Amped FinanceAMPED چیست

پروتکل Amped Finance یک پروتکل DeFAI چندزنجیره‌ ای (Omnichain) است که در حال حاضر خدمات معامله قراردادهای دائمی (Perpetual Swaps) و تأمین نقدینگی را برای انواع دارایی‌ ها و شبکه‌ های رمزنگاری‌ شده ارائه می‌ دهد.

هم اکنون Amped Finance در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Amped Finance خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ AMPED را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Amped Finance را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Amped Finance شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (USD)

ارزش Amped Finance (AMPED) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Amped Finance (AMPED) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Amped Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Amped Finance را بررسی کنید!

توکنومیکس Amped Finance (AMPED)

درک، توکنومیکس Amped Finance (AMPED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AMPED بیشتر بدانید!

نحوه خریدAmped Finance (AMPED)

آیا به دنبال نحوه خرید Amped Finance هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Amped Finance را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AMPED به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Amped Finance

برای درک عمیق‌ تر Amped Finance، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Amped Finance امروز Amped Finance (AMPED) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AMPED به واحد USD برابر است با 0.00593 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AMPED نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00593 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AMPED نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Amped Finance چقدر است؟ ارزش بازار AMPED برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AMPED چقدر است؟ عرضه در گردش AMPED برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AMPED چقدر بوده است؟ AMPED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AMPED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AMPED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات AMPED چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AMPED برابر است با $ 6.68K USD . آیا AMPED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AMPED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AMPED مراجعه کنید.

