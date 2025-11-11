با بینش‌ های کلیدی در مورد Coinbase xStock (COINX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Coinbase xStock (COINX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

کوین‌بیس ایکس‌استاک یا همان Coinbase xStock (COINx) یک گواهی ردیابی است که به عنوان توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر می‌شود. کوین‌بیس قیمت کوین‌بیس گلوبال (شرکت زیربنایی) را ردیابی می‌کند. کوین‌بیس به گونه‌ای طراحی شده است که به شرکت‌کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال، دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام کوین‌بیس گلوبال، شرکت، ارائه دهد و در عین حال مزایای فناوری بلاکچین را نیز حفظ کند.

کوین‌بیس ایکس‌استاک یا همان Coinbase xStock (COINx) یک گواهی ردیابی است که به عنوان توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر می‌شود. کوین‌بیس قیمت کوین‌بیس گلوبال (شرکت زیربنایی) را ردیابی می‌کند. کوین‌بیس به گونه‌ای طراحی شده است که به شرکت‌کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال، دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام کوین‌بیس گلوبال، شرکت، ارائه دهد و در عین حال مزایای فناوری بلاکچین را نیز حفظ کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Coinbase xStock (COINX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

نحوه خرید COINX آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Coinbase xStock (COINX) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید COINX، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند. همین حالا یاد بگیرید که چگونه COINX را از MEXC خریداری کنید!

تاریخچه قیمت Coinbase xStock (COINX) تحلیل تاریخچه قیمت COINX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت COINX را بررسی کنید!