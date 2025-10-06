قیمت لحظه‌ ای Fellaz امروز برابر است با 0.26708 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FLZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FLZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Fellaz امروز برابر است با 0.26708 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت FLZ به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت FLZ را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Fellaz

Fellaz قیمت لحظه ای(FLZ)

قیمت لحظه‌ ای 1 FLZ به USD:

$0.26708
$0.26708$0.26708
-0.57%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Fellaz (FLZ)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:04:04 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Fellaz (FLZ) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.26305
$ 0.26305$ 0.26305
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.27438
$ 0.27438$ 0.27438
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.26305
$ 0.26305$ 0.26305

$ 0.27438
$ 0.27438$ 0.27438

$ 7.031902618598005
$ 7.031902618598005$ 7.031902618598005

$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055

+0.33%

-0.57%

+2.04%

+2.04%

قیمت لحظه‌ ای Fellaz (FLZ) برابر است با $ 0.26708. در 24 ساعت گذشته، FLZ در بازه قیمتی حداقل $ 0.26305 تا حداکثر $ 0.27438 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته FLZ برابر با $ 7.031902618598005 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.08700985391066055 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، FLZ در یک ساعت گذشته +0.33%، در 24 ساعت گذشته -0.57% و در 7 روز گذشته +2.04% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Fellaz (FLZ)

No.286

$ 126.03M
$ 126.03M$ 126.03M

$ 52.88K
$ 52.88K$ 52.88K

$ 534.16M
$ 534.16M$ 534.16M

471.87M
471.87M 471.87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

23.59%

ETH

ارزش بازار فعلی Fellaz برابر است با $ 126.03M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.88K. عرضه در گردش FLZ برابر است با 471.87M، و عرضه کل آن 2000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 534.16M است.

تاریخچه قیمت Fellaz (FLZ) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Fellaz برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0015311-0.57%
30 روز$ -0.01942-6.78%
60 روز$ +0.16264+155.72%
90 روز$ -0.33292-55.49%
تغییر قیمت امروز Fellaz

امروز، FLZ تغییر $ -0.0015311 (-0.57%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Fellaz

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.01942 (-6.78%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Fellaz

با گسترش بازه به 60 روز، FLZ تغییر $ +0.16264 (+155.72%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Fellaz

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.33292 (-55.49%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Fellaz (FLZ) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Fellaz را ببینید.

FellazFLZ چیست

به‌ عنوان یک قدرت نهایی در سرگرمی Web2-Web3،فلزا Fellaz رسانه‌ های سنتی، بلاک‌ چین و هوش مصنوعی را با هم ترکیب می‌ کند تا تجربه‌ هایی فراگیر برای طرفداران ایجاد کند و ظرفیت خلاقانه سازندگان را در سراسر جهان آزاد سازد.

هم اکنون Fellaz در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Fellaz خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ FLZ را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Fellaz را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Fellaz شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Fellaz (USD)

ارزش Fellaz (FLZ) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fellaz (FLZ) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fellaz را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Fellaz را بررسی کنید!

توکنومیکس Fellaz (FLZ)

درک، توکنومیکس Fellaz (FLZ) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FLZ بیشتر بدانید!

نحوه خریدFellaz (FLZ)

آیا به دنبال نحوه خرید Fellaz هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Fellaz را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

FLZ به ارزهای محلی

منابع Fellaz

برای درک عمیق‌ تر Fellaz، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Fellaz
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Fellaz

امروز Fellaz (FLZ) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای FLZ به واحد USD برابر است با 0.26708 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی FLZ نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی FLZ نسبت به USD برابر است با $ 0.26708. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Fellaz چقدر است؟
ارزش بازار FLZ برابر است با $ 126.03M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش FLZ چقدر است؟
عرضه در گردش FLZ برابر است با 471.87M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت FLZ چقدر بوده است؟
FLZ به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 7.031902618598005 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت FLZ در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
FLZ به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.08700985391066055 USD رسید.
حجم معاملات FLZ چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FLZ برابر است با $ 52.88K USD.
آیا FLZ در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد FLZ در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FLZ مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:04:04 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Fellaz (FLZ)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب FLZ به USD

مقدار

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0.26708 USD

معامله FLZ

/USDTFLZ
$0.26708
$0.26708$0.26708
-0.86%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

