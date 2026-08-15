تحلیل تکنیکال امروز My Neighbor Alice (ALICE) صفحه تحلیل My Neighbor Alice، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ALICE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل My Neighbor Alice را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت My Neighbor Alice (ALICE) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.12622 -- +5.30% +6.66% -3.33%

My Neighbor Alice اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت My Neighbor Alice در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 16 خنثی 3 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 13 خنثی 1 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 2 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.1253 0.1253 مقاومت دوم 0.1253 0.1252 مقاومت اول 0.1252 0.1252 نقطه محوری 0.1252 0.1252 حمایت اول 0.1251 0.1251 حمایت دوم 0.1251 0.1251 حمایت سوم 0.125 0.1251

سیگنال‌ های بازار My Neighbor Alice حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.01M $2.11 M $2.10 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.03M خریدهای فعال 3 روزه $0.68 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.64 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.75 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.73 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. My Neighbor Alice جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ALICEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.13 2026-08-14 $0.14 M 0.14 2026-08-13 $0.01 M 0.12 2026-08-12 -$0.02 M 0.12 2026-08-11 -$0.11 M 0.12 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله My Neighbor Alice (ALICE) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای My Neighbor Alice را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ALICE $0.12622 $0.12622 $0.12622 -11.62% 2.28M (USDT) معامله کنید