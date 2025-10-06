قیمت لحظه‌ ای AppLovin امروز برابر است با 641.75 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APPON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APPON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AppLovin امروز برابر است با 641.75 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت APPON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت APPON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو AppLovin

AppLovin قیمت لحظه ای(APPON)

قیمت لحظه‌ ای 1 APPON به USD:

$641.75
+2.38%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای AppLovin (APPON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:29:13 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AppLovin (APPON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 622.46
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 646.27
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 622.46
$ 646.27
$ 726.556761752886
$ 470.4602767878368
-0.05%

+2.38%

+12.43%

+12.43%

قیمت لحظه‌ ای AppLovin (APPON) برابر است با $ 641.75. در 24 ساعت گذشته، APPON در بازه قیمتی حداقل $ 622.46 تا حداکثر $ 646.27 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته APPON برابر با $ 726.556761752886 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 470.4602767878368 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، APPON در یک ساعت گذشته -0.05%، در 24 ساعت گذشته +2.38% و در 7 روز گذشته +12.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AppLovin (APPON)

No.2800

$ 281.59K
$ 62.64K
$ 281.59K
438.79
438.79079297
ETH

ارزش بازار فعلی AppLovin برابر است با $ 281.59K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 62.64K. عرضه در گردش APPON برابر است با 438.79، و عرضه کل آن 438.79079297 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 281.59K است.

تاریخچه قیمت AppLovin (APPON) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت AppLovin برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +14.9186+2.38%
30 روز$ -27.22-4.07%
60 روز$ +141.75+28.35%
90 روز$ +141.75+28.35%
تغییر قیمت امروز AppLovin

امروز، APPON تغییر $ +14.9186 (+2.38%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه AppLovin

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -27.22 (-4.07%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه AppLovin

با گسترش بازه به 60 روز، APPON تغییر $ +141.75 (+28.35%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه AppLovin

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +141.75 (+28.35%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت AppLovin (APPON) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت AppLovin را ببینید.

AppLovinAPPON چیست

Ondo یک شرکت فناوری بلاکچین است. ماموریت آن شتاب ‌دادن به گذار به سوی یک اقتصاد باز است از طریق ساخت پلتفرم ‌ها، دارایی ‌ها و زیرساخت ‌هایی که بازارهای مالی را به فضای درون زنجیره ای می‌آورند.

هم اکنون AppLovin در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های AppLovin خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ APPON را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره AppLovin را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید AppLovin شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت AppLovin (USD)

ارزش AppLovin (APPON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AppLovin (APPON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AppLovin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AppLovin را بررسی کنید!

توکنومیکس AppLovin (APPON)

درک، توکنومیکس AppLovin (APPON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده APPON بیشتر بدانید!

نحوه خریدAppLovin (APPON)

آیا به دنبال نحوه خرید AppLovin هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی AppLovin را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

