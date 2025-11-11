با بینش‌ های کلیدی در مورد Cycle Network (CYC)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Cycle Network (CYC)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

Cycle Network در حال ساخت یک لایه تسویه جهانی بین تمام زنجیره‌ ها (all-chain) و یک شبکه نقدینگی بدون نیاز به بریج (bridgeless) برای کل اکوسیستم بلاک‌ چین است. این پروژه توسط YZi Labs راه‌ اندازی شده و سرمایه‌ گذاری آن را Vertex Ventures (به‌ عنوان سرمایه‌ گذار اصلی، زیرمجموعه‌ ای از Temasek Holdings) بر عهده دارد.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Cycle Network (CYC) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

