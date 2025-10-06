ArAIstotlebyVirtualsFACY چیست

توکن FACY$ توکن بومی پلتفرم Facticity، محصول شرکت AI Seer است که با هدف تشویق و پاداش‌دهی به فعالیت‌های جامعه‌ی کاربری طراحی شده است. این پلتفرم که تمرکز اصلی خود را بر راستی‌آزمایی اطلاعات قرار داده، در حال حاضر حدود 3,000 کاربر فعال هفتگی دارد؛ بخشی از این کاربران شامل نهادهای پژوهشی و حتی سازمان‌های دولتی هستند. یکی از ابزارهای کلیدی Facticity، ربات @ArAIstotle است که مأموریت اصلی آن راستی‌آزمایی داده‌ها و ادعاها در فضای Web3 است. این ابزار علاوه بر کاربران عمومی، به سرمایه‌گذاران و بازیگران نهادی کمک می‌کند تا تصمیم‌های خود را بر پایه اطلاعات معتبر اتخاذ کنند. از تاریخ 9 سپتامبر، حدود 16.7% از کل توکن‌های $FACY آزاد خواهد شد. این توکن‌ها بر اساس امتیازهای کسب‌شده بین کاربران توزیع می‌شوند. معیارهای امتیازدهی شامل نگهداری توکن $FACY، تعامل با ربات، و ارائه اطلاعات صحیح است.

هم اکنون ArAIstotlebyVirtuals در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های ArAIstotlebyVirtuals خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ FACY را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره ArAIstotlebyVirtuals را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید ArAIstotlebyVirtuals شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت ArAIstotlebyVirtuals (USD)

ارزش ArAIstotlebyVirtuals (FACY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ArAIstotlebyVirtuals (FACY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ArAIstotlebyVirtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ArAIstotlebyVirtuals را بررسی کنید!

توکنومیکس ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

درک، توکنومیکس ArAIstotlebyVirtuals (FACY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده FACY بیشتر بدانید!

نحوه خریدArAIstotlebyVirtuals (FACY)

آیا به دنبال نحوه خرید ArAIstotlebyVirtuals هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی ArAIstotlebyVirtuals را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

FACY به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع ArAIstotlebyVirtuals

برای درک عمیق‌ تر ArAIstotlebyVirtuals، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره ArAIstotlebyVirtuals امروز ArAIstotlebyVirtuals (FACY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای FACY به واحد USD برابر است با 0.04317 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی FACY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.04317 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی FACY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ArAIstotlebyVirtuals چقدر است؟ ارزش بازار FACY برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش FACY چقدر است؟ عرضه در گردش FACY برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت FACY چقدر بوده است؟ FACY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت FACY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ FACY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات FACY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای FACY برابر است با $ 56.23K USD . آیا FACY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد FACY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت FACY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

