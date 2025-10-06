قیمت لحظه‌ ای Courage The Dog امروز برابر است با 0.000475 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CCDOG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CCDOG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Courage The Dog امروز برابر است با 0.000475 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CCDOG به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CCDOG را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Courage The Dog

Courage The Dog قیمت لحظه ای(CCDOG)

قیمت لحظه‌ ای 1 CCDOG به USD:

$0.000475
$0.000475$0.000475
+4.62%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Courage The Dog (CCDOG)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:58:06 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Courage The Dog (CCDOG) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.000361
$ 0.000361$ 0.000361
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000541
$ 0.000541$ 0.000541
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.000361
$ 0.000361$ 0.000361

$ 0.000541
$ 0.000541$ 0.000541

$ 0.007338398743725209
$ 0.007338398743725209$ 0.007338398743725209

$ 0.000195711388118175
$ 0.000195711388118175$ 0.000195711388118175

+3.71%

+4.62%

-23.39%

-23.39%

قیمت لحظه‌ ای Courage The Dog (CCDOG) برابر است با $ 0.000475. در 24 ساعت گذشته، CCDOG در بازه قیمتی حداقل $ 0.000361 تا حداکثر $ 0.000541 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CCDOG برابر با $ 0.007338398743725209 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.000195711388118175 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CCDOG در یک ساعت گذشته +3.71%، در 24 ساعت گذشته +4.62% و در 7 روز گذشته -23.39% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Courage The Dog (CCDOG)

No.2509

$ 475.00K
$ 475.00K$ 475.00K

$ 227.57K
$ 227.57K$ 227.57K

$ 475.00K
$ 475.00K$ 475.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

ارزش بازار فعلی Courage The Dog برابر است با $ 475.00K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 227.57K. عرضه در گردش CCDOG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 475.00K است.

تاریخچه قیمت Courage The Dog (CCDOG) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Courage The Dog برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00002098+4.62%
30 روز$ -0.00071-59.92%
60 روز$ -0.00263-84.71%
90 روز$ -0.000825-63.47%
تغییر قیمت امروز Courage The Dog

امروز، CCDOG تغییر $ +0.00002098 (+4.62%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Courage The Dog

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00071 (-59.92%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Courage The Dog

با گسترش بازه به 60 روز، CCDOG تغییر $ -0.00263 (-84.71%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Courage The Dog

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.000825 (-63.47%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Courage The Dog (CCDOG) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Courage The Dog را ببینید.

Courage The DogCCDOG چیست

برای سود چه کارها که نمی‌کنیم! توکن COURAGE به دارندگانش قدرت می‌دهد تا با همان شجاعتی که سگ صورتی محبوب‌مان برای محافظت از خانواده‌اش در برابر تهدیدات ماورایی به خرج می‌دهد، در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال حرکت کنند!

هم اکنون Courage The Dog در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Courage The Dog خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ CCDOG را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Courage The Dog را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Courage The Dog شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Courage The Dog (USD)

ارزش Courage The Dog (CCDOG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Courage The Dog (CCDOG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Courage The Dog را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Courage The Dog را بررسی کنید!

توکنومیکس Courage The Dog (CCDOG)

درک، توکنومیکس Courage The Dog (CCDOG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CCDOG بیشتر بدانید!

نحوه خریدCourage The Dog (CCDOG)

آیا به دنبال نحوه خرید Courage The Dog هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Courage The Dog را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

