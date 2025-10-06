قیمت لحظه‌ ای Amped Finance امروز برابر است با 0.00593 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AMPED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AMPED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Amped Finance امروز برابر است با 0.00593 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AMPED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AMPED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Amped Finance

Amped Finance قیمت لحظه ای(AMPED)

قیمت لحظه‌ ای 1 AMPED به USD:

$0.00593
-0.50%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Amped Finance (AMPED)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:53:23 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Amped Finance (AMPED) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00588
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00608
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00588
$ 0.00608
--
--
0.00%

-0.50%

-3.89%

-3.89%

قیمت لحظه‌ ای Amped Finance (AMPED) برابر است با $ 0.00593. در 24 ساعت گذشته، AMPED در بازه قیمتی حداقل $ 0.00588 تا حداکثر $ 0.00608 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AMPED برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AMPED در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته -0.50% و در 7 روز گذشته -3.89% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Amped Finance (AMPED)

--
$ 6.68K
$ 593.00K
--
100,000,000
SONIC

ارزش بازار فعلی Amped Finance برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.68K. عرضه در گردش AMPED برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 593.00K است.

تاریخچه قیمت Amped Finance (AMPED) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Amped Finance برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0000298-0.50%
30 روز$ -0.0001-1.66%
60 روز$ -0.00139-18.99%
90 روز$ -0.01607-73.05%
تغییر قیمت امروز Amped Finance

امروز، AMPED تغییر $ -0.0000298 (-0.50%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Amped Finance

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0001 (-1.66%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Amped Finance

با گسترش بازه به 60 روز، AMPED تغییر $ -0.00139 (-18.99%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Amped Finance

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.01607 (-73.05%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Amped Finance (AMPED) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Amped Finance را ببینید.

Amped FinanceAMPED چیست

پروتکل Amped Finance یک پروتکل DeFAI چندزنجیره‌ ای (Omnichain) است که در حال حاضر خدمات معامله قراردادهای دائمی (Perpetual Swaps) و تأمین نقدینگی را برای انواع دارایی‌ ها و شبکه‌ های رمزنگاری‌ شده ارائه می‌ دهد.

هم اکنون Amped Finance در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Amped Finance خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ AMPED را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Amped Finance را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Amped Finance شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (USD)

ارزش Amped Finance (AMPED) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Amped Finance (AMPED) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Amped Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Amped Finance را بررسی کنید!

توکنومیکس Amped Finance (AMPED)

درک، توکنومیکس Amped Finance (AMPED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AMPED بیشتر بدانید!

نحوه خریدAmped Finance (AMPED)

آیا به دنبال نحوه خرید Amped Finance هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Amped Finance را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

