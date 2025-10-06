قیمت لحظه‌ ای Cycle Network امروز برابر است با 0.02669 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CYC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CYC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Cycle Network امروز برابر است با 0.02669 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CYC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CYC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره CYC

اطلاعات قیمت CYC

وایت‌ پیپر CYC

وب‌سایت رسمی CYC

توکنومیکس CYC

پیش‌بینی قیمت CYC

تاریخچه CYC

راهنمای خرید CYC

مبدل CYC به ارز فیات

اسپات CYC

فیوچرز USDT-M CYC

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Cycle Network

Cycle Network قیمت لحظه ای(CYC)

قیمت لحظه‌ ای 1 CYC به USD:

$0.02662
$0.02662$0.02662
-0.48%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Cycle Network (CYC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:37:12 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Cycle Network (CYC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.02633
$ 0.02633$ 0.02633
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.02704
$ 0.02704$ 0.02704
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.02633
$ 0.02633$ 0.02633

$ 0.02704
$ 0.02704$ 0.02704

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.025305918698313595
$ 0.025305918698313595$ 0.025305918698313595

+0.07%

-0.48%

+0.94%

+0.94%

قیمت لحظه‌ ای Cycle Network (CYC) برابر است با $ 0.02669. در 24 ساعت گذشته، CYC در بازه قیمتی حداقل $ 0.02633 تا حداکثر $ 0.02704 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CYC برابر با $ 0.1190066848445152 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.025305918698313595 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CYC در یک ساعت گذشته +0.07%، در 24 ساعت گذشته -0.48% و در 7 روز گذشته +0.94% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Cycle Network (CYC)

No.1537

$ 4.10M
$ 4.10M$ 4.10M

$ 31.98K
$ 31.98K$ 31.98K

$ 26.69M
$ 26.69M$ 26.69M

153.70M
153.70M 153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.37%

BSC

ارزش بازار فعلی Cycle Network برابر است با $ 4.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 31.98K. عرضه در گردش CYC برابر است با 153.70M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.69M است.

تاریخچه قیمت Cycle Network (CYC) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Cycle Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0001284-0.48%
30 روز$ -0.02031-43.22%
60 روز$ -0.05579-67.65%
90 روز$ +0.00669+33.45%
تغییر قیمت امروز Cycle Network

امروز، CYC تغییر $ -0.0001284 (-0.48%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Cycle Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.02031 (-43.22%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Cycle Network

با گسترش بازه به 60 روز، CYC تغییر $ -0.05579 (-67.65%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Cycle Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.00669 (+33.45%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Cycle Network (CYC) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Cycle Network را ببینید.

Cycle NetworkCYC چیست

Cycle Network در حال ساخت یک لایه تسویه جهانی بین تمام زنجیره‌ ها (all-chain) و یک شبکه نقدینگی بدون نیاز به بریج (bridgeless) برای کل اکوسیستم بلاک‌ چین است. این پروژه توسط YZi Labs راه‌ اندازی شده و سرمایه‌ گذاری آن را Vertex Ventures (به‌ عنوان سرمایه‌ گذار اصلی، زیرمجموعه‌ ای از Temasek Holdings) بر عهده دارد.

هم اکنون Cycle Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Cycle Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CYC را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Cycle Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Cycle Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Cycle Network (USD)

ارزش Cycle Network (CYC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cycle Network (CYC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cycle Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cycle Network را بررسی کنید!

توکنومیکس Cycle Network (CYC)

درک، توکنومیکس Cycle Network (CYC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CYC بیشتر بدانید!

نحوه خریدCycle Network (CYC)

آیا به دنبال نحوه خرید Cycle Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Cycle Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CYC به ارزهای محلی

