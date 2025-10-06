قیمت لحظه‌ ای Boba Cat امروز برابر است با 0.002815 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOBACAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOBACAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Boba Cat امروز برابر است با 0.002815 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BOBACAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BOBACAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره BOBACAT

اطلاعات قیمت BOBACAT

توکنومیکس BOBACAT

پیش‌بینی قیمت BOBACAT

تاریخچه BOBACAT

راهنمای خرید BOBACAT

مبدل BOBACAT به ارز فیات

اسپات BOBACAT

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Boba Cat

Boba Cat قیمت لحظه ای(BOBACAT)

قیمت لحظه‌ ای 1 BOBACAT به USD:

$0.002814
$0.002814$0.002814
-2.99%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Boba Cat (BOBACAT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:56:42 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Boba Cat (BOBACAT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.002715
$ 0.002715$ 0.002715
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.003034
$ 0.003034$ 0.003034
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.002715
$ 0.002715$ 0.002715

$ 0.003034
$ 0.003034$ 0.003034

--
----

--
----

+0.53%

-2.98%

-9.55%

-9.55%

قیمت لحظه‌ ای Boba Cat (BOBACAT) برابر است با $ 0.002815. در 24 ساعت گذشته، BOBACAT در بازه قیمتی حداقل $ 0.002715 تا حداکثر $ 0.003034 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BOBACAT برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BOBACAT در یک ساعت گذشته +0.53%، در 24 ساعت گذشته -2.98% و در 7 روز گذشته -9.55% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Boba Cat (BOBACAT)

--
----

$ 11.50K
$ 11.50K$ 11.50K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

ارزش بازار فعلی Boba Cat برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 11.50K. عرضه در گردش BOBACAT برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Boba Cat (BOBACAT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Boba Cat برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00008673-2.98%
30 روز$ +0.000815+40.75%
60 روز$ +0.000815+40.75%
90 روز$ +0.000815+40.75%
تغییر قیمت امروز Boba Cat

امروز، BOBACAT تغییر $ -0.00008673 (-2.98%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Boba Cat

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.000815 (+40.75%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Boba Cat

با گسترش بازه به 60 روز، BOBACAT تغییر $ +0.000815 (+40.75%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Boba Cat

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.000815 (+40.75%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Boba Cat (BOBACAT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Boba Cat را ببینید.

Boba CatBOBACAT چیست

BobaCat یک میم‌کوین جامعه‌محور است که از گربه بنیان‌گذار Dogecoin الهام گرفته و با حمایت از پناهگاه‌های حیوانات در سراسر جهان، دنیای کریپتو را با تأثیر واقعی ترکیب می‌کند.

هم اکنون Boba Cat در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Boba Cat خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ BOBACAT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Boba Cat را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Boba Cat شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Boba Cat (USD)

ارزش Boba Cat (BOBACAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Boba Cat (BOBACAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Boba Cat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Boba Cat را بررسی کنید!

توکنومیکس Boba Cat (BOBACAT)

درک، توکنومیکس Boba Cat (BOBACAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BOBACAT بیشتر بدانید!

نحوه خریدBoba Cat (BOBACAT)

آیا به دنبال نحوه خرید Boba Cat هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Boba Cat را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

