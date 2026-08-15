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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره BONE SHIBASWAP ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره BONE SHIBASWAP ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز BONE SHIBASWAP (BONE)

تحلیل تکنیکال امروز BONE SHIBASWAP (BONE)

صفحه تحلیل BONE SHIBASWAP، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه BONE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل BONE SHIBASWAP را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت BONE SHIBASWAP (BONE)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.04242---2.44%-9.03%-26.33%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت BONE SHIBASWAP

BONE SHIBASWAP جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت BONEUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.04
2026-08-14$0.00 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12$0.00 M0.04
2026-08-11$0.00 M0.04

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله BONE SHIBASWAP (BONE) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای BONE SHIBASWAP را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTBONE
$0.04242
$0.04242$0.04242
-0.74%
1.38M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب BONE به USD

مقدار

BONE
BONE
USD
USD

1 BONE = 0.04242 USD

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