1 Cycle Network(CYC) به VND
702.34735
1 Cycle Network(CYC) به AUD
A$0.0405688
1 Cycle Network(CYC) به GBP
0.0197506
1 Cycle Network(CYC) به EUR
0.0226865
1 Cycle Network(CYC) به USD
$0.02669
1 Cycle Network(CYC) به MYR
RM0.112098
1 Cycle Network(CYC) به TRY
1.1199124
1 Cycle Network(CYC) به JPY
¥4.05688
1 Cycle Network(CYC) به ARS
ARS$38.2376954
1 Cycle Network(CYC) به RUB
2.1149156
1 Cycle Network(CYC) به INR
2.3545918
1 Cycle Network(CYC) به IDR
Rp444.8331554
1 Cycle Network(CYC) به PHP
1.5787135
1 Cycle Network(CYC) به EGP
￡E.1.2664405
1 Cycle Network(CYC) به BRL
R$0.1433253
1 Cycle Network(CYC) به CAD
C$0.0370991
1 Cycle Network(CYC) به BDT
3.2663222
1 Cycle Network(CYC) به NGN
38.9065468
1 Cycle Network(CYC) به COP
$102.6537435
1 Cycle Network(CYC) به ZAR
R.0.4593349
1 Cycle Network(CYC) به UAH
1.1241828
1 Cycle Network(CYC) به TZS
T.Sh.65.9010797
1 Cycle Network(CYC) به VES
Bs5.68497
1 Cycle Network(CYC) به CLP
$25.06191
1 Cycle Network(CYC) به PKR
Rs7.5351208
1 Cycle Network(CYC) به KZT
14.3570848
1 Cycle Network(CYC) به THB
฿0.8711616
1 Cycle Network(CYC) به TWD
NT$0.8172478
1 Cycle Network(CYC) به AED
د.إ0.0979523
1 Cycle Network(CYC) به CHF
Fr0.0210851
1 Cycle Network(CYC) به HKD
HK$0.2071144
1 Cycle Network(CYC) به AMD
֏10.2572339
1 Cycle Network(CYC) به MAD
.د.م0.2460818
1 Cycle Network(CYC) به MXN
$0.4908291
1 Cycle Network(CYC) به SAR
ريال0.1000875
1 Cycle Network(CYC) به ETB
Br4.0424674
1 Cycle Network(CYC) به KES
KSh3.4504832
1 Cycle Network(CYC) به JOD
د.أ0.01892321
1 Cycle Network(CYC) به PLN
0.0968847
1 Cycle Network(CYC) به RON
лв0.1163684
1 Cycle Network(CYC) به SEK
kr0.2498184
1 Cycle Network(CYC) به BGN
лв0.0445723
1 Cycle Network(CYC) به HUF
Ft8.8965777
1 Cycle Network(CYC) به CZK
0.5567534
1 Cycle Network(CYC) به KWD
د.ك0.00816714
1 Cycle Network(CYC) به ILS
0.0867425
1 Cycle Network(CYC) به BOB
Bs0.1846948
1 Cycle Network(CYC) به AZN
0.045373
1 Cycle Network(CYC) به TJS
SM0.2468825
1 Cycle Network(CYC) به GEL
0.0725968
1 Cycle Network(CYC) به AOA
Kz24.4189479
1 Cycle Network(CYC) به BHD
.د.ب0.01003544
1 Cycle Network(CYC) به BMD
$0.02669
1 Cycle Network(CYC) به DKK
kr0.170816
1 Cycle Network(CYC) به HNL
L0.7032815
1 Cycle Network(CYC) به MUR
1.2138612
1 Cycle Network(CYC) به NAD
$0.4596018
1 Cycle Network(CYC) به NOK
kr0.2660993
1 Cycle Network(CYC) به NZD
$0.0461737
1 Cycle Network(CYC) به PAB
B/.0.02669
1 Cycle Network(CYC) به PGK
K0.112098
1 Cycle Network(CYC) به QAR
ر.ق0.0971516
1 Cycle Network(CYC) به RSD
дин.2.6831457
1 Cycle Network(CYC) به UZS
soʻm325.4877528
1 Cycle Network(CYC) به ALL
L2.2192735
1 Cycle Network(CYC) به ANG
ƒ0.0477751
1 Cycle Network(CYC) به AWG
ƒ0.048042
1 Cycle Network(CYC) به BBD
$0.05338
1 Cycle Network(CYC) به BAM
KM0.0448392
1 Cycle Network(CYC) به BIF
Fr79.42944
1 Cycle Network(CYC) به BND
$0.0344301
1 Cycle Network(CYC) به BSD
$0.02669
1 Cycle Network(CYC) به JMD
$4.2797415
1 Cycle Network(CYC) به KHR
107.6207525
1 Cycle Network(CYC) به KMF
Fr11.28987
1 Cycle Network(CYC) به LAK
580.2173797
1 Cycle Network(CYC) به LKR
රු8.1196318
1 Cycle Network(CYC) به MDL
L0.4521286
1 Cycle Network(CYC) به MGA
Ar119.685967
1 Cycle Network(CYC) به MOP
P0.21352
1 Cycle Network(CYC) به MVR
0.408357
1 Cycle Network(CYC) به MWK
MK46.3367759
1 Cycle Network(CYC) به MZN
MT1.7057579
1 Cycle Network(CYC) به NPR
रु3.7680942
1 Cycle Network(CYC) به PYG
189.28548
1 Cycle Network(CYC) به RWF
Fr38.72719
1 Cycle Network(CYC) به SBD
$0.2196587
1 Cycle Network(CYC) به SCR
0.3648523
1 Cycle Network(CYC) به SRD
$1.0646641
1 Cycle Network(CYC) به SVC
$0.2335375
1 Cycle Network(CYC) به SZL
L0.4596018
1 Cycle Network(CYC) به TMT
m0.0936819
1 Cycle Network(CYC) به TND
د.ت0.07788142
1 Cycle Network(CYC) به TTD
$0.1812251
1 Cycle Network(CYC) به UGX
Sh92.98796
1 Cycle Network(CYC) به XAF
Fr14.99978
1 Cycle Network(CYC) به XCD
$0.072063
1 Cycle Network(CYC) به XOF
Fr14.99978
1 Cycle Network(CYC) به XPF
Fr2.72238
1 Cycle Network(CYC) به BWP
P0.3563115
1 Cycle Network(CYC) به BZD
$0.0536469
1 Cycle Network(CYC) به CVE
$2.5331479
1 Cycle Network(CYC) به DJF
Fr4.72413
1 Cycle Network(CYC) به DOP
$1.7094945
1 Cycle Network(CYC) به DZD
د.ج3.4702338
1 Cycle Network(CYC) به FJD
$0.0603194
1 Cycle Network(CYC) به GNF
Fr232.06955
1 Cycle Network(CYC) به GTQ
Q0.2044454
1 Cycle Network(CYC) به GYD
$5.5883522
1 Cycle Network(CYC) به ISK
kr3.25618