APPON به ارزهای محلی

1 AppLovin(APPON) به VND
16,887,651.25
1 AppLovin(APPON) به AUD
A$975.46
1 AppLovin(APPON) به GBP
474.895
1 AppLovin(APPON) به EUR
545.4875
1 AppLovin(APPON) به USD
$641.75
1 AppLovin(APPON) به MYR
RM2,695.35
1 AppLovin(APPON) به TRY
26,927.83
1 AppLovin(APPON) به JPY
¥97,546
1 AppLovin(APPON) به ARS
ARS$919,409.555
1 AppLovin(APPON) به RUB
50,858.6875
1 AppLovin(APPON) به INR
56,615.185
1 AppLovin(APPON) به IDR
Rp10,695,829.055
1 AppLovin(APPON) به PHP
37,959.5125
1 AppLovin(APPON) به EGP
￡E.30,451.0375
1 AppLovin(APPON) به BRL
R$3,446.1975
1 AppLovin(APPON) به CAD
C$892.0325
1 AppLovin(APPON) به BDT
78,537.365
1 AppLovin(APPON) به NGN
935,491.81
1 AppLovin(APPON) به COP
$2,468,266.7625
1 AppLovin(APPON) به ZAR
R.11,044.5175
1 AppLovin(APPON) به UAH
27,030.51
1 AppLovin(APPON) به TZS
T.Sh.1,584,564.1775
1 AppLovin(APPON) به VES
Bs136,692.75
1 AppLovin(APPON) به CLP
$603,245
1 AppLovin(APPON) به PKR
Rs181,178.86
1 AppLovin(APPON) به KZT
345,210.16
1 AppLovin(APPON) به THB
฿20,946.72
1 AppLovin(APPON) به TWD
NT$19,650.385
1 AppLovin(APPON) به AED
د.إ2,355.2225
1 AppLovin(APPON) به CHF
Fr506.9825
1 AppLovin(APPON) به HKD
HK$4,979.98
1 AppLovin(APPON) به AMD
֏246,630.9425
1 AppLovin(APPON) به MAD
.د.م5,916.935
1 AppLovin(APPON) به MXN
$11,801.7825
1 AppLovin(APPON) به SAR
ريال2,406.5625
1 AppLovin(APPON) به ETB
Br97,199.455
1 AppLovin(APPON) به KES
KSh82,965.44
1 AppLovin(APPON) به JOD
د.أ455.00075
1 AppLovin(APPON) به PLN
2,329.5525
1 AppLovin(APPON) به RON
лв2,798.03
1 AppLovin(APPON) به SEK
kr6,006.78
1 AppLovin(APPON) به BGN
лв1,071.7225
1 AppLovin(APPON) به HUF
Ft213,985.12
1 AppLovin(APPON) به CZK
13,380.4875
1 AppLovin(APPON) به KWD
د.ك196.3755
1 AppLovin(APPON) به ILS
2,085.6875
1 AppLovin(APPON) به BOB
Bs4,440.91
1 AppLovin(APPON) به AZN
1,090.975
1 AppLovin(APPON) به TJS
SM5,936.1875
1 AppLovin(APPON) به GEL
1,745.56
1 AppLovin(APPON) به AOA
Kz587,143.4925
1 AppLovin(APPON) به BHD
.د.ب241.298
1 AppLovin(APPON) به BMD
$641.75
1 AppLovin(APPON) به DKK
kr4,107.2
1 AppLovin(APPON) به HNL
L16,910.1125
1 AppLovin(APPON) به MUR
29,186.79
1 AppLovin(APPON) به NAD
$11,050.935
1 AppLovin(APPON) به NOK
kr6,398.2475
1 AppLovin(APPON) به NZD
$1,110.2275
1 AppLovin(APPON) به PAB
B/.641.75
1 AppLovin(APPON) به PGK
K2,695.35
1 AppLovin(APPON) به QAR
ر.ق2,335.97
1 AppLovin(APPON) به RSD
дин.64,521.545
1 AppLovin(APPON) به UZS
soʻm7,826,218.26
1 AppLovin(APPON) به ALL
L53,361.5125
1 AppLovin(APPON) به ANG
ƒ1,148.7325
1 AppLovin(APPON) به AWG
ƒ1,155.15
1 AppLovin(APPON) به BBD
$1,283.5
1 AppLovin(APPON) به BAM
KM1,078.14
1 AppLovin(APPON) به BIF
Fr1,909,848
1 AppLovin(APPON) به BND
$827.8575
1 AppLovin(APPON) به BSD
$641.75
1 AppLovin(APPON) به JMD
$102,904.6125
1 AppLovin(APPON) به KHR
2,587,696.4375
1 AppLovin(APPON) به KMF
Fr271,460.25
1 AppLovin(APPON) به LAK
13,951,086.6775
1 AppLovin(APPON) به LKR
රු195,233.185
1 AppLovin(APPON) به MDL
L10,871.245
1 AppLovin(APPON) به MGA
Ar2,877,799.525
1 AppLovin(APPON) به MOP
P5,134
1 AppLovin(APPON) به MVR
9,818.775
1 AppLovin(APPON) به MWK
MK1,114,148.5925
1 AppLovin(APPON) به MZN
MT41,014.2425
1 AppLovin(APPON) به NPR
रु90,602.265
1 AppLovin(APPON) به PYG
4,551,291
1 AppLovin(APPON) به RWF
Fr931,179.25
1 AppLovin(APPON) به SBD
$5,281.6025
1 AppLovin(APPON) به SCR
8,772.7225
1 AppLovin(APPON) به SRD
$25,599.4075
1 AppLovin(APPON) به SVC
$5,615.3125
1 AppLovin(APPON) به SZL
L11,050.935
1 AppLovin(APPON) به TMT
m2,252.5425
1 AppLovin(APPON) به TND
د.ت1,872.6265
1 AppLovin(APPON) به TTD
$4,357.4825
1 AppLovin(APPON) به UGX
Sh2,235,857
1 AppLovin(APPON) به XAF
Fr360,663.5
1 AppLovin(APPON) به XCD
$1,732.725
1 AppLovin(APPON) به XOF
Fr360,663.5
1 AppLovin(APPON) به XPF
Fr65,458.5
1 AppLovin(APPON) به BWP
P8,567.3625
1 AppLovin(APPON) به BZD
$1,289.9175
1 AppLovin(APPON) به CVE
$60,908.4925
1 AppLovin(APPON) به DJF
Fr113,589.75
1 AppLovin(APPON) به DOP
$41,104.0875
1 AppLovin(APPON) به DZD
د.ج83,440.335
1 AppLovin(APPON) به FJD
$1,450.355
1 AppLovin(APPON) به GNF
Fr5,580,016.25
1 AppLovin(APPON) به GTQ
Q4,915.805
1 AppLovin(APPON) به GYD
$134,369.615
1 AppLovin(APPON) به ISK
kr78,293.5

منابع AppLovin

برای درک عمیق‌ تر AppLovin، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی AppLovin
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره AppLovin

امروز AppLovin (APPON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای APPON به واحد USD برابر است با 641.75 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی APPON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی APPON نسبت به USD برابر است با $ 641.75. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AppLovin چقدر است؟
ارزش بازار APPON برابر است با $ 281.59K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش APPON چقدر است؟
عرضه در گردش APPON برابر است با 438.79 USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت APPON چقدر بوده است؟
APPON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 726.556761752886 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت APPON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
APPON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 470.4602767878368 USD رسید.
حجم معاملات APPON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای APPON برابر است با $ 62.64K USD.
آیا APPON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد APPON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت APPON مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AppLovin (APPON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

