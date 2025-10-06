DillDL چیست

بلاکچین Dill یک بلاکچین نسل جدید در لایه 1 است که با رویکردی نوین، حداکثر تمرکززدایی را فراهم کرده و قابلیت مقیاس‌ پذیری نامحدود را هدف قرار می‌دهد. بلاکچین Dill یک بلاکچین نسل جدید در لایه 1 است که با رویکردی نوین، حداکثر تمرکززدایی را فراهم کرده و قابلیت مقیاس‌ پذیری نامحدود را هدف قرار می‌دهد.

پیش‌ بینی قیمت Dill (USD)

ارزش Dill (DL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Dill (DL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Dill را بررسی کنید.

توکنومیکس Dill (DL)

درک، توکنومیکس Dill (DL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DL بیشتر بدانید!

نحوه خریدDill (DL)

آیا به دنبال نحوه خرید Dill هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Dill را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

DL به ارزهای محلی

منابع Dill

برای درک عمیق‌ تر Dill، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Dill امروز Dill (DL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای DL به واحد USD برابر است با 0.003374 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی DL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.003374 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی DL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Dill چقدر است؟ ارزش بازار DL برابر است با $ 4.00M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش DL چقدر است؟ عرضه در گردش DL برابر است با 1.19B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت DL چقدر بوده است؟ DL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01977908990922744 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت DL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ DL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.003831804241106198 USD رسید. حجم معاملات DL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DL برابر است با $ 72.75K USD . آیا DL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد DL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Dill (DL)