AMPED به ارزهای محلی

1 Amped Finance(AMPED) به VND
156.04795
1 Amped Finance(AMPED) به AUD
A$0.0090136
1 Amped Finance(AMPED) به GBP
0.0043882
1 Amped Finance(AMPED) به EUR
0.0050405
1 Amped Finance(AMPED) به USD
$0.00593
1 Amped Finance(AMPED) به MYR
RM0.024906
1 Amped Finance(AMPED) به TRY
0.2488228
1 Amped Finance(AMPED) به JPY
¥0.90136
1 Amped Finance(AMPED) به ARS
ARS$8.4956738
1 Amped Finance(AMPED) به RUB
0.4698932
1 Amped Finance(AMPED) به INR
0.5231446
1 Amped Finance(AMPED) به IDR
Rp98.8332938
1 Amped Finance(AMPED) به PHP
0.3507002
1 Amped Finance(AMPED) به EGP
￡E.0.2813192
1 Amped Finance(AMPED) به BRL
R$0.0318441
1 Amped Finance(AMPED) به CAD
C$0.0082427
1 Amped Finance(AMPED) به BDT
0.7257134
1 Amped Finance(AMPED) به NGN
8.6442796
1 Amped Finance(AMPED) به COP
$22.8076695
1 Amped Finance(AMPED) به ZAR
R.0.1021146
1 Amped Finance(AMPED) به UAH
0.2497716
1 Amped Finance(AMPED) به TZS
T.Sh.14.6419409
1 Amped Finance(AMPED) به VES
Bs1.26309
1 Amped Finance(AMPED) به CLP
$5.5742
1 Amped Finance(AMPED) به PKR
Rs1.6741576
1 Amped Finance(AMPED) به KZT
3.1898656
1 Amped Finance(AMPED) به THB
฿0.1934366
1 Amped Finance(AMPED) به TWD
NT$0.1817545
1 Amped Finance(AMPED) به AED
د.إ0.0217631
1 Amped Finance(AMPED) به CHF
Fr0.0046847
1 Amped Finance(AMPED) به HKD
HK$0.0460168
1 Amped Finance(AMPED) به AMD
֏2.2789583
1 Amped Finance(AMPED) به MAD
.د.م0.0546746
1 Amped Finance(AMPED) به MXN
$0.1090527
1 Amped Finance(AMPED) به SAR
ريال0.0222375
1 Amped Finance(AMPED) به ETB
Br0.8981578
1 Amped Finance(AMPED) به KES
KSh0.7666304
1 Amped Finance(AMPED) به JOD
د.أ0.00420437
1 Amped Finance(AMPED) به PLN
0.0215259
1 Amped Finance(AMPED) به RON
лв0.0258548
1 Amped Finance(AMPED) به SEK
kr0.0555048
1 Amped Finance(AMPED) به BGN
лв0.0099031
1 Amped Finance(AMPED) به HUF
Ft1.9766469
1 Amped Finance(AMPED) به CZK
0.1236998
1 Amped Finance(AMPED) به KWD
د.ك0.00181458
1 Amped Finance(AMPED) به ILS
0.0192725
1 Amped Finance(AMPED) به BOB
Bs0.0410356
1 Amped Finance(AMPED) به AZN
0.010081
1 Amped Finance(AMPED) به TJS
SM0.0548525
1 Amped Finance(AMPED) به GEL
0.0161296
1 Amped Finance(AMPED) به AOA
Kz5.4254163
1 Amped Finance(AMPED) به BHD
.د.ب0.00222968
1 Amped Finance(AMPED) به BMD
$0.00593
1 Amped Finance(AMPED) به DKK
kr0.037952
1 Amped Finance(AMPED) به HNL
L0.1562555
1 Amped Finance(AMPED) به MUR
0.2696964
1 Amped Finance(AMPED) به NAD
$0.1021146
1 Amped Finance(AMPED) به NOK
kr0.0591814
1 Amped Finance(AMPED) به NZD
$0.0102589
1 Amped Finance(AMPED) به PAB
B/.0.00593
1 Amped Finance(AMPED) به PGK
K0.024906
1 Amped Finance(AMPED) به QAR
ر.ق0.0215852
1 Amped Finance(AMPED) به RSD
дин.0.5963208
1 Amped Finance(AMPED) به UZS
soʻm72.3170616
1 Amped Finance(AMPED) به ALL
L0.4930795
1 Amped Finance(AMPED) به ANG
ƒ0.0106147
1 Amped Finance(AMPED) به AWG
ƒ0.010674
1 Amped Finance(AMPED) به BBD
$0.01186
1 Amped Finance(AMPED) به BAM
KM0.0099624
1 Amped Finance(AMPED) به BIF
Fr17.64768
1 Amped Finance(AMPED) به BND
$0.0076497
1 Amped Finance(AMPED) به BSD
$0.00593
1 Amped Finance(AMPED) به JMD
$0.9508755
1 Amped Finance(AMPED) به KHR
23.9112425
1 Amped Finance(AMPED) به KMF
Fr2.50839
1 Amped Finance(AMPED) به LAK
128.9130409
1 Amped Finance(AMPED) به LKR
රු1.8040246
1 Amped Finance(AMPED) به MDL
L0.1004542
1 Amped Finance(AMPED) به MGA
Ar26.591899
1 Amped Finance(AMPED) به MOP
P0.04744
1 Amped Finance(AMPED) به MVR
0.090729
1 Amped Finance(AMPED) به MWK
MK10.2951323
1 Amped Finance(AMPED) به MZN
MT0.3789863
1 Amped Finance(AMPED) به NPR
रु0.8371974
1 Amped Finance(AMPED) به PYG
42.05556
1 Amped Finance(AMPED) به RWF
Fr8.60443
1 Amped Finance(AMPED) به SBD
$0.0488039
1 Amped Finance(AMPED) به SCR
0.0810631
1 Amped Finance(AMPED) به SRD
$0.2365477
1 Amped Finance(AMPED) به SVC
$0.0518875
1 Amped Finance(AMPED) به SZL
L0.1021146
1 Amped Finance(AMPED) به TMT
m0.0208143
1 Amped Finance(AMPED) به TND
د.ت0.01730374
1 Amped Finance(AMPED) به TTD
$0.0402647
1 Amped Finance(AMPED) به UGX
Sh20.66012
1 Amped Finance(AMPED) به XAF
Fr3.33266
1 Amped Finance(AMPED) به XCD
$0.016011
1 Amped Finance(AMPED) به XOF
Fr3.33266
1 Amped Finance(AMPED) به XPF
Fr0.60486
1 Amped Finance(AMPED) به BWP
P0.0791655
1 Amped Finance(AMPED) به BZD
$0.0119193
1 Amped Finance(AMPED) به CVE
$0.5628163
1 Amped Finance(AMPED) به DJF
Fr1.04961
1 Amped Finance(AMPED) به DOP
$0.3798165
1 Amped Finance(AMPED) به DZD
د.ج0.7710186
1 Amped Finance(AMPED) به FJD
$0.0134018
1 Amped Finance(AMPED) به GNF
Fr51.56135
1 Amped Finance(AMPED) به GTQ
Q0.0454238
1 Amped Finance(AMPED) به GYD
$1.2416234
1 Amped Finance(AMPED) به ISK
kr0.72346

منابع Amped Finance

برای درک عمیق‌ تر Amped Finance، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Amped Finance
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Amped Finance

امروز Amped Finance (AMPED) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AMPED به واحد USD برابر است با 0.00593 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AMPED نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AMPED نسبت به USD برابر است با $ 0.00593. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Amped Finance چقدر است؟
ارزش بازار AMPED برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AMPED چقدر است؟
عرضه در گردش AMPED برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AMPED چقدر بوده است؟
AMPED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AMPED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AMPED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات AMPED چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AMPED برابر است با $ 6.68K USD.
آیا AMPED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AMPED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AMPED مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 09:53:23 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Amped Finance (AMPED)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

