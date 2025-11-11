با بینش‌ های کلیدی در مورد Amazon.com xStock (AMZNX)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Amazon.com xStock (AMZNX)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

Amazon xStocks (AMZNx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌صورت توکن‌ های Solana SPL و ERC-20 منتشر شده است. AMZNx قیمت سهام شرکت Amazon.com, Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام Amazon.com, Inc. به شرکت‌ کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است، در حالی‌که مزایای فناوری بلاک‌ چین را نیز حفظ می‌ کند.

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

درک اقتصاد توکنی Amazon.com xStock (AMZNX) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

تاریخچه قیمت Amazon.com xStock (AMZNX) تحلیل تاریخچه قیمت AMZNX به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند. همین حالا تاریخچه قیمت AMZNX را بررسی کنید!