ATLETA یک پلتفرم قرارداد هوشمند و شبکه بلاک‌ چین ماژولار، چندلایه و سازگار با EVM است که بر امنیت و غیرمتمرکز بودن تأکید دارد و در عین حال مقیاس‌ پذیری و قابلیت همکاری (Interoperability) را حفظ می‌کند. این زیرساخت برای حفاظت و تسریع دیجیتالی‌ سازی ورزش، توکنیزه کردن دارایی‌ های فیزیکی و تبدیل بازارهای ورزشی از حالت خصوصی به عمومی طراحی شده است. ATLETA به زبان Rust نوشته شده و با چارچوب Substrate ساخته شده است و مجموعه‌ ای از اصول تکنو-اقتصادی آزمایش‌ شده در میدان عمل را به ارث می‌ برد که امکان بهره‌ وری بالاتر تراکنش‌ ها، تضمین تسویه حساب، و دامنه گسترده‌ تر برنامه‌ نویسی نسبت به شبکه‌ های عمومی جایگزین را فراهم می‌ آورد.