BOBACAT به ارزهای محلی

1 Boba Cat(BOBACAT) به VND
74.076725
1 Boba Cat(BOBACAT) به AUD
A$0.0042788
1 Boba Cat(BOBACAT) به GBP
0.0020831
1 Boba Cat(BOBACAT) به EUR
0.00239275
1 Boba Cat(BOBACAT) به USD
$0.002815
1 Boba Cat(BOBACAT) به MYR
RM0.011823
1 Boba Cat(BOBACAT) به TRY
0.1181174
1 Boba Cat(BOBACAT) به JPY
¥0.42788
1 Boba Cat(BOBACAT) به ARS
ARS$4.0329379
1 Boba Cat(BOBACAT) به RUB
0.2230606
1 Boba Cat(BOBACAT) به INR
0.2483393
1 Boba Cat(BOBACAT) به IDR
Rp46.9166479
1 Boba Cat(BOBACAT) به PHP
0.1664791
1 Boba Cat(BOBACAT) به EGP
￡E.0.1335436
1 Boba Cat(BOBACAT) به BRL
R$0.01511655
1 Boba Cat(BOBACAT) به CAD
C$0.00391285
1 Boba Cat(BOBACAT) به BDT
0.3444997
1 Boba Cat(BOBACAT) به NGN
4.1034818
1 Boba Cat(BOBACAT) به COP
$10.82691225
1 Boba Cat(BOBACAT) به ZAR
R.0.0484743
1 Boba Cat(BOBACAT) به UAH
0.1185678
1 Boba Cat(BOBACAT) به TZS
T.Sh.6.95060095
1 Boba Cat(BOBACAT) به VES
Bs0.599595
1 Boba Cat(BOBACAT) به CLP
$2.6461
1 Boba Cat(BOBACAT) به PKR
Rs0.7947308
1 Boba Cat(BOBACAT) به KZT
1.5142448
1 Boba Cat(BOBACAT) به THB
฿0.0918253
1 Boba Cat(BOBACAT) به TWD
NT$0.08627975
1 Boba Cat(BOBACAT) به AED
د.إ0.01033105
1 Boba Cat(BOBACAT) به CHF
Fr0.00222385
1 Boba Cat(BOBACAT) به HKD
HK$0.0218444
1 Boba Cat(BOBACAT) به AMD
֏1.08183265
1 Boba Cat(BOBACAT) به MAD
.د.م0.0259543
1 Boba Cat(BOBACAT) به MXN
$0.05176785
1 Boba Cat(BOBACAT) به SAR
ريال0.01055625
1 Boba Cat(BOBACAT) به ETB
Br0.4263599
1 Boba Cat(BOBACAT) به KES
KSh0.3639232
1 Boba Cat(BOBACAT) به JOD
د.أ0.001995835
1 Boba Cat(BOBACAT) به PLN
0.01021845
1 Boba Cat(BOBACAT) به RON
лв0.0122734
1 Boba Cat(BOBACAT) به SEK
kr0.0263484
1 Boba Cat(BOBACAT) به BGN
лв0.00470105
1 Boba Cat(BOBACAT) به HUF
Ft0.93832395
1 Boba Cat(BOBACAT) به CZK
0.0587209
1 Boba Cat(BOBACAT) به KWD
د.ك0.00086139
1 Boba Cat(BOBACAT) به ILS
0.00914875
1 Boba Cat(BOBACAT) به BOB
Bs0.0194798
1 Boba Cat(BOBACAT) به AZN
0.0047855
1 Boba Cat(BOBACAT) به TJS
SM0.02603875
1 Boba Cat(BOBACAT) به GEL
0.0076568
1 Boba Cat(BOBACAT) به AOA
Kz2.57547165
1 Boba Cat(BOBACAT) به BHD
.د.ب0.00105844
1 Boba Cat(BOBACAT) به BMD
$0.002815
1 Boba Cat(BOBACAT) به DKK
kr0.018016
1 Boba Cat(BOBACAT) به HNL
L0.07417525
1 Boba Cat(BOBACAT) به MUR
0.1280262
1 Boba Cat(BOBACAT) به NAD
$0.0484743
1 Boba Cat(BOBACAT) به NOK
kr0.0280937
1 Boba Cat(BOBACAT) به NZD
$0.00486995
1 Boba Cat(BOBACAT) به PAB
B/.0.002815
1 Boba Cat(BOBACAT) به PGK
K0.011823
1 Boba Cat(BOBACAT) به QAR
ر.ق0.0102466
1 Boba Cat(BOBACAT) به RSD
дин.0.2830764
1 Boba Cat(BOBACAT) به UZS
soʻm34.3292628
1 Boba Cat(BOBACAT) به ALL
L0.23406725
1 Boba Cat(BOBACAT) به ANG
ƒ0.00503885
1 Boba Cat(BOBACAT) به AWG
ƒ0.005067
1 Boba Cat(BOBACAT) به BBD
$0.00563
1 Boba Cat(BOBACAT) به BAM
KM0.0047292
1 Boba Cat(BOBACAT) به BIF
Fr8.37744
1 Boba Cat(BOBACAT) به BND
$0.00363135
1 Boba Cat(BOBACAT) به BSD
$0.002815
1 Boba Cat(BOBACAT) به JMD
$0.45138525
1 Boba Cat(BOBACAT) به KHR
11.35078375
1 Boba Cat(BOBACAT) به KMF
Fr1.190745
1 Boba Cat(BOBACAT) به LAK
61.19565095
1 Boba Cat(BOBACAT) به LKR
රු0.8563793
1 Boba Cat(BOBACAT) به MDL
L0.0476861
1 Boba Cat(BOBACAT) به MGA
Ar12.6233045
1 Boba Cat(BOBACAT) به MOP
P0.02252
1 Boba Cat(BOBACAT) به MVR
0.0430695
1 Boba Cat(BOBACAT) به MWK
MK4.88714965
1 Boba Cat(BOBACAT) به MZN
MT0.17990665
1 Boba Cat(BOBACAT) به NPR
रु0.3974217
1 Boba Cat(BOBACAT) به PYG
19.96398
1 Boba Cat(BOBACAT) به RWF
Fr4.084565
1 Boba Cat(BOBACAT) به SBD
$0.02316745
1 Boba Cat(BOBACAT) به SCR
0.03848105
1 Boba Cat(BOBACAT) به SRD
$0.11229035
1 Boba Cat(BOBACAT) به SVC
$0.02463125
1 Boba Cat(BOBACAT) به SZL
L0.0484743
1 Boba Cat(BOBACAT) به TMT
m0.00988065
1 Boba Cat(BOBACAT) به TND
د.ت0.00821417
1 Boba Cat(BOBACAT) به TTD
$0.01911385
1 Boba Cat(BOBACAT) به UGX
Sh9.80746
1 Boba Cat(BOBACAT) به XAF
Fr1.58203
1 Boba Cat(BOBACAT) به XCD
$0.0076005
1 Boba Cat(BOBACAT) به XOF
Fr1.58203
1 Boba Cat(BOBACAT) به XPF
Fr0.28713
1 Boba Cat(BOBACAT) به BWP
P0.03758025
1 Boba Cat(BOBACAT) به BZD
$0.00565815
1 Boba Cat(BOBACAT) به CVE
$0.26717165
1 Boba Cat(BOBACAT) به DJF
Fr0.498255
1 Boba Cat(BOBACAT) به DOP
$0.18030075
1 Boba Cat(BOBACAT) به DZD
د.ج0.3660063
1 Boba Cat(BOBACAT) به FJD
$0.0063619
1 Boba Cat(BOBACAT) به GNF
Fr24.476425
1 Boba Cat(BOBACAT) به GTQ
Q0.0215629
1 Boba Cat(BOBACAT) به GYD
$0.5894047
1 Boba Cat(BOBACAT) به ISK
kr0.34343

