اقتصاد توکنی ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

اقتصاد توکنی ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

با بینش‌ های کلیدی در مورد ArAIstotlebyVirtuals (FACY)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 15:40:18 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت ArAIstotlebyVirtuals (FACY)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
--
----
کل عرضه:
--
----
منبع تغذیه در گردش:
--
----
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
--
----
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
--
----
قیمت فعلی:
$ 0.04455
$ 0.04455$ 0.04455

اطلاعات ArAIstotlebyVirtuals (FACY).

توکن FACY$ توکن بومی پلتفرم Facticity، محصول شرکت AI Seer است که با هدف تشویق و پاداش‌دهی به فعالیت‌های جامعه‌ی کاربری طراحی شده است. این پلتفرم که تمرکز اصلی خود را بر راستی‌آزمایی اطلاعات قرار داده، در حال حاضر حدود 3,000 کاربر فعال هفتگی دارد؛ بخشی از این کاربران شامل نهادهای پژوهشی و حتی سازمان‌های دولتی هستند. یکی از ابزارهای کلیدی Facticity، ربات @ArAIstotle است که مأموریت اصلی آن راستی‌آزمایی داده‌ها و ادعاها در فضای Web3 است. این ابزار علاوه بر کاربران عمومی، به سرمایه‌گذاران و بازیگران نهادی کمک می‌کند تا تصمیم‌های خود را بر پایه اطلاعات معتبر اتخاذ کنند. از تاریخ 9 سپتامبر، حدود 16.7% از کل توکن‌های $FACY آزاد خواهد شد. این توکن‌ها بر اساس امتیازهای کسب‌شده بین کاربران توزیع می‌شوند. معیارهای امتیازدهی شامل نگهداری توکن $FACY، تعامل با ربات، و ارائه اطلاعات صحیح است.

کاوشگر بلوک:
https://basescan.org/token/0xFAC77f01957ed1B3DD1cbEa992199B8f85B6E886

توکنومیکس ArAIstotlebyVirtuals (FACY): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی ArAIstotlebyVirtuals (FACY) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های FACY که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های FACY که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی FACY را درک کردید، قیمت زنده توکن FACY را بررسی کنید!

نحوه خرید FACY

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن ArAIstotlebyVirtuals (FACY) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید FACY، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

تحلیل تاریخچه قیمت FACY به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت FACY

می‌خواهید بدانید که FACY به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت FACY ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

پلتفرم MEXC یکی از برترین صرافی‌ های ارز دیجیتال در جهان است که مورد اعتماد میلیون‌ ها کاربر در سراسر جهان است. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC ساده‌ ترین راه برای انجام معاملات ارز دیجیتال برای شماست.

بیش از 4,000 جفت معاملاتی در بازارهای اسپات و فیوچرز
سریع‌ ترین لیست شدن توکن در بین صرافی‌ های متمرکز (CEX)
رتبه اول لیکوئیدیتی در سراسر بازار
کمترین هزینه، پشتیبانی 24 ساعته در هفت روز از هفته از مشتریان
شفافیت بیش از 100% در ذخیره توکن برای وجوه کاربران
آستانه بسیار پایین: خرید ارز دیجیتال فقط با 1 USDT
mc_how_why_title
خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.