CCDOG به ارزهای محلی

1 Courage The Dog(CCDOG) به VND
12.499625
1 Courage The Dog(CCDOG) به AUD
A$0.000722
1 Courage The Dog(CCDOG) به GBP
0.0003515
1 Courage The Dog(CCDOG) به EUR
0.00040375
1 Courage The Dog(CCDOG) به USD
$0.000475
1 Courage The Dog(CCDOG) به MYR
RM0.001995
1 Courage The Dog(CCDOG) به TRY
0.019931
1 Courage The Dog(CCDOG) به JPY
¥0.0722
1 Courage The Dog(CCDOG) به ARS
ARS$0.6805135
1 Courage The Dog(CCDOG) به RUB
0.037639
1 Courage The Dog(CCDOG) به INR
0.0419045
1 Courage The Dog(CCDOG) به IDR
Rp7.9166635
1 Courage The Dog(CCDOG) به PHP
0.0280915
1 Courage The Dog(CCDOG) به EGP
￡E.0.022534
1 Courage The Dog(CCDOG) به BRL
R$0.00255075
1 Courage The Dog(CCDOG) به CAD
C$0.00066025
1 Courage The Dog(CCDOG) به BDT
0.0581305
1 Courage The Dog(CCDOG) به NGN
0.692417
1 Courage The Dog(CCDOG) به COP
$1.82692125
1 Courage The Dog(CCDOG) به ZAR
R.0.0081795
1 Courage The Dog(CCDOG) به UAH
0.020007
1 Courage The Dog(CCDOG) به TZS
T.Sh.1.17283675
1 Courage The Dog(CCDOG) به VES
Bs0.101175
1 Courage The Dog(CCDOG) به CLP
$0.4465
1 Courage The Dog(CCDOG) به PKR
Rs0.134102
1 Courage The Dog(CCDOG) به KZT
0.255512
1 Courage The Dog(CCDOG) به THB
฿0.0154945
1 Courage The Dog(CCDOG) به TWD
NT$0.01455875
1 Courage The Dog(CCDOG) به AED
د.إ0.00174325
1 Courage The Dog(CCDOG) به CHF
Fr0.00037525
1 Courage The Dog(CCDOG) به HKD
HK$0.003686
1 Courage The Dog(CCDOG) به AMD
֏0.18254725
1 Courage The Dog(CCDOG) به MAD
.د.م0.0043795
1 Courage The Dog(CCDOG) به MXN
$0.00873525
1 Courage The Dog(CCDOG) به SAR
ريال0.00178125
1 Courage The Dog(CCDOG) به ETB
Br0.0719435
1 Courage The Dog(CCDOG) به KES
KSh0.061408
1 Courage The Dog(CCDOG) به JOD
د.أ0.000336775
1 Courage The Dog(CCDOG) به PLN
0.00172425
1 Courage The Dog(CCDOG) به RON
лв0.002071
1 Courage The Dog(CCDOG) به SEK
kr0.004446
1 Courage The Dog(CCDOG) به BGN
лв0.00079325
1 Courage The Dog(CCDOG) به HUF
Ft0.15833175
1 Courage The Dog(CCDOG) به CZK
0.0099085
1 Courage The Dog(CCDOG) به KWD
د.ك0.00014535
1 Courage The Dog(CCDOG) به ILS
0.00154375
1 Courage The Dog(CCDOG) به BOB
Bs0.003287
1 Courage The Dog(CCDOG) به AZN
0.0008075
1 Courage The Dog(CCDOG) به TJS
SM0.00439375
1 Courage The Dog(CCDOG) به GEL
0.001292
1 Courage The Dog(CCDOG) به AOA
Kz0.43458225
1 Courage The Dog(CCDOG) به BHD
.د.ب0.0001786
1 Courage The Dog(CCDOG) به BMD
$0.000475
1 Courage The Dog(CCDOG) به DKK
kr0.00304
1 Courage The Dog(CCDOG) به HNL
L0.01251625
1 Courage The Dog(CCDOG) به MUR
0.021603
1 Courage The Dog(CCDOG) به NAD
$0.0081795
1 Courage The Dog(CCDOG) به NOK
kr0.0047405
1 Courage The Dog(CCDOG) به NZD
$0.00082175
1 Courage The Dog(CCDOG) به PAB
B/.0.000475
1 Courage The Dog(CCDOG) به PGK
K0.001995
1 Courage The Dog(CCDOG) به QAR
ر.ق0.001729
1 Courage The Dog(CCDOG) به RSD
дин.0.047766
1 Courage The Dog(CCDOG) به UZS
soʻm5.792682
1 Courage The Dog(CCDOG) به ALL
L0.03949625
1 Courage The Dog(CCDOG) به ANG
ƒ0.00085025
1 Courage The Dog(CCDOG) به AWG
ƒ0.000855
1 Courage The Dog(CCDOG) به BBD
$0.00095
1 Courage The Dog(CCDOG) به BAM
KM0.000798
1 Courage The Dog(CCDOG) به BIF
Fr1.4136
1 Courage The Dog(CCDOG) به BND
$0.00061275
1 Courage The Dog(CCDOG) به BSD
$0.000475
1 Courage The Dog(CCDOG) به JMD
$0.07616625
1 Courage The Dog(CCDOG) به KHR
