید با چه سرعتی معرفی می شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می گذارند.
چرا این معیارها برای معامله گران مهم هستند؟
عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.
محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.
توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.
ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال های احتمالی ارزش گذاری بیش از حد.
حالا که اقتصاد توکنی GGC را درک کردید، قیمت زنده توکن GGC را بررسی کنید!
نحوه خرید GGC
آیا علاقه مند به اضافه کردن Grand Gangsta City (GGC) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش های مختلفی برای خرید GGC، از جمله کارت های اعتباری، حواله های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می کند.
تاریخچه قیمت Grand Gangsta City (GGC)
تحلیل تاریخچه قیمت GGC به کاربران کمک می کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده های تاریخی بخش مهمی از پیش بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.
پیش بینی قیمت GGC
میخواهید بدانید که GGC به کجا می رود؟ صفحه پیش بینی قیمت GGC ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص های فنی را ترکیب می کند تا یک چشم انداز آینده نگر ارائه دهد.
چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟
پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه ای، MEXC ساده ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.