منابع Cycle Network

برای درک عمیق‌ تر Cycle Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Cycle Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Cycle Network

امروز Cycle Network (CYC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CYC به واحد USD برابر است با 0.02669 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CYC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CYC نسبت به USD برابر است با $ 0.02669. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Cycle Network چقدر است؟
ارزش بازار CYC برابر است با $ 4.10M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CYC چقدر است؟
عرضه در گردش CYC برابر است با 153.70M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CYC چقدر بوده است؟
CYC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.1190066848445152 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CYC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CYC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.025305918698313595 USD رسید.
حجم معاملات CYC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CYC برابر است با $ 31.98K USD.
آیا CYC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CYC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CYC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:37:12 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cycle Network (CYC)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب CYC به USD

مقدار

CYC
CYC
USD
USD

1 CYC = 0.02669 USD

معامله CYC

/USDCCYC
$0.02677
$0.02677$0.02677
+0.07%
/USDTCYC
$0.02662
$0.02662$0.02662
-0.52%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,011.28
$114,011.28$114,011.28

-0.83%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,114.16
$4,114.16$4,114.16

-1.40%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05315
$0.05315$0.05315

-4.59%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.97
$200.97$200.97

+0.42%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4040
$4.4040$4.4040

-15.08%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,114.16
$4,114.16$4,114.16

-1.40%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,011.28
$114,011.28$114,011.28

-0.83%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.97
$200.97$200.97

+0.42%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6274
$2.6274$2.6274

-1.27%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.32
$1,136.32$1,136.32

-0.64%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001202
$0.001202$0.001202

+100.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1598
$0.1598$0.1598

+219.60%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000303
$0.0000000000303$0.0000000000303

+197.05%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04365
$0.04365$0.04365

+118.25%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01797
$0.01797$0.01797

+79.70%