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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره ChainGPT ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره ChainGPT ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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وایت‌ پیپر CGPT

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تحلیل تکنیکال امروز ChainGPT (CGPT)

تحلیل تکنیکال امروز ChainGPT (CGPT)

صفحه تحلیل ChainGPT، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه CGPT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل ChainGPT را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت ChainGPT (CGPT)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.020985--+10.01%+13.51%-42.45%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت ChainGPT

ChainGPT اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت ChainGPT در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 7
خنثی 5
خرید 14
میانگین‌ های متحرک:خریدفروش 4خنثی 2خرید 8
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 3خنثی 3خرید 6
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.02096
0.02095
مقاومت دوم
0.02095
0.02094
مقاومت اول
0.02094
0.02094
نقطه محوری
0.02093
0.02093
حمایت اول
0.02092
0.02092
حمایت دوم
0.02091
0.02092
حمایت سوم
0.0209
0.02091

سیگنال‌ های بازار ChainGPT

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.41M
$6.69 M
$7.10 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.04 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.04 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.20 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.21 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

ChainGPT جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت CGPTUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.01 M0.02
2026-08-14$0.03 M0.02
2026-08-13$0.01 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02
2026-08-11$0.02 M0.02

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره ChainGPT بیشتر کاوش کنید

معامله ChainGPT (CGPT) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای ChainGPT را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTCGPT
$0.020985
$0.020985$0.020985
+2.67%
3.23M (USDT)
/USDCCGPT
$0.02098
$0.02098$0.02098
+2.74%
2.56M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب CGPT به USD

مقدار

CGPT
CGPT
USD
USD

1 CGPT = 0.020985 USD

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