1.91531875
1 Courage The Dog(CCDOG) به KMF
Fr0.200925
1 Courage The Dog(CCDOG) به LAK
10.32608675
1 Courage The Dog(CCDOG) به LKR
රු0.1445045
1 Courage The Dog(CCDOG) به MDL
L0.0080465
1 Courage The Dog(CCDOG) به MGA
Ar2.1300425
1 Courage The Dog(CCDOG) به MOP
P0.0038
1 Courage The Dog(CCDOG) به MVR
0.0072675
1 Courage The Dog(CCDOG) به MWK
MK0.82465225
1 Courage The Dog(CCDOG) به MZN
MT0.03035725
1 Courage The Dog(CCDOG) به NPR
रु0.0670605
1 Courage The Dog(CCDOG) به PYG
3.3687
1 Courage The Dog(CCDOG) به RWF
Fr0.689225
1 Courage The Dog(CCDOG) به SBD
$0.00390925
1 Courage The Dog(CCDOG) به SCR
0.00649325
1 Courage The Dog(CCDOG) به SRD
$0.01894775
1 Courage The Dog(CCDOG) به SVC
$0.00415625
1 Courage The Dog(CCDOG) به SZL
L0.0081795
1 Courage The Dog(CCDOG) به TMT
m0.00166725
1 Courage The Dog(CCDOG) به TND
د.ت0.00138605
1 Courage The Dog(CCDOG) به TTD
$0.00322525
1 Courage The Dog(CCDOG) به UGX
Sh1.6549
1 Courage The Dog(CCDOG) به XAF
Fr0.26695
1 Courage The Dog(CCDOG) به XCD
$0.0012825
1 Courage The Dog(CCDOG) به XOF
Fr0.26695
1 Courage The Dog(CCDOG) به XPF
Fr0.04845
1 Courage The Dog(CCDOG) به BWP
P0.00634125
1 Courage The Dog(CCDOG) به BZD
$0.00095475
1 Courage The Dog(CCDOG) به CVE
$0.04508225
1 Courage The Dog(CCDOG) به DJF
Fr0.084075
1 Courage The Dog(CCDOG) به DOP
$0.03042375
1 Courage The Dog(CCDOG) به DZD
د.ج0.0617595
1 Courage The Dog(CCDOG) به FJD
$0.0010735
1 Courage The Dog(CCDOG) به GNF
Fr4.130125
1 Courage The Dog(CCDOG) به GTQ
Q0.0036385
1 Courage The Dog(CCDOG) به GYD
$0.0994555
1 Courage The Dog(CCDOG) به ISK
kr0.05795

منابع Courage The Dog

برای درک عمیق‌ تر Courage The Dog، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Courage The Dog
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Courage The Dog

امروز Courage The Dog (CCDOG) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CCDOG به واحد USD برابر است با 0.000475 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CCDOG نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CCDOG نسبت به USD برابر است با $ 0.000475. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Courage The Dog چقدر است؟
ارزش بازار CCDOG برابر است با $ 475.00K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CCDOG چقدر است؟
عرضه در گردش CCDOG برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CCDOG چقدر بوده است؟
CCDOG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.007338398743725209 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CCDOG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CCDOG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000195711388118175 USD رسید.
حجم معاملات CCDOG چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CCDOG برابر است با $ 227.57K USD.
آیا CCDOG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CCDOG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CCDOG مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:58:06 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Courage The Dog (CCDOG)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب CCDOG به USD

مقدار

CCDOG
CCDOG
USD
USD

1 CCDOG = 0.000475 USD

معامله CCDOG

/USDTCCDOG
$0.000475
$0.000475$0.000475
+4.62%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

