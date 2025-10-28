پیش‌بینی قیمت Amped Finance (AMPED) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Amped Finance برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه AMPED را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Amped Finance را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. $0.00592 $0.00592 $0.00592 -0.67% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Amped Finance برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (AMPED) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Amped Finance احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.00592 برسد. پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (AMPED) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Amped Finance احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.006216 برسد. پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (AMPED) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت AMPED تا سال 2027 به حدود $ 0.006526 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (AMPED) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت AMPED تا سال 2028 به حدود $ 0.006853 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (AMPED) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی AMPED تا سال 2029 حدود $ 0.007195 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (AMPED) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی AMPED تا سال 2030 حدود $ 0.007555 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (AMPED) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Amped Finance احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.012307 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Amped Finance (AMPED) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Amped Finance احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 0.020047 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 0.00592 0.00%

2026 $ 0.006216 5.00%

2027 $ 0.006526 10.25%

2028 $ 0.006853 15.76%

2029 $ 0.007195 21.55%

2030 $ 0.007555 27.63%

2031 $ 0.007933 34.01%

2032 $ 0.008330 40.71% سال قیمت رشد 2033 $ 0.008746 47.75%

2034 $ 0.009183 55.13%

2035 $ 0.009643 62.89%

2036 $ 0.010125 71.03%

2037 $ 0.010631 79.59%

2038 $ 0.011163 88.56%

2039 $ 0.011721 97.99%

2040 $ 0.012307 107.89% نمایش بیشتر پیش‌ بینی قیمت کوتاه‌ مدت Amped Finance برای امروز، فردا، این هفته و 30 روز آینده تاریخ پیش بینی قیمت رشد October 28, 2025(امروز) $ 0.00592 0.00%

October 29, 2025(فردا) $ 0.005920 0.01%

November 4, 2025(این هفته) $ 0.005925 0.10%

November 27, 2025(30 روز) $ 0.005944 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Amped Finance (AMPED) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای AMPED در October 28, 2025(امروز) ، 0.00592$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Amped Finance (AMPED) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای AMPED، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 0.005920$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Amped Finance (AMPED) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای AMPED، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 0.005925$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (AMPED) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای AMPED به میزان 0.005944$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Amped Finance قیمت فعلی $ 0.00592$ 0.00592 $ 0.00592 تغییر قیمت (24 ساعته) -0.67% ارزش بازار ---- -- سرمایه در گردش ---- -- حجم (24 ساعته) $ 7.05K$ 7.05K $ 7.05K حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای AMPED در حال حاضر $ 0.00592 است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل -0.67% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود $ 7.05K رسیده است. علاوه بر این، AMPED دارای عرضه در گردش حدود -- واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود -- برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای AMPED

قیمت تاریخی Amped Finance طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Amped Finance، قیمت فعلی Amped Finance برابر با 0.00592 USD است. عرضه در گردش Amped Finance(AMPED) برابر با 0.00 AMPED است که ارزش بازار آن را به $-- می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت -0.01% $ -0.000120 $ 0.00604 $ 0.00587

7 روز -0.04% $ -0.000270 $ 0.00622 $ 0.00587

30 روز -0.00% $ -0.000030 $ 0.0068 $ 0.00571 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Amped Finance حرکت قیمتی -0.000120$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر -0.01% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Amped Finance با بالاترین قیمت $0.00622 و پایین‌ ترین قیمت $0.00587 معامله شده است. تغییر قیمت آن -0.04% بوده است. این روند اخیر پتانسیل AMPED برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Amped Finance تغییر -0.00% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $-0.000030 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که AMPED ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد. برای مشاهده روندهای دقیق در MEXC، تاریخچه کامل قیمت Amped Finance را بررسی کنید. مشاهده تاریخچه کامل قیمت AMPED

ماژول پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (AMPED) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Amped Finance ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی AMPED را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Amped Finance در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده AMPED را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Amped Finance را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده AMPED ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت AMPED می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Amped Finance بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت AMPED مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت AMPED به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا AMPED ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود AMPED تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت AMPED در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Amped Finance (AMPED)، انتظار می‌ رود که قیمت AMPED تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک AMPED در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Amped Finance (AMPED) در حال حاضر $0.00592 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که AMPED تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی AMPED در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Amped Finance (AMPED) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد AMPED به حدود -- برسد. قیمت تخمینی AMPED در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Amped Finance (AMPED) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی AMPED در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Amped Finance (AMPED) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک AMPED در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Amped Finance (AMPED) در حال حاضر $0.00592 است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که AMPED تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت AMPED برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Amped Finance (AMPED) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد AMPED به حدود -- برسد. هم اکنون ثبت نام کنید