توکن FACY$ توکن بومی پلتفرم Facticity، محصول شرکت AI Seer است که با هدف تشویق و پاداش‌دهی به فعالیت‌های جامعه‌ی کاربری طراحی شده است. این پلتفرم که تمرکز اصلی خود را بر راستی‌آزمایی اطلاعات قرار داده، در حال حاضر حدود 3,000 کاربر فعال هفتگی دارد؛ بخشی از این کاربران شامل نهادهای پژوهشی و حتی سازمان‌های دولتی هستند. یکی از ابزارهای کلیدی Facticity، ربات @ArAIstotle است که مأموریت اصلی آن راستی‌آزمایی داده‌ها و ادعاها در فضای Web3 است. این ابزار علاوه بر کاربران عمومی، به سرمایه‌گذاران و بازیگران نهادی کمک می‌کند تا تصمیم‌های خود را بر پایه اطلاعات معتبر اتخاذ کنند. از تاریخ 9 سپتامبر، حدود 16.7% از کل توکن‌های $FACY آزاد خواهد شد. این توکن‌ها بر اساس امتیازهای کسب‌شده بین کاربران توزیع می‌شوند. معیارهای امتیازدهی شامل نگهداری توکن $FACY، تعامل با ربات، و ارائه اطلاعات صحیح است.