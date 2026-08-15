تحلیل تکنیکال امروز EDU Coin (EDU) صفحه تحلیل EDU Coin، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه EDU، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل EDU Coin را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت EDU Coin (EDU) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.04094 -- +12.93% +34.58% -9.35%

EDU Coin اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت EDU Coin در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 19 خنثی 5 خرید 2 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 5 خنثی 5 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.04079 0.04078 مقاومت دوم 0.04078 0.04077 مقاومت اول 0.04077 0.04077 نقطه محوری 0.04076 0.04076 حمایت اول 0.04075 0.04075 حمایت دوم 0.04074 0.04075 حمایت سوم 0.04073 0.04074

سیگنال‌ های بازار EDU Coin حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.19M $7.38 M $7.57 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.02M خریدهای فعال 3 روزه $0.34 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.36 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.82 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.85 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. EDU Coin جریان سرمایه خالص ورودی قیمت EDUUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.02 M 0.04 2026-08-14 $0.01 M 0.04 2026-08-13 $0.00 M 0.04 2026-08-12 $0.05 M 0.04 2026-08-11 $0.02 M 0.04 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله EDU Coin (EDU) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای EDU Coin را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT EDU $0.04094 $0.04094 $0.04094 -0.21% 2.09M (USDT) معامله کنید