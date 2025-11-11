اقتصاد توکنی Fellaz (FLZ)

اقتصاد توکنی Fellaz (FLZ)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Fellaz (FLZ)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:20:53 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Fellaz (FLZ)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Fellaz (FLZ)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 125.06M
$ 125.06M$ 125.06M
کل عرضه:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 471.87M
$ 471.87M$ 471.87M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 530.04M
$ 530.04M$ 530.04M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 2.42
$ 2.42$ 2.42
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.08700985391066055
$ 0.08700985391066055$ 0.08700985391066055
قیمت فعلی:
$ 0.26502
$ 0.26502$ 0.26502

اطلاعات Fellaz (FLZ).

به‌ عنوان یک قدرت نهایی در سرگرمی Web2-Web3،فلزا Fellaz رسانه‌ های سنتی، بلاک‌ چین و هوش مصنوعی را با هم ترکیب می‌ کند تا تجربه‌ هایی فراگیر برای طرفداران ایجاد کند و ظرفیت خلاقانه سازندگان را در سراسر جهان آزاد سازد.

وب‌ سایت رسمی:
https://fellaz.io/
وایت پیپر
https://navi-inno.notion.site/Fellaz-Documents-Public-16a4ba0ea49a806fb047c1b051c18451
کاوشگر بلوک:
https://etherscan.io/token/0x8e964e35a76103af4c7d7318e1b1a82c682ae296

توکنومیکس Fellaz (FLZ): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Fellaz (FLZ) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های FLZ که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های FLZ که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی FLZ را درک کردید، قیمت زنده توکن FLZ را بررسی کنید!

نحوه خرید FLZ

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Fellaz (FLZ) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید FLZ، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت Fellaz (FLZ)

تحلیل تاریخچه قیمت FLZ به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت FLZ

می‌خواهید بدانید که FLZ به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت FLZ ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.