منابع Boba Cat

برای درک عمیق‌ تر Boba Cat، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Boba Cat

امروز Boba Cat (BOBACAT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BOBACAT به واحد USD برابر است با 0.002815 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BOBACAT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BOBACAT نسبت به USD برابر است با $ 0.002815. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Boba Cat چقدر است؟
ارزش بازار BOBACAT برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BOBACAT چقدر است؟
عرضه در گردش BOBACAT برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BOBACAT چقدر بوده است؟
BOBACAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BOBACAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BOBACAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات BOBACAT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BOBACAT برابر است با $ 11.50K USD.
آیا BOBACAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BOBACAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BOBACAT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:56:42 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Boba Cat (BOBACAT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب BOBACAT به USD

مقدار

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.002815 USD

معامله BOBACAT

/USDTBOBACAT
$0.002814
$0.002814$0.002814
-2.98%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,425.77
$114,425.77$114,425.77

-0.47%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,135.51
$4,135.51$4,135.51

-0.89%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05864
$0.05864$0.05864

+5.25%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.58
$201.58$201.58

+0.73%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.7009
$4.7009$4.7009

-9.35%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,135.51
$4,135.51$4,135.51

-0.89%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,425.77
$114,425.77$114,425.77

-0.47%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.58
$201.58$201.58

+0.73%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6416
$2.6416$2.6416

-0.74%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,146.64
$1,146.64$1,146.64

+0.26%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001222
$0.001222$0.001222

+103.66%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01810
$0.01810$0.01810

+81.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001621
$0.0000000000000001621$0.0000000000000001621

+1,387.15%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1656
$0.1656$0.1656

+231.20%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000298
$0.0000000000298$0.0000000000298

+192.15%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04494
$0.04494$0.04494

+124.70%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01810
$0.01810$0.01810

